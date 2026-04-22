【新サービス】Polymaker社、3Dプリント設定を最適化する「Polymaker Preset Platform」を公開

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、以下サンステラ）が取り扱う3Dプリント材料メーカー Polymaker は、各種3Dプリンターに最適化された造形設定（パラメーター）を提供する新サービス「Polymaker Preset Platform」を公開いたしました。

本プラットフォームは、ユーザーが材料ごとに最適な設定を容易に利用できる環境を提供し、造形品質の向上およびワークフローの効率化を実現します。

■ Polymaker Preset Platform 概要

「Polymaker Preset Platform」は、対応する3Dプリンターごとに最適化されたマテリアルプロファイル（造形設定）をダウンロードできるオンラインプラットフォームです。

https://presets.polymaker.com/

Preset Platform :https://presets.polymaker.com/

ユーザーは、煩雑な設定調整を行うことなく、フィラメントに応じた最適な条件での3Dプリントが可能となります。

■ 導入メリット

１. 試行錯誤の削減

あらかじめ最適化された設定を使用することで、高品質な造形を短時間で実現。材料ロスやテスト工数を大幅に削減します。

２. サポート負担の軽減

即時利用可能なプロファイルにより、ユーザーの技術的ハードルを低減。販売店・代理店におけるトラブル対応の負担軽減にも寄与します。

３. 材料性能の最大化

各プリンターに最適化された設定により、Polymakerフィラメントの性能を最大限に引き出すことが可能です。

■ 今後の展開

現在、対応材料および対応プリンターのデータベースは継続的に拡充されています。未対応の組み合わせについても、技術チームにより順次プロファイルの開発・追加が進められており、今後さらなる対応範囲の拡大が予定されています。

また、特定の材料・プリンター構成において優先的な対応が必要な場合は、個別リクエストにも販売代理店の株式会社サンステラよりメーカーにお伝えすることで対応可能です。

■ サンステラの取り組み

サンステラはこれまで、3Dプリンターおよび材料の販売に加え、独自マニュアルや技術サポートの提供を通じて、ユーザーが安心して3Dプリントを活用できる環境づくりに取り組んでまいりました。

今回の「Polymaker Preset Platform」の提供により、より一層ユーザーの造形品質向上と業務効率化に貢献してまいります。

株式会社サンステラについて

株式会社サンステラは、3Dプリンターおよび3D材料の専門商社として、10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台の販売実績を有しております。

「3D材料ならサンステラ」「安心して買えるサンステラ」を掲げ、

製品供給・保守・サポート・価格安心保証まで一貫した購買体験の提供に取り組んでおります。

自社独自作成の取扱説明書の同梱や、保守部品の保有数の加速、各種キャンペーンなど、他社およびメーカー直販にはない独自の「選ばれる理由」を創出し続けてまいります。

今後もお客様の創造活動を支えるパートナーとして、

価値あるサービスを継続的に拡充してまいります。

■株式会社サンステラ（概要）

本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F

代表者： 代表取締役 和田 裕介

設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円

事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

公式サイト： https://sunstella.co.jp/