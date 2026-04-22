「DAKS」×『名探偵コナン』、待望の再コラボが実現！

三共生興株式会社

英国王室御用達ブランド「DAKS」は、『名探偵コナン』とのコラボレーション第3弾を発売いたします。2024年に展開したコラボレーション企画の大好評を受け、実現した特別なコラボレーション。前回よりバージョンアップした限定アイテムをより幅広いラインアップでお楽しみいただけます。

■キャラクターをイメージした“限定ハウスチェック”を開発

今回のコラボレーションのために、『名探偵コナン』のキャラクターそれぞれのイメージカラーをベースに、「DAKS」の象徴である「ハウスチェック」を再構築した限定チェックを開発。

登場するキャラクターは、江戸川コナン、毛利蘭、灰原哀、怪盗キッド、赤井秀一、安室透の6人。キャラクターの個性を感じさせるカラーリングが、ブランドを象徴するハウスチェックと融合しています。

■コラボレーション商品紹介

展開商品は、『名探偵コナン』のキャラクターのイラストと限定チェック、キャラクターの刺繍をデザインに落とし込んだ全9アイテム。

◆ロゴ半袖Tシャツロゴ半袖Tシャツ 13,200円（税込）

コラボレーションを象徴するグラフィックTシャツ。

「DAKS」ロゴの中にキャラクターイラストと限定チェックを組み合わせ、胸元に大胆に配置。ベーシックで着回しやすい6色展開（ホワイト、ブラック（2タイプ）、グレー、ネイビー、ライトベージュ）。

◆ワンポイント刺繍半袖ポロシャツワンポイント刺繍半袖ポロシャツ 16,500円（税込）

鹿の子素材の定番ポロシャツに、キャラクターのアイコンマークの刺繍をさりげなく配置。

裾には限定チェックのタグをあしらい、シンプルながらコラボならではの遊び心をプラス。全6色展開。

Tシャツとポロシャツには6人のキャラクターをイメージした限定パッケージが付属◆チェックプリントスカーフチェックプリントスカーフ 13,200円（税込）

限定チェックを大胆に配した存在感のある一枚。

周囲には繊細なチェックをフレーム状にあしらい、コーナーのキャラクターのアイコンマークがアクセントに。全6色展開。

◆総柄ジャガードネクタイ総柄ジャガードネクタイ 11,000円（税込）

キャラクターのアイコンマークとキーモチーフを組み合わせたオリジナルモノグラムを、落ち着いたジャカード織で表現。

小剣には限定チェックを配し、見えない部分にもこだわりをプラス。全6種展開。

◆その他展開商品

総柄プリント半袖シャツ 全3色、27,500円（税込）

オックスフォード長袖シャツ 全6色、33,000円（税込）

ワンポイント刺繍ソックス 全6色、2,200円（税込）

ワンポイント刺繍キャップ 全6色、8,800円（税込）

ワンポイント刺繍ミニトートバッグ 全6色、7,480円（税込）

【販売場所】

●サンデープレミアム SHOP https://lifetunes-mall.jp/shop/c/c3010/ ※5月中旬以降販売予定

●DAKS公式オンラインショップ https://onlineshop.daks-japan.com/

●DAKS POPUP STORE

・4月22日（水）～5月5日（火・祝）

ジェイアール名古屋タカシマヤ6Fイベントスポット

・4月25日（土）～5月24日（日）

みなとみらい東急スクエア １. 3F

※商品の展開、発売日は各店舗によって異なります。

【商品に関するお問い合わせ先】

ライフチューンズモール（小学館通販）

Tel: 0120-588-303

Mail: support@lifetunes-mall.jp

◆『名探偵コナン』について

小学館「週刊少年サンデー」にて1994年から連載中の大人気ミステリー漫画（著／青山剛昌）。高校生探偵・工藤新一が謎の組織によって子どもの姿となり、「江戸川コナン」として正体を隠しながら数々の難事件を解決してゆく。

2024年1月には連載30周年を迎えました。

【公式X】

江戸川コナン（@conan_file）

https://x.com/conan_file

少年サンデープレミアム SHOP（@sunday_premium）

https://x.com/sunday_premium

◆「DAKS」ブランドについて

「DAKS」（ダックス）は1894 年創業の英国ファッションブランド。世界で初めてテイラードの機械化に成功、世界で初めてのベルトレス・スラックス『DAKS TOP』を発明するなど、既成概念を破った革新的な商品開発が評価され、現在の地位を築き上げました。

長きに亘りクオリティの高い信頼あるブランドとして認められ、英国王室から3つのロイヤル・ウォラントを授与されました。英国王室御用達ブランドとしての品格を守り、顧客から信頼されるブランドであり続けるために、クオリティへの飽くなき追求を続けてまいります。

DAKSオフィシャルサイト（UK）

https://daks.com/

DAKS公式インスタグラム

https://www.instagram.com/daksjapan/

DAKS公式オンラインショップ（日本）

https://onlineshop.daks-japan.com/