kintoneの地図に直接「描き込む」「重ねる」！MAPPLE地図プラグイン for kintoneが新機能で物件・現場管理などを強力支援

株式会社マップル

株式会社昭文社ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード 9475、以下、昭文社ホールディングス）の子会社である株式会社マップル（本社：同上、代表取締役社長 大日方祐樹、以下、マップル）は、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」に地図表示機能を追加できる「MAPPLE地図プラグイン for kintone」の最新バージョンを公開しました。



ユーザーが保有するGISデータやオープンデータを背景地図に重ねて表示できる「GISデータ表示機能」および、地図上に線や面を描画・保存できる「図形描画機能」を新たに追加しています。

■新機能「GISデータ表示・図形描画機能」開発の背景

「MAPPLE地図プラグイン for kintone」は、サイボウズ株式会社が提供する「kintone」上で、マップルが持つ高精度な地図データを活用し、顧客管理や物件管理、現場管理などの業務を視覚化するサービスです。

これまで多くのユーザー様より、「自社で管理している地図データや、自治体が公開しているハザードマップ等のオープンデータをkintoneの地図上で重ねて見たい」「地図上に直接、現場の範囲やルートを記録したい」というご要望をいただいておりました。

今回の機能追加により、kintoneをプラットフォームとした高度なエリア分析や、より詳細な現場情報の記録が可能になります。本機能は、汎用性の高いGeoJSON形式に対応しているため、既存のGISソフトで作成した資産をそのままkintone上で有効活用いただけます。

■新機能の概要

左：GISデータ表示機能（一覧画面） 右：図形描画機能（編集画面）

今回のアップデートでは、主に以下の2つの機能を搭載しました。

機能1： GISデータ表示機能

kintoneの一覧画面において、標準の背景地図に加えて、ユーザーが独自に保有するGeoJSON形式の地図データや、国・自治体が提供するオープンデータをレイヤーとして重ねて表示することが可能になりました。



活用例： 自社の配送エリアや管轄エリアの境界線の地図上への表示、都市計画情報やハザードマップを重ね合わせての物件リスク評価、といったご活用をいただけます。

洪水浸水想定区域を表示したイメージ

機能2： 図形描画機能

kintoneのレコード編集画面において、地図上に「線（ライン）」や「面（ポリゴン）」を描画できるようになりました。描画したデータはレコードの添付ファイルとして保存され、個別レコードの詳細画面で確認することができます。



活用例： 工事現場の作業範囲の正確な指定、配送ルートや巡回ルートの記録・共有、管理物件の敷地境界線の描画による視覚的管理、といったご活用をいただけます。

■ご利用料金

施設内のメンテナンス情報を描画したイメージ

本機能は、「MAPPLE地図プラグイン for kintone」の基本ライセンスに加えて、「GISデータ表示・図形描画オプション」をご契約いただくことで、両機能（機能1：GISデータ表示、機能2：図形描画）を合わせてご利用いただけます。



「GISデータ表示・図形描画機能」オプション料金（税抜）

■MAPPLE地図プラグイン for kintone について

本プラグインは、kintoneアプリに地図機能を簡単に組み込めるサービスです。マップルならではの「見やすい地図」をベースに、マーカーの色分けやまとめてジオコーディング機能など、多彩な機能を備えています。

提供形式：

「MAPPLE地図プラグイン for kintone」は、[kintoneプラグイン形式（zipファイル）]で提供されます。



製品サイト：

https://mapple.com/products/kintone-map/



※本製品を利用するにはkintoneスタンダードコースまたはワイドコースの契約が必要です。

価格：

1～50アカウントで月額15,000円（税抜）です。お支払い方法は請求書払いとなり、毎月払いまたは年間一括払いがお選びいただけます。

詳細は製品サイト（https://mapple.com/products/kintone-map/）をご確認ください。

■今後の展開

マップルは今後も、地図情報の活用を通じてkintoneユーザーの業務効率化を支援してまいります。

さらなる機能拡張を強化し、現場のDXを推進するソリューションを提供いたします。

※今回の取組は、SDGsの17のゴールのうち、特に17番に貢献するものと考えています。

製品・サービスに関するお問い合わせ :https://biz.mapple.com/kintone-inq/株式会社マップル

所在地 ：東京都千代田区麹町３丁目１番地

代表者 ：代表取締役社長 大日方 祐樹

URL ：https://mapple.com/

事業内容：地図・ガイド情報等を基にしたデジタルデータベースの企画・制作・販売・使用許諾およびそれらを活用したサービスの提供