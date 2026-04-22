ウフル、キリンビールとスタジアム飲料販売の新モデル実証を開始

株式会社ウフル

株式会社ウフル（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：園田 崇史 以下、ウフル）は、キリンビール株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長 堀口 英樹 以下、キリンビール）と、スポーツスタジアムにおける体験価値（スポーツホスピタリティ）の向上と、飲料販売オペレーションの効率化を目的に、ウフルのモバイルオーダーシステム「売り子ール」を活用した新たな販売モデルの実証を実施いたします。

スポーツスタジアムにおける飲料販売は、売り子による歩き売りが一般的な仕組みとして広く定着しています。一方で、近年は人手不足や運営コストの増加に加え、観戦体験の多様化が進む中で、従来の歩き売りでは供給量に限界がありピーク時の対応に課題があるほか、来場者にとっても現金の受け渡しの手間や注文したいタイミングで購入できないといった不便さがあることから、より効率的で利便性の高い販売手法とスムーズな購買体験の提供が求められています。

こうした背景を踏まえ、スタジアムでの飲料販売に豊富な実績を持つキリンビールと、国内の複数のスタジアムで導入が進むモバイルオーダーシステム「売り子ール」を提供するウフルは、それぞれの強みを生かし、売り子をデリバリースタッフとして再配置し、モバイルオーダーと連動した座席配達体制を構築することで、供給効率と人的生産性の向上を図ります。その結果、「欲しいときに、欲しいものが、すぐ届く」安定したサービス提供によるスタジアム体験価値（スポーツホスピタリティ）向上、および販売オペレーションの効率化を目指します。

実証概要

本実証では、ウフルが提供するモバイルオーダーシステム「売り子ール」のシートデリバリー機能を活用し、来場者がスタジアムの座席からスマートフォンで商品を注文・決済し、売り子が商品を座席まで届ける運用を検証します。対象商品は、これまで売り子が提供していたビールなどのドリンクに加え、スタジアムが提供するフードにも拡張し、スタジアム全体の売上向上への効果を検証します。

さらに、既存のスタジアム環境を活用しながら、新たにリピート注文機能を追加し、過去の注文履歴からワンタップで再注文が可能となることによる利便性向上や購買行動への影響を検証するほか、アンケート機能を通じて来場者の声を収集し、サービス改善や販売施策への活用可能性についても検証します。

- 実証期間：2026年6月予定- 実施場所：プロ野球スタジアム（非公開）

両社は今後、国内のスポーツスタジアムにおいて実証を進めながら、新たな販売モデルの有効性について検証していきます。

■モバイルオーダーシステム「売り子ール」：https://uri-call.uhuru.co.jp/

「売り子ール」は、スポーツ観戦時の飲食やグッズ購買における消費者のストレスをなくし、より充実したスタジアム体験を提供することを目的としたモバイルオーダーシステムです。スタジアムやアリーナの来場者は事前にドリンクやグルメを注文し、支払いを済ませ、専用の窓口でスムーズに受け取ることが可能な他、試合観戦中に座席からドリンクやグルメをオーダーし、座席まで直接デリバリーしてもらえるサービスや、注文した商品の準備ができ次第、通知を受けてテイクアウトすることも可能です。アプリのダウンロードや会員登録の必要がないため、誰でも気軽に利用することができます。野球、サッカー、バスケットボールなど様々なプロスポーツ施設で提供している他、宿泊施設や自治体でも活用されています。

■株式会社ウフルについて https://uhuru.co.jp/

ウフルは「テクノロジーと自由な発想で、持続可能な社会を創る」を理念として、企業や社会のDX（デジタルトランスフォーメーション）とデータ活用を支援・推進しています。クラウドサービスの導入と運用をはじめ、コンサルティングやシステム開発等を自社製品やソリューションとともに、エッジからクラウドまでワンストップで提供しています。また、企業活動の枠を超えて、地域や産業のDXを実現するために、スマートシティやスマートサプライチェーンに必要とされる、信頼できるデータ流通のための仕組みの導入と標準化に向けた提言を行いながら、IoT×ブロックチェーン領域における研究開発にも取り組んでいます。