RightTouch、「金融 CX Meet Up 2026」に登壇

株式会社RightTouch

エンタープライズ向けにAIコンタクトセンター基盤を提供する株式会社RightTouch（本社：東京都品川区、代表取締役：野村 修平／長崎 大都、以下、RightTouch）は、2026年5月21日（木）にTHE LUXE 銀座にて開催される「EXECUTIVE FORUM 金融 CX Meet Up 2026」に登壇します。

本イベントは、金融業界における顧客体験（CX）の高度化とコンタクトセンターの変革をテーマに、AI時代における次世代オペレーションのあり方について議論するエグゼクティブ向けのカンファレンスです。

■金融CX変革の最前線を議論するエグゼクティブフォーラム

デジタルチャネルの進化や生成AIの普及により、金融業界における顧客接点は大きく変化しています。一方で、顧客体験の高度化と業務効率化を両立するためには、従来の「人手中心」のコンタクトセンター運用から脱却し、AIを前提としたコンタクトセンター（AIコンタクトセンター）への転換が求められています。

RightTouchは、銀行、証券、保険などの金融領域において、AIコンタクトセンター基盤『QANT（クアント）』の各種プロダクトを提供しており、多くのコンタクトセンターにおけるAI活用や業務効率化を支援してきました。

「金融 CX Meet Up 2026」では、こうした背景を踏まえ、コンタクトセンターのDXを推進する企業の取り組みや、AIと人が共創する新しいオペレーションモデルについて、実践事例をもとに議論が行われます。

■登壇セッションについて

基調講演

株式会社かんぽ生命保険 カスタマーサービス推進部部長 田代様に

かんぽ生命がチャレンジする「ヒトが中心のコンタクトセンターDX」というテーマで基調講演を行っていただきます。

URL：https://www.jp-life.japanpost.jp/

RightTouch登壇セッションについて

RightTouchは、「人とAIが共創する現場を作る-SBI証券のAIオペレーターで実現するCX」と題したパネルディスカッションに登壇します。

本セッションでは、AIを単なる業務効率化の手段としてではなく、現場の生産性と顧客体験の向上を同時に実現する「パートナー」として活用するための考え方や、実際の導入・運用プロセス、具体的な成果について紹介します。

また、AIと人の最適な役割分担やハイブリッド運用の実践を通じて、次世代のコンタクトセンターのあり方を提示します。

登壇者

株式会社SBI証券 カスタマーサクセス推進部 部長 河田 裕司 氏

株式会社SBI証券 AI戦略推進部 / カスタマーサクセス推進部 課長 佐竹 祐哉 氏

株式会社RightTouch 代表取締役 長崎 大都

■ イベント開催概要- イベント名：EXECUTIVE FORUM 金融 CX Meet Up 2026- 日時：2026年5月21日（木）16:00～18:25（15:30受付開始）- 会場：THE LUXE 銀座（東京都中央区銀座）- 参加費：無料- 定員：30名- 主催：株式会社RightTouch、株式会社セミナーインフォ- 申込：https://si-forum.jp/20260521_RightTouch_2

※本イベントはオフライン開催のみとなります

■QANTの提供価値

https://qant.jp/



「QANT」は、カスタマーサポートの各業務・顧客接点でのAI実装を多面的に支援しつつ、業務全体をつなぎ、最適化することを可能にします。課題分析や企画案の作成、ナレッジ作成など、工数のかかる業務は「AI」で自動化し、内容の確認や意思決定、対人コミュニケーションなど「人」が必要となる領域に人が集中できるようにすることで、業務負荷を下げ、より良い顧客体験の創出に注力できるようになります。

また、この循環型のサイクルによる継続的なカスタマーサポートデータの蓄積をもとに、AIの精度を高める理想的なPDCAサイクルが生まれていきます。

■問い合わせ前の顧客行動を可視化し、先回りで課題を解決するWebサポートプラットフォーム「QANT Web」



https://qant.jp/product/web

生成AIを活用し、Web上で顧客の困りごとを問い合わせ前に検知。適切なFAQや問い合わせ窓口など各サポートチャネルへの導線最適化を可能にするWebサポートプラットフォームです。顧客の自己解決を促進し、CS部門の生産性とCX向上を両立します。

■顧客の声をCXの起点に。アクションまで繋ぐAI×VoCソリューション「QANT VoC」



https://qant.jp/product/voc

電話・チャット・メールなどを通じてコンタクトセンターに蓄積される顧客の声を、生成AIを用いた独自モデルで分析。問い合わせデータの加工・分析から改善提案まで、ワンストップで自動化するVoC活用プロダクトです。VoCをあらゆる部門に届け、顧客中心の事業経営を支える基盤となります。

株式会社RightTouchについて

「あらゆる人を負の体験から解放し、可能性を引き出す」をミッションに掲げ、人とAIの協働でPDCAを持続的に回せる循環型モデル「カスタマーサポートオートメーション」を推進する基盤「QANT（クアント）」を開発・提供。

VoC分析やWebサポート、コンタクトセンターオペレーション向けなど複数のプロダクトを通じて、工数削減とともに、CX/EXの飛躍的な向上を実現し、金融・インフラ・小売などさまざまな業界のエンタープライズ企業のカスタマーサポート（CS）変革を支援しています。株式会社プレイド（東証グロース 4165）からカーブアウトしたスタートアップ。

名称 ：株式会社RightTouch

所在地 ：東京都品川区西五反田4丁目31－18 目黒テクノビル 2F

代表者 ：代表取締役 野村 修平／長崎 大都

設立日 ：2021年10月27日

事業内容：カスタマーサポートプラットフォーム「QANT」の開発、提供

企業URL：https://righttouch.co.jp/