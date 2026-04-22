株式会社G-gen 2026年度「Google Cloud Partner of the Year Award」を受賞

株式会社G-gen

株式会社G-gen（本社：東京都新宿区、代表取締役：羽柴 孝、以下 G-gen）は、Google Cloud がグローバルパートナーを対象に表彰する2026年度の「Google Cloud Partner of the Year Award」を受賞したことをお知らせいたします。本受賞は「トレーニング：日本」部門における受賞です。

Google Cloud Partner of the Year Award とは 、Google Cloud のエコシステムにおいて優れた実績をあげ、顧客のビジネス変革や価値創出に大きく貢献したパートナー企業を表彰するものです。G-genは、Google Cloud の導入支援からシステム開発、運用・活用支援までを一貫して提供し、企業のクラウド活用を加速させてきました。特に、顧客の課題に即した設計と迅速な実装により、実運用までを見据えたクラウド導入に加え、トレーニングを通じた人材育成支援、そしてそれらを通じた日本市場への Google Cloud の普及を推進している点が評価され、今回の受賞に至りました。

株式会社G-gen 代表取締役 羽柴 孝からのコメント

「このたびこのようなアワードを頂き感謝します。単なる技術支援にとどまらず、お客様と一体となり試行錯誤を重ねながら伴走してきた取り組みが高い評価をいただいた結果だと実感しています。G-gen はこれからも Google Cloud の技術、特にAIにコミットし、データ活用の可能性を広げることで、私たちのビジョン『クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく』を実現していきます。」

株式会社G-gen トレーニング課 課長 関根 泰 からのコメント

「この度、『トレーニング：日本』部門において栄えある賞をいただき、大変光栄に思います。日々のトレーニングに熱心に取り組んでくださる受講者の皆様、そして当社の人材育成支援を信頼してお任せいただいたお客様のおかげです。テクノロジーが目まぐるしく進化する現代において、継続的な知識のアップデートは不可欠です。今後も、より実践的でわかりやすいトレーニングプログラムを提供し、皆様のビジネスにおける Google Cloud 活用を全力でサポートしてまいります。」

株式会社G-gen について

G-gen は「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をミッションにお客様のクラウド導入を支援します。マルチクラウド、データ分析基盤、システム・アプリ開発などを得意とするクラウド専業インテグレーターです。Google Cloud を効果的にご利用いただけるように、利用支援やエンジニア サポート、デジタルプロダクト開発等のサービスを展開しております。

会社概要

社 名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本 社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

資本金 : 5,000万円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://x.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/

* Google Cloud、 及び Google Workspace は、Google LLC の商標です。