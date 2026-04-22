Insta360、倶知安観光協会と観光プロモーションパートナーシップを締結

Insta360 Japan株式会社

Insta360 Japan株式会社（以下、Insta360）は、一般社団法人倶知安観光協会（北海道虻田郡倶知安町）(https://niseko.co.jp/)と、観光プロモーションに関するパートナーシップを締結しました。

本取り組みは、Insta360にとって観光協会との連携として初の事例となります。

本パートナーシップを通じて、Insta360の360度全景映像技術と、倶知安町の持つ豊かな観光資源を掛け合わせ、これまでにない形で地域の魅力を国内外へ発信していきます。

技術と地域資源の融合による新たな発信

倶知安町は、世界有数のスノーリゾートとして知られる一方、季節を問わず魅力を伝えていくためのコンテンツ強化、特に夏季における映像・写真素材の充実が課題となっていました。その課題に対してInsta360は本連携を通して、映像表現の面から以下の取り組みを支援します。

活用予定コンテンツ

- 年間を通じたコンテンツ制作の強化公式サイトや各種プロモーションで活用可能な、高品質な写真・動画素材の制作を推進。- 「リゾート」と「生活」の両軸での情報発信観光地としての魅力だけでなく、地域に根付いた暮らしの側面も含めた多面的なコンテンツ発信をサポート。- 情報発信力の強化による地域活性化への貢献SNSを活用した情報拡散を通じて、地域事業者の魅力発信と誘客促進を支援。

本取り組みでは、倶知安の多様な魅力を、360度全景映像ならではの臨場感と没入感で表現していきます。主な対象は以下の通りです。

今後について

- 季節ごとの景観（例：三島さんの芝桜庭園）- 国際的なスポーツイベント（例：UCIグランフォンドワールドチャンピオンシップ）- 自然を活かしたアウトドアアクティビティ（ラフティング、スキー等）- 地域の祭りや文化イベント- 飲食店・宿泊施設など地域事業者の紹介

Insta360は本パートナーシップを通じて、倶知安の四季の魅力を新たな映像表現で可視化し、世界中の人々に届けていきます。

そして映像技術を活用した地域プロモーションの可能性を広げ、観光価値の創出に貢献してまいります。

一般社団法人俱知安観光協会

一般社団法人 倶知安観光協会（事務局長：鈴木紀彦）

〒044-0078 北海道虻田郡倶知安町樺山41-5 サンスポーツランドくっちゃん

TEL：0136-55-5372 ［メディア関係者専用 EMAIL： info@niseko.co.jp］

webサイト： https://niseko.co.jp/

Insta360

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。

詳細はこちらをご覧ください：https://store.insta360.com/product/x5?c=6369

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