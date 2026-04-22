一般社団法人倶知安観光協会

一般社団法人 俱知安観光協会（北海道虻田郡俱知安町）は、360度カメラおよび映像技術で世界的に知られるInsta360と、観光プロモーションにおける連携（パートナーシップ）を開始することをお知らせいたします。

なお、Insta360が観光協会と観光プロモーションを目的とした連携を行うのは、本件が初の取り組みとなります。

本連携により、最先端の映像技術と地域資源を掛け合わせ、俱知安町の魅力をこれまでにない形で国内外へ発信してまいります。

■ 連携の背景と目的：年間を通じた発信力の強化

倶知安町は世界的なスノーリゾートとして知られていますが、年間を通じた魅力の発信、特に夏季における高品質なプロモーション素材の確保と発信力の向上が課題となっていました 。

本パートナーシップにより、Insta360の機材による圧倒的な映像表現を導入することで、以下の事項の達成を目指します。

- 通年での高品質な素材確保： 夏季を含め、年間を通じて公式HPやポスター、パンフレット等で使用可能なプロ・セミプロレベルの写真・動画素材を確保します 。- 「リゾート」と「生活」の両面を戦略的に発信： 「世界に誇るリゾート」としての姿に加え、豊かな「生活の息づく町」としての多面的な魅力をSNSで戦略的に発信し、ブランドイメージを向上させます 。- 事業者への還元と誘客の最大化： 公式SNSの発信力を強化することで、「倶知安ID」や「マジカル」参画事業者の情報を効果的に拡散し、地域経済への還元を図ります 。

■今後の展開（活用イメージ）

本連携により、俱知安の多様な観光資源を以下のようなシーンで発信していく予定です。

三島さんの芝桜庭園 に代表される季節の景観コンテンツ

UCIグランフォンドワールドチャンピオンシップ などの国際イベント

ニセコエリアの自然を活かしたアウトドアアクティビティ（ラフティング、スキー等）

地域に根付く祭りや文化イベント 飲食店や宿泊施設など地域事業者の魅力紹介

三島さんの芝桜庭園UCIグランフォンドワールドチャンピオンシップ

Insta360の最先端技術を活かし、四季折々の倶知安の魅力を、これまでにない視点とクオリティで国内外へ届けてまいります。

■Insta360概要

2015年に創業したInsta360は、全天球VRカメラで世界シェアNo.1を誇る、業界のリーディングカンパニー。 「未来のカメラマン」（Future Camera Man）というビジョンを持ち、イメージングアルゴリズム、AI、機械制御、音響、光学の研究を推し進め、人々が自分の人生をより良く記録・共有しやすい世界の実現を目指します。

詳細はこちらをご覧ください：https://store.insta360.com/product/x5?c=6369

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一般社団法人俱知安観光協会

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