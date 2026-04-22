Shokz、初のフォーカスモード搭載次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」を本日4月22日より一般販売開始

Shokz Japan株式会社

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan株式会社（ショックスジャパン）は、Shokz初となるフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro（オープンフィット・プロ）」の一般販売を、本日2026年4月22日（水）より開始します。

4月7日からの先行予約では、用意していた限定ギフトボックスが即完売するなど、大きな反響がありました。本日から、全国の主要家電量販店にて、どなたでも購入できます。

「OpenFit Pro」｜製品概要

製品名： OpenFit Pro

販売価格： 39,880円（税込）

カラー展開： ホワイト・ブラック

発売日： 2026年4月22日（水）

販売チャンネル： 全国の主要家電量販店

※Shokz公式サイト・Amazon・楽天・Yahoo!での販売は順次調整中です。

＜主な製品特長＞

1.「フォーカスモード」で騒音を抑え、より集中しやすいリスニング体験を実現

OpenFit Proは、Shokzとして初めてフォーカスモードを搭載した次世代のオープンイヤー型イヤホンです。高度な音響モデリングと独自アルゴリズムにより、さまざまな耳の形状や装着位置に対応し、安定したノイズ抑制を実現します。さらに、トリプルマイクシステムと耳の状態に適応するアルゴリズムが連携し、耳の内側のノイズレベルを精密に予測することで、周囲の気配を感じながらも音に集中しやすい環境を作ります。

2. 細部まで美しく表現する、上質なサウンド

最新の Shokz SuperBoost(TM) を搭載し、ダイナミックで音の細部まで正確に表現するクリアなサウンドを実現しました。11×20mmの超大型デュアルダイアフラムドライバーが緻密に連動し、滑らかな高音から深みのある低音まで、音の細部を余すことなく表現します。さらに、進化した Shokz OpenBass(TM) 2.0 により、深みと厚みのある低音再生も可能です。

3. Dolby Atmos対応とヘッドトラッキングによる臨場感

Dolby Atmosに最適化されたチューニングにより、クリアな音質と豊かなディテールを忠実に再現します。さらにヘッドトラッキング技術により、頭の動きに合わせて音が動くことで、まるでその場にいるような臨場感を演出します。Dolby Atmos対応作品を、よりリアルで没入感の高い体験へ導きます。

4.音漏れを抑えながら、開放感のあるリスニングを実現

最新の DirectPitch(TM) 3.0 によって進化したワイドバンド音漏れ抑制技術が、音を耳元にしっかり届け、周囲への音漏れを最小限に抑えます。さらに、プライベートイコライザーモードを有効にすることで、より音漏れしにくいよう最適化され、プライベートなリスニング体験をサポートします。

5. 軽やかで優しい、進化した装着感

肌にやさしい Shokz Ultra-Soft Silicone(TM) 2.0 を採用し、柔らかな着け心地を実現しています。耳を圧迫しにくいオープンイヤーデザインに加え、超薄型のニッケルチタン合金製イヤーフックが耳の形にしなやかにフィットし、長時間でも快適で安定した装着感を保ちます。

6. 日常のあらゆるシーンに寄り添う高い実用性

AI音声認識を搭載したトリプルマイクアレイが、環境ノイズを最大99.4％低減し、通話時にも声をクリアに届けます。さらに独自の風ノイズ低減構造により、風のある環境でも聞き取りやすい通話を実現します。

また、最大12時間の連続再生、充電ケース併用で最大50時間の再生に対応し、10分の急速充電で最大4時間の再生が可能です。Qiワイヤレス充電、IP55の防塵・防水性能、装着検知、Bluetooth 6.1、2台のデバイスへの同時接続など、日常のさまざまなシーンで使いやすい機能を備えています。

Shokz Japan株式会社について

詳細を見る :https://jp.shokz.com/pages/flagship-preorder?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nt&utm_term=407

耳を塞ぐことのないオープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。独自のオーディオ技術による高音質を実現し、手に取りやすい価格帯で展開。「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供し、耳を塞がない安全性と最高の音質を約束。イヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けています。

公式サイト :https://jp.shokz.com/?utm_source=jerry_prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=nt&utm_term=406

会社概要

会社名： Shokz Japan株式会社

本社： 東京都台東区上野三丁目14-2-301室

代表者： 陳 遷