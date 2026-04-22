アスノシステム、2028卒向け1day仕事体験を東京・大阪で開催

アスノシステム株式会社

株式会社MCEAホールディングス（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育）のグループ会社で、国内最大級の貸し会議室検索サイト「会議室.COM」を運営するアスノシステム株式会社（東京都港区／代表取締役社長 齋藤 武育／以下、「アスノシステム」）は、2028年卒業予定の学生を対象に、「IT業界がわかる1day仕事体験／Webサービス企画コース」を、2026年4月から8月にかけて東京・大阪で開催いたします。本プログラムでは、IT業界や当社事業の理解に加え、Webサービスを題材としたグループワークを通じて、IT企業の仕事や企画の考え方を学ぶことができます。

【プログラム詳細】

■IT業界説明：当社業務を中心に、IT業界全般についての説明を行います。業界研究に絡めて、エントリーシートや履歴書を記載する際のアドバイスも行います。

■自己紹介：自己紹介を通して、面接に役立つアドバイスを行います。

■ワークショップ：グループごとに当社のWebサービスを題材に話し合っていただきます。Webサービスの企画部門にて実際に企画を考える業務の体験になります。その後、振り返りやフィードバックを行います。

■会社紹介：当社の事業内容や取り組みを通して当社の魅力をお伝えします。またアスノシステムの採用選考について、採用担当がNG質問なしで回答いたします。

【開催概要】

■日程

・東京：4月25日（土）、5月9日（土） 、5月30日（土） 、6月6日（土） 、7月4日（土） 、7月11日（土） 、8月17日（月）

・大阪：4月25日（土） 、6月6日（土） 、6月20日（土） 、7月11日（土） 、7月25日（土） 、8月4日（火）、8月18日（火）、8月25日（火）

■会場（当社オフィス）

・東京：東京都港区高輪2-15-8 グレイスビル泉岳寺前3階

・大阪：大阪市中央区安土町1-815 野村不動産大阪ビル9階

■対象：2028年卒業予定の大学生・短期大学生・大学院生・専門学校生（文理不問）

■申込方法

以下の各就活ナビサイトよりお申し込みください。（日程が近付きましたら、順次申し込みを開始いたします。）

・キャリタス就活：https://job.career-tasu.jp/corp/00088340/intern/?cv=1

・Re就活キャンパス： https://www.gakujo.ne.jp/campus/company/cmp_seminar?p1=11674&p2=INS&p5=2&sitemode=intern(https://www.gakujo.ne.jp/campus/company/cmp_seminar?p1=11674&p2=INS&p5=2&sitemode=intern)

・マイナビ2028：2026年5月15日（金）より申込み受付を開始いたします。

【アスノシステム株式会社とは】

TO CREATE TOMORROW

明日を創造する企業

●よりよい社会の明日を創る IT企業

アスノシステム株式会社は、2009年に設立。システム開発を本業とし、エンドユーザーを意識したモノづくりを行なってまいりました。

前身の『シゲル情報サービス株式会社』の創業から数えて37年の実績と経験を有しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』、レンタルオフィス検索サイト『レンタルオフィス.com』など、自社サービス・メディアの立ち上げにより、アスノシステムが主体となり、“社会にとって次に必要なものは何なのか”を考え、ITを駆使してよりよい社会の明日を創っていく企業です。

●開発だけじゃない！世の中に必要なサービスを考え、生み出す

アスノシステムでは、さまざまな方面から社会をよりよく、便利にするサービスを提供しています。

国内最大級の貸し会議室検索サイト『会議室.COM』では、関東圏が中心に、九州・沖縄エリアの貸会議室も多数登録があり、エリア内の企業によるセミナーやイベントでの利用はもちろん、他地域から出張をしてくるビジネスパーソンに重宝されています。

他にも、全国のバーチャルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースの検索ができる『レンタルオフィス.com』、360°パノラマコンテンツの制作サービス『PANOVIEWN』、オンラインチャットで全国の薬剤師にヘルスケアや症状改善について相談をしたり、ヨガや瞑想などプロのインストラクターの動画やコラムでウェルビーイングに寄与する『Olive』、称賛が循環するウェルビーイング福利厚生サービス『Thanks Peer』があります。

会社名 ：アスノシステム株式会社

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地：東京都港区高輪二丁目16番37号 高輪JEBL 2階

設立年月日：2009年9月1日

資本金 ：1億円

URL ：https://asno-sys.co.jp （コーポレートサイト）

事業内容 ：システム開発事業 / オフショア開発事業 / SES事業 / Webインテグレーション事業/

MVSソリューション事業 / Webサービス事業 / ERPパッケージ販売・保守

【株式会社MCEAホールディングスとは】

MCEAホールディングスグループは「人とビジネスの可能性を最大化する」という理念のもと、ITフリーランスエンジニアエージェント事業を行う株式会社PE-BANK、システム開発を本業としたITサービス業を行うアスノシステム株式会社、そしてグループの形成支援と経営推進を行う株式会社MCEAホールディングスの3社からなる組織です。1989年5月に15名のITフリーランスが中心となり立ち上げた「首都圏コンピュータ技術者協同組合」をルーツとする共存共栄の思いを基に、今後も皆様から求められる価値ある企業となるようこれからも取り組んでまいります。

会社名 ：株式会社MCEAホールディングス

代表者 ：代表取締役社長 齋藤 武育

本社所在地 ：東京都港区高輪2丁目15番8号 グレイスビル泉岳寺前

設立年月日 ：2015年9月1日

資本金 ：1億円

ホームページ：https://mcea-hld.jp/