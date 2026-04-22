空を舞い自由な探索や激しい空中戦を楽しもう！『AION2』日本版特設サイトがオープン！Steamストアページや公式Xなど各種SNSチャンネルも同時開設！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NC Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『AION2』に関する情報をお知らせします。

■『AION2』日本版 特設サイトがオープン！

【特設サイト公開日】

2026年4月21日(火)

【特設サイトURL】

https://aion2.ncsoft.jp/teaser

【概要】

4月21日に、『AION2』の日本版特設サイトを公開しました。さらに、Steam、およびNC独自のクロスプラットフォームPURPLEにて、グローバルリリースを予定していることを発表しました。

『AION2』は、「Unreal Engine 5」で描かれる、美麗なグラフィックかつ広大な世界を舞台に、自由度の高い3D飛行、探索や激しい空中戦を特徴としています。シングルプレイとマルチプレイの両方で、これまでにない奥深いゲーム体験を提供します。

NCは、グローバルサービスの対応に向けた変更を段階的に反映しながら、『AION2』を現代市場のニーズに適した形へ進化させていきます。また、ローカライズの改善や、キャラクターカスタマイズ要素のさらなる拡充に加え、各地域の市場特性に応じたサービス内容の最適化も予定しています。

さらに、5月中にAION2開発チームより『AION2』のさらなる紹介や魅力をお伝えすると共に、プレイヤーの皆様が気になっている点への回答を行う予定です。同時に、日本現地のAION2運営チームも、プレイヤーの皆様とコミュニケーションを行う施策の実施も予定しております。

■引き裂かれた世界を再生せよ

『AION2』は、前作「Tower of Aion」から200年後の世界を舞台にした物語です。

アイオンの塔の崩壊により、プレイヤーは半神「ディーヴァ」として、天族と魔族に分かれた世界へ身を投じ、失われつつある力を巡る物語を体験できます。プレイヤーは、数百に及ぶ選択肢を持つキャラクター作成機能を活用し、リアルで美しい自分だけのキャラクターを作成できます。

また、ゲーム内ではダンジョン攻略やボスモンスター戦、キャラクター育成、そして物語の進行が融合した新たなゲーム体験を楽しめます。

■『AION2』の主な特徴

●広大で美しい世界

前作「Tower of Aion」の36倍に及ぶ、広大なハイファンタジーの世界が広がります。プレイヤーは美麗で広大なオープンワールドを自由に飛び回り、かつてない自由な移動を楽しめます。

●高速化した自由な戦闘

前作より戦闘システムは大幅に進化し、よりスピーディでダイナミックな戦闘を実現。スキル発動のタイミングや位置取りが重要となり、スキルおよびスキルのカスタマイズの組み合わせは、プレイヤーのプレイスタイルに合わせて自由に変更が可能です。

●奥深いキャラクターカスタマイズ

8つのクラスと200項目以上の調整が可能なキャラクターカスタマイズは、プレイヤーの思い通りにキャラクターの作成が可能。さらに、衣装や翼などの外見要素も自由に組み合わせることができるだけでなく、カラー変更など細かなカスタマイズにも対応しており、自分だけのスタイルを表現できます。

●モンスターと駆ける広大な世界

『AION2』はフィールドに存在する多数のモンスターを乗り物として活用することが可能です。

多くのフィールドモンスターは討伐（狩り）を通じて騎乗が解放され、戦うほどに移動手段が広がります。

多彩なモンスターに騎乗し、広大な世界を駆け巡ることで、収集や成長、探索が一体となった新たな体験を楽しめます。

●新たに始まるドラマチックなストーリー

アイオンの塔の崩壊後、天族と魔族は崩壊した世界で、新たに力を得た龍族と対峙します。プレイヤーは過去の秘密と失われたディーヴァの力を解き明かします。

●多彩に広がる冒険体験

ソロで楽しめるコンテンツから、4人・8人で挑戦するダンジョン、さらには時間制のミニゲームやフィールドイベントまで、多彩なコンテンツを用意。プレイヤーは自身のスタイルに合わせて、自由度の高い冒険とキャラクター成長を楽しめます。

『AION2』特設サイトの公開に合わせて、Steamストアページもオープン、ウィッシュリストへの登録を受付中です。

≪Steam ストアページ≫

https://store.steampowered.com/app/3393110/AION_2/

さらに公式Xなど各種SNSチャンネルを開設しました。

≪各種SNSはこちら≫

・X(旧Twitter)： https://x.com/AION2_JP

・YouTube： https://www.youtube.com/@AION2_JP

・Instagram： https://www.instagram.com/aion2jp/

・公式Discord：https://discord.gg/FFE9VNKqhF

・公式LINE：https://lin.ee/X9RQVfq

最新情報の公開やキャンペーン情報など、さまざまなお知らせを発信していきますので、ぜひフォローしてください。

■ゲーム概要

『AION2』は、圧倒的なビジュアル表現とアクション性を追求した作品です。

華美で繊細なグラフィックで描かれた壮大な世界を舞台に、自由な飛行による立体的な移動と探索をお楽しみいただけます。

ダイナミックなアクションバトルを採用し、プレイヤーの操作と戦略が活きる臨場感ある戦闘体験を実現。

全8クラスに加え、ソロコンテンツ、4人用ダンジョン、8人用ダンジョンなど、多彩なコンテンツを用意しています。

さらに、豊富な衣装や細かな染色が可能な高密度のキャラクタークリエイト、時間制ミニゲーム、独自のペットシステムなども搭載し、幅広い楽しみ方に対応しています。

【タイトル情報】

タイトル名：AION2(アイオン2)

ジャンル：クロスワールドMMORPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

開発/運営：NC

コピーライト：(C)NC Corporation. All Rights Reserved.

特設サイト： https://aion2.ncsoft.jp/teaser

公式X(旧Twitter)：https://x.com/AION2_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AION2_JP

公式Instagram： https://www.instagram.com/aion2jp/

公式Discord：https://discord.gg/xHyefTAy

公式LINE： https://lin.ee/X9RQVfq

※当プレスリリースの内容は2026年4月22日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。