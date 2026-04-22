【新サービス】Polymaker社、3Dプリント設定を最適化する「Polymaker Preset Platform」を公開
株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、以下サンステラ）が取り扱う3Dプリント材料メーカー Polymaker は、各種3Dプリンターに最適化された造形設定（パラメーター）を提供する新サービス「Polymaker Preset Platform」を公開いたしました。
本プラットフォームは、ユーザーが材料ごとに最適な設定を容易に利用できる環境を提供し、造形品質の向上およびワークフローの効率化を実現します。
■ Polymaker Preset Platform 概要
「Polymaker Preset Platform」は、対応する3Dプリンターごとに最適化されたマテリアルプロファイル（造形設定）をダウンロードできるオンラインプラットフォームです。
https://presets.polymaker.com/
Preset Platform :
https://presets.polymaker.com/
ユーザーは、煩雑な設定調整を行うことなく、フィラメントに応じた最適な条件での3Dプリントが可能となります。
■ 導入メリット
１. 試行錯誤の削減
あらかじめ最適化された設定を使用することで、高品質な造形を短時間で実現。材料ロスやテスト工数を大幅に削減します。
２. サポート負担の軽減
即時利用可能なプロファイルにより、ユーザーの技術的ハードルを低減。販売店・代理店におけるトラブル対応の負担軽減にも寄与します。
３. 材料性能の最大化
各プリンターに最適化された設定により、Polymakerフィラメントの性能を最大限に引き出すことが可能です。
■ 今後の展開
現在、対応材料および対応プリンターのデータベースは継続的に拡充されています。未対応の組み合わせについても、技術チームにより順次プロファイルの開発・追加が進められており、今後さらなる対応範囲の拡大が予定されています。
また、特定の材料・プリンター構成において優先的な対応が必要な場合は、個別リクエストにも販売代理店の株式会社サンステラよりメーカーにお伝えすることで対応可能です。
■ サンステラの取り組み
サンステラはこれまで、3Dプリンターおよび材料の販売に加え、独自マニュアルや技術サポートの提供を通じて、ユーザーが安心して3Dプリントを活用できる環境づくりに取り組んでまいりました。
今回の「Polymaker Preset Platform」の提供により、より一層ユーザーの造形品質向上と業務効率化に貢献してまいります。
株式会社サンステラについて
株式会社サンステラは、3Dプリンターおよび3D材料の専門商社として、10年以上にわたり、世界トップクラスの3Dプリンター・3Dスキャナー・造形材料を取り扱い、年間3,500台の販売実績を有しております。
「3D材料ならサンステラ」「安心して買えるサンステラ」を掲げ、
製品供給・保守・サポート・価格安心保証まで一貫した購買体験の提供に取り組んでおります。
自社独自作成の取扱説明書の同梱や、保守部品の保有数の加速、各種キャンペーンなど、他社およびメーカー直販にはない独自の「選ばれる理由」を創出し続けてまいります。
今後もお客様の創造活動を支えるパートナーとして、
価値あるサービスを継続的に拡充してまいります。
■株式会社サンステラ（概要）
本社： 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋５丁目ビル6F
代表者： 代表取締役 和田 裕介
設立： 2007年3月 資本金： 1,000万円
事業内容： 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート
公式サイト： https://sunstella.co.jp/