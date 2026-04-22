社内文書に加えWeb情報も参照。「DirectCloud AI」のアップデートで回答精度がさらに向上

株式会社ダイレクトクラウド

インテリジェンスをシンプルに共有する株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下ダイレクトクラウド）は、法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」に搭載されたAI機能「DirectCloud AI」について、「使いやすさの向上」「情報源の活用」「AI回答精度の強化」の3つの軸でアップデートを実施しました。

多くの企業において、AI活用は「どこにある情報にアクセスできるか」と「いかに正確な回答を引き出せるか」が課題となっています。当社はこの課題を解決すべく、今回のアップデートを実施しました。

DirectCloud AIは、社内外のあらゆる情報を一元管理し、組織全体の知をAIで即座に引き出す「データインフラ型AIサービス」です。

セキュアなクラウド環境上で動作し、情報漏洩リスクを抑えながら企業の業務効率化・意思決定の高速化を支援します。

今回のアップデートにより、社内ストレージ内のデータに加え、Web上の最新情報を参照した回答生成が可能になりました。

■サマリー

・UIの刷新とモデル選択機能により、毎日の業務でAIがより手軽に使えるようになりました

・社内資料・Web情報・メール履歴をひとつのAI画面内で検索できるようになりました

・フォルダ・ファイル指定とPDF精度向上により、回答の正確さが増しました

■ 新機能の概要

1. 「UI刷新・AIモデル選択」の搭載で、AIをもっと手軽に、どこからでも

DirectCloud AIの画面を全面リニューアル。情報を探す・考える・共有するという一連の流れを、より少ない操作で完結できるデザインに生まれ変わりました。

・直感的UI：AIに不慣れな現場担当者でもすぐに使い始められます

・モデル選択：業務の性質やポリシーに合わせてAIモデルを使い分けられます

2. 「Web検索・メール活用」の搭載で、情報の鮮度と網羅性を両立

DirectCloudに保管されていない情報についても、DirectCloudの画面内からAIを通じてWeb検索し、最新の情報を交えて回答生成できます。これにより、他のAI検索サービスを利用することなく、管理者の運用負荷も削減できます。

・最新情報の活用：業界トレンド・競合動向・統計データをWebから最新データを探してAIに分析させることが可能に

・業務効率化：情報収集から意思決定までのスピードを最大化できます

・メール履歴の活用：.mbox形式に対応。過去のメール履歴をAIの知見として活用でき、蓄積された情報の再利用がスムーズに

3. 「特定フォルダ・ファイル指定」による高精度な回答と、文書解析の強化

AIへの質問範囲をプロジェクト単位のフォルダや特定のファイルに限定できるようになりました。フォルダの説明や回答スタイルの設定する機能も備え、用途に合わせたカスタマイズが可能です。

・ノイズの排除：関連のない情報の混入を防ぎ、プロジェクト・部門単位で的確な回答を取得できます

・文書解析の強化：複雑な表組みや数式を含む技術文書・長文の報告書も正確に読み解きます

・専門文書に対応：仕様書・技術レポートなど、専門的な業務文書でのAI活用精度が大幅に向上します

詳細はこちら :https://directcloud.jp/directcloud_ai

■今後の展望

DirectCloud AIの今回の機能強化は、単なる新機能の追加にとどまりません。社内の知識をAIがつなぎ、Web上の最新情報とも組み合わせることで、情報を活かす仕組みそのものを変えていきます。「Simply Share Intelligence」というミッションのもと、当社は2026年中に引き続きDirectCloud AIの機能強化を進めてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：4,000万円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。