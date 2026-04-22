光学15倍ズームと1.0型イメージセンサー搭載。ポケットサイズ（※1）のコンパクトカメラ。

パナソニック株式会社 コミュニケーションデザインセンター

パナソニック株式会社は、約2010万画素 高感度1.0型 裏面照射型（BSI）CMOSイメージセンサー搭載のコンパクトデジタルカメラLUMIX DC-TX3を2026年5月中旬（＊）より発売します。本製品は、コンパクトながら光学15倍のズーム（※2）搭載で、広角24mmから望遠360mmまでの焦点距離をカバー（※2）します。被写体に3cmまで近づいて撮影できる、AFマクロにも対応しています（W端時）。

また、高感度1.0型イメージセンサー搭載なので薄暗い室内や夜景でもノイズを抑え、明るく鮮やかな描写を実現します。遠くの被写体はもちろん、夜の街並みや低照度のイベント会場など、難しいシーンを鮮明に捉えることができます。旅先での特別な出会いから、コンサートやスポーツ観戦などのイベント、日常の何気ない瞬間まで、このコンパクトな一台で美しく残せます。

さらに、秒間30コマで連写撮影が可能な4Kフォトを搭載。動きのあるシーンを撮影して、撮影後にベストな瞬間を高解像度の静止画として保存できます。あとから選べるから、決定的なシャッターチャンスを逃しません。その他、22種類のクリエイティブコントロールやかんたんスマホ転送、汎用性の高いUSB Type-C(R)充電（※3）に対応しています。

当社は本製品を、1.0型 裏面照射型（BSI）CMOSイメージセンサーの鮮やかな描写力と充実の操作性で、旅行先やレジャーイベントでの思い出記録を楽しめるコンパクトカメラとして提案します。

＜主な特長＞

1. 約2010万画素 高感度1.0型 裏面照射型（BSI）CMOSイメージセンサー搭載

2. 光学15倍のズーム（※2）搭載で、広角24mmから望遠360mmまでの幅広い焦点距離をカバー（※2）

3. 4K技術が実現する、高精細動画と高速連写

【品番】 DC-TX3

【色】 -K（ブラック）、-S（グラファイトシルバー）

【メーカー希望小売価格（税込）】オープン価格

【発売日】 2026年5月中旬（＊）

※2：35mm判換算：24～360mm

※3：カメラ本体が電源オフのとき充電可能。給電はできません。動作確認済みのモバイルバッテリーの情報は当社サポートサイトをご確認ください。

●LEICA/ライカは、ライカマイクロシステムIR GmbHの登録商標です。

●ELMAR/エルマーはライカカメラ社の登録商標です。

●LEICA DC VARIO-ELMARレンズは、ライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されています。

●USB Type-C(R)およびUSB-C(R)はUSB Implementers Forumの登録商標です。

●その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

＊社会情勢等の影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、当社ホームページに掲載いたします。

●その他詳細につきまして、商品のWEBサイトよりご覧ください。

https://panasonic.jp/dc/products/DC-TX3.html

＜関連リンク＞

▼LUMIX（ルミックス） コンパクトカメラ

https://panasonic.jp/dc/compact.html

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