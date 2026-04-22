SBG SystemsとNortek、連携ワークショップを開催

ＳＢＧ ＳＹＳＴＥＭＳ ＪＡＰＡＮ合同会社

このたび、SBG Systemsの慣性航法システム（INS）およびNortekのドップラー速度計（DVL）といった先進技術を組み合わせた共同ワークショップを、5月19日（火）に開催いたします。

海洋・水中分野における運用が高度化する中、GNSSが利用できない、あるいは不安定な環境下でも信頼性の高い測位が求められています。INSとDVLはこれまで個別に紹介されることが一般的でしたが、実運用において両者を組み合わせることで、測位精度およびロバスト性を大きく向上させることが可能です。

こうした背景のもと、本ワークショップでは、実際の現場におけるシステム統合や運用方法に焦点を当て、理論にとどまらない実践的な知見をご提供いたします。

本ワークショップの特長

一般的なウェブサイトやマニュアルでは得られない、メーカーならではの実務に即した知見に焦点を当てています。参加者の皆様には、以下のような内容をご紹介します：

・フィールドテストに向けた事前準備

・運用中のトラブルシューティング

・解析および性能評価（ポストプロセッシング）

これらは実運用において極めて重要でありながら、従来の資料では十分にカバーされていない領域です。

プログラム概要

午前の部（実務担当者向け）

海洋分野で実際に業務に携わるエンジニアやオペレーターの方々を対象に、実運用におけるワークフローやシステム統合時の課題、フィールドテストから得られた知見などを共有します。

※午前の部はROV協会会員の方は無償、非会員の方は有償でのご参加となります。

午後の部（新規参入者向け）

これから本分野に関わる方やご興味をお持ちの方を対象に、午後の部は、どなたでも無償でご参加いただけます。

基礎知識の解説に加え、ユーザー視点で自社のニーズに適した製品選定の考え方についてご紹介します。

さらに、当社のほか、当社代理店であるハイドロシステム開発社、ならびにDVLメーカーであるNortek Japan社および水龍堂社より、複数の視点から実運用事例をご紹介し、現場での活用イメージを具体的に共有します。

SBG Systemsの取り組み

INSメーカーであるSBG Systemsは、GNSS不安定環境およびGNSS非依存環境下においても安定したナビゲーション性能を実現するため、MEMS技術をベースに継続的な技術開発に取り組んでいます。近年では、ナビゲーション性能のさらなる向上を目的として、最新ファームウェアにSAF2Navアーキテクチャを導入しています。なお、同アーキテクチャの詳細や、GNSS非依存環境における性能向上の考え方については、当日具体的な事例とともにご紹介します。

本ワークショップでは、Nortek社とノルウェーで実施した共同試験について、準備段階から事後解析までの一連のプロセスをご紹介するとともに、実際の適用事例を通じて、現場におけるINS×DVL連携の有効性をご説明します。

また、製品品質管理および開発体制に関する当社の取り組みについても触れ、実運用を見据えた技術選定の考え方をご共有します。

本ワークショップは、経験豊富な実務者の方から、これから本分野に参入される方まで、現場で活かせる実践的な知識を得ていただける機会となります。

詳細なアジェンダとお申し込みはこちらから：https://j-rovsurveyor12.peatix.com/

皆様のご参加を心よりお待ちしております。ぜひご参加ください。