Wiley、IRおよびRamanスペクトルデータベースを拡充

ワイリー・パブリッシング・ジャパン株式会社

学術情報および研究インテリジェンスのグローバルリーダーであるWiley（NYSE: WLY）は2026年4月22日、IRおよびRamanスペクトルデータベースに新たなデータを追加し、物質、ポリマー、鉱物などを含む化合物カバレッジを大幅に拡充したことを発表しました。

今回のアップデートには、今春発表されたAmerican Museum of Natural History（AMNH）との共同プロジェクトに基づく、ラマン分光データの初回収録分も含まれています。このデータは、世界有数の鉱物コレクションを基に構築されています。

Wiley データサイエンスソリューションズ シニアディレクターであるGraeme Whitleyは次のように述べています。

「研究者にとって、レファレンスデータは科学的意思決定の基盤です。継続的なデータ更新により、常に最新かつ信頼性の高いデータベースを活用でき、より迅速で確信を持った判断が可能になります。」

Ramanデータベース MineItの画面イメージ複雑なスペクトルデータからパターンや相関関係を抽出し、分析の効率化とインサイト創出を支援します。

主なアップデート内容

- Ramanスペクトルデータベース（KnowItAll）追加：約1,200スペクトル以上総収録数：29,000以上新規データベース：・AMNH鉱物ラマンデータベース・微生物ラマンデータベース既存データの拡張：・消費財・食品関連化合物・医薬・ドラッグ・材料・鉱物・ポリマー・顔料・染料- IRスペクトルデータベース（KnowItAll）追加：約950スペクトル以上総収録数：344,000以上新規データベース：・臨床（ATR-IR / IR）・材料・顔料・染料・ポリマー・微生物既存データの拡張：・医薬関連・鉱物・ポリマー

スペクトルデータベースの年間サブスクリプションをご契約のお客様は、追加料金なしでこれらの新規データにアクセスが可能です。データベースの更新により、分析精度の向上、エラー低減、業務効率化が実現されます。

▶ 詳細はこちら

https://sciencesolutions.wiley.com/%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ab%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9/?lang=ja

▶ 既存ユーザー向けアップデート方法

https://sciencesolutions.wiley.com/how-to-update-knowitall-databases

Wileyスペクトルデータベースについて

Wileyのスペクトルデータベースは、複数の分析手法に対応し、幅広い分野をカバーしています。ポリマー、材料、環境、法科学、毒性、医薬、バイオテクノロジー、自動車、航空宇宙、食品、化粧品などが含まれます。厳格な品質基準のもと構築されたデータと高度な分析ツールにより、分析の迅速化と深いインサイトの獲得を支援します。世界中の分析ラボに信頼されるリソースとして活用されています。

https://sciencesolutions.wiley.com/?lang=ja

Wileyについて

Wiley（NYSE: WLY）は、科学的発見、イノベーション、そして学習の進展を支える、信頼性の高いコンテンツと研究インテリジェンスを提供するグローバルリーダーです。200年以上にわたり学術エコシステムの中心で培ってきた実績をもとに、信頼ある出版の伝統とAIを活用したプラットフォームを融合し、知識の発見・アクセス・活用のあり方を進化させています。研究者個人や学生から、Fortune 500企業のR&Dチームに至るまで、Wileyは科学的ブレークスルーを現実世界の価値へと変換することを可能にしています。

知を、価値へと変える。- Wileyは、科学と学びの可能性を切り拓いています。

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