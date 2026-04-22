東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎ 株式会社UnityStep AI、SusHi Tech Tokyo 2026に出展

株式会社UnityStep AI

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎、株式会社UnityStep AI（本社所在地：東京都文京区本郷、代表取締役CEO：齋藤一誠、以下「UnityStep AI」）は、このたび、2026年4月27日（月）から29日（水・祝）にかけて、東京ビッグサイトにて開催されるグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展することをお知らせいたします。

■SusHi Tech Tokyoとは

SusHi Tech（Sustainable High-City Tech）Tokyoは、東京都が主催するアジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスです。「Sustainable（持続可能）な都市をHigh Technology（高い技術力）で実現する」というコンセプトのもと、世界中のスタートアップ・投資家・大企業・大学など多彩なプレーヤーが一堂に集い、世界の課題解決に向けたイノベーションや最先端技術を共有・議論します。

2023年の初開催以来、毎年規模を拡大し、今回で4回目の開催となります。前回（2025年）は世界100の国・地域から延べ57,698人が参加し、607社のスタートアップが出展。2026年はさらに規模を拡大し、出展スタートアップ700社・ 参加者6万人規模を見込む、アジア最大のイノベーションの場となります。

【SusHi Tech Tokyo 2026 公式HP】 https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

■UnityStep AI会社概要

株式会社UnityStep AIは、「AIの力で少しでも明るく、強い日本を次世代に残す」というミッションのもと、日本の企業の競争力強化とその先の持続可能な社会の実現を目指しています。 私たちはお客様と一体のチームとなり、コンサルティング、要件定義、AI開発、運用さらに、成果が持続するよう、内製化・人材育成までをニーズに合わせて伴走支援いたします。

会社名： 株式会社UnityStep AI

所在地： 本社 〒113-0033 東京都文京区本郷 6-25-14

代表： 齋藤一誠（代表取締役CEO）

事業内容： AI（人工知能）に関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

自社サイトURL： https://unitystepai.co.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社UnityStep AI

（担当者） 齋藤

（E-mail） contact@unitystepai.co.jp

または自社サイト内問い合わせフォームよりお願いいたします。

お問合わせフォーム： https://unitystepai.co.jp/inquiry-2