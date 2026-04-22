【先着3社・DEMO無料】提案書じゃなく、動くDEMOで提案する受託開発。『サクデモ（さくっとDEMOプラン）』提供開始！

ピーキー株式会社

ピーキー株式会社（埼玉県熊谷市）は、動くDEMO（試作プロダクト）で提案する新プラン『サクデモ

（さくっとDEMOプラン）』の提供を開始することをお知らせいたします。

本プランは先着3社限定・期間限定のキャンペーンとして実施します。

無料相談はこちらから :https://peaky.co.jp/sakudemo/

◼️ 背景：AIで作れるのに、なぜ受託開発会社が必要なのか？

生成AIの普及により、アイデアさえあれば誰もがプロダクトをつくれる時代になりました。

実際、自分でAIを使って動くものを作ってみた方も増えていると思います。

ただ、そこから次のステップに進もうとすると、こんな壁にぶつかります：

- 「AIで作ったものがお客さんに提供できる品質なのか」- 「どんな仕組みで動いているのかわからない」- 「データ漏洩？マルウェア？大丈夫かも調べられない」- 「このまま本番で使っていいのか判断できない」

"それっぽく動くもの"を作るのと、"業務で安全に使えるもの"に仕上げるのは別物です。

一方、ゼロから開発会社に依頼しようとしても、こんな不安があります：

- 「外部に依頼して本当に作りたいものができるのか」- 「受託開発を依頼したことがなく、どう進めるかイメージが湧かない」- 「やりたいことはあるが、それが実現できるかわからない」- 「社内で予算を通すために、先にデモが欲しい」- 「話題のAIを、まず自社業務で試してみたい」- 「どんなものができるかを見てから、投資金額を決めたい」

今回リリースする『サクデモ（さくっとDEMOプラン）』は、この両方の層に向けた取り組みです。

ゼロからのDEMO提案も、AIで作ったものを見ながらの提案も、どちらも対応可能です！

◼️ 『サクデモ（さくっとDEMOプラン）』とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/167872/table/24_1_abd81e1b1302d80de13aa2a25a511d24.jpg?v=202604220151 ]

STEP 1｜お問い合わせ

専用フォーム(https://peaky.co.jp/sakudemo/)のコメント欄に「何を作りたいか」を簡単にご記入ください。

STEP 2｜オンラインヒアリング

「やりたいこと」をヒアリングし、方向性をすり合わせます。

STEP 3｜1-2週間でDEMO作成

ヒアリング内容をもとに、実際に動くDEMO（ミニマムなアプリ）を作成します。

STEP 4｜DEMO・見積もり・提案のご提示

作成したDEMOをご覧いただきながら、開発方針と見積もりを合わせてご提案します。

STEP 5｜本開発へ（ご希望の場合）

要件に応じ、最短2週間～で本格的なプロダクト開発に移行します。

無料相談はこちらから :https://peaky.co.jp/sakudemo/

◼️ こんなDEMOが作れます（事例イメージ）

◼️ こんな方・企業におすすめです

◼️ なぜ「DEMO付きの提案」なのか

- AI採用面談システム：AIが一次面接を実施し、評価レポートを自動生成するDEMO- AI補助金申請サポート：補助金の申請書類をAIが下書き・チェックするDEMO- SlackやチャットへのAI組み込み：社内のSlack・チャットツールにAIボットを導入し、業務を自動化するDEMO- 業務効率化アプリ：日報・勤怠・在庫管理など、社内の手作業をアプリ化したDEMO- データ可視化ダッシュボード：売上・KPIなどをリアルタイムで可視化するDEMO※上記は一例です。「こんなものは作れる？」というご相談も歓迎します。- 受託開発が初めての方：進め方もゴールイメージも、まずDEMOで掴みたい、という方- 社内稟議を通したい方：「こんなものが作れます」という実物が、一番の説得材料になります- AI活用を試したい方：自社業務にどこまで使えるか、作って確かめるのが一番の近道です- 要件が固まりきっていない企業様：DEMOで方向性を可視化してから、安心して開発に進めます

提案書や見積もりだけでは、「本当に自分たちが求めるものができるのか」は判断できません。実際に動くDEMOを触っていただくことで、要件のすり合わせ・社内の意思決定・コストの見通しが一気にクリアになります。今回は3社という限られた枠で、1社ずつ本気で向き合うために本プランを提供しています。

◼️ 申し込み・詳細

現在、先着3社の枠は随時埋まり次第終了となります。

ご興味のある方は、以下のフォームコメント欄に「作りたい内容」を入力し送信してください。

無料相談はこちらから :https://peaky.co.jp/sakudemo/



※内容を確認後、日程調整のご連絡をさせていただきます。

サービス詳細ページ：https://peaky.co.jp/sakudemo/

◼️ピーキー株式会社について

会社名：

ピーキー株式会社（Peaky Inc.）

事業内容：

- WEBアプリ開発事業

- メディア事業

- AI自動化導入事業

HP：

https://peaky.co.jp/