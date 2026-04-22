世界海洋デーにトップシェフ29名が集結。”海の未来”を料理で伝える1日「ブルーフェス2026」。初のオリジナル商品の発表も。

一般社団法人Chefs for the Blue

日本の海の生産量がピーク時の３分の１以下まで減少するなか、「このままでは魚が食べられなくなるかもしれない」と活動を開始したシェフチーム一般社団法人Chefs for the Blue（本社：渋谷区千駄ヶ谷／代表理事：佐々木ひろこ）は、今年10年目を迎えます。この節目の年の6月8日「世界海洋デー」に、日本を代表するトップシェフ29名が一堂に会し、魚介料理を楽しみながら海の未来を伝えるイベント「ブルーフェス2026」を開催します。またあわせて、サステナブルシーフードの普及を加速させるChefs for the Blue初となるオリジナル商品の発表も行います。（プレス席あり）

今年で２年目となる本イベントは、Chefs for the Blueのメンバーであるトップシェフ達が毎年１度、世界海洋デーに集合する大規模イベント。渾身の魚介料理や、シェフと様々なゲストとのトークセッションを通じて、海に育まれた豊かな食を存分に楽しんでいただくことはもちろん、日本の海や水産業の現状をお伝えします。

共催は、東京港区にある「青山グランドホテル」。ファッションやカルチャー、食の最前線が交差する青山の地で、単なる宿泊施設ではなく、レストランやバーを通じて都市の食文化を発信する場としての役割を担っています。サステナブルシーフードや海の課題は、決して遠い場所の話ではなく、私たちの日々の食と密接に結びつくものです。ホテルという開かれた場所からその気づきを広げるべくタッグを組みました。

昨年の様子（映像）はこちらからご覧ください(https://youtube.com/watch?si=uC9rZNZAAlbztzZQ&v=zo28JTv9Apg&feature=youtu.be)。

＜イベントの見どころ＞

・一日限りの豪華共演。料理ジャンルや店舗の枠を超えたトップシェフ29名による夢のコラボレーションによる、ビュッフェとディナーコースを提供します。

・サステナブルなシーフードを美味しく体感。国際漁業認証を取得した漁業者による大西洋クロマグロをはじめ、水産資源の管理に取り組む漁業者の水産物や、資源量が豊富にある魚種、低利用の魚種などを使い、様々な料理ジャンルのシェフたちがこの日のために特別に考案した渾身の魚介料理を提供します。

・料理人による社会変革の最前線。農林水産大臣への政策提言など、キッチンの外でも精力的に活動を続けるシェフたちが、漁業者や社会起業家をゲストに迎えてクロストーク。「海の今」を感じつつ、今年活動10年目を迎えるChefs for the Blueのこれからを展望しながら「海の未来をつくる社会変革」を語ります。



・Chefs for the Blue初となるオリジナル商品を当日お披露目。料理人の創造力で、資源管理された魚や低利用魚・部位などに新たな価値を付加し、サステナブルシーフードに新たな収益モデルを提示します。

＜イベント概要＞

イベント名：THE BLUE FEST（ブルーフェス）

開催日：2026年6月8日（月）

共催・会場：青山グランドホテル

内容：１.ビュッフェ（ランチタイムとディナータイムの2部制）

料理ジャンルや店舗の枠を超えたトップシェフたちが、2人1組になって当日限定のコラボレーションでお皿を提供。極上のサステナブルシーフードを体感いただけます。

●時間/定員：

ランチタイム：11:30～13:30（受付11:00～）定員110名

ディナータイム：19:30～21:30（受付19:00～）定員110名

●場所：4F「BELCOMO」

●参加費：25,000円（税込／料理＋ドリンク）

●参加シェフ：

【シンシア】石井真介、【八雲茶寮】梅原陣之輔、【クラフタル】大土橋真也、【恵比寿えんどう】遠藤記史、【アムール】後藤祐輔、【日本橋蛎殻町すぎた】杉田孝明、【ドンブラボー】平雅一 、【慈華】田村亮介、【コンヴィヴィオ 】辻大輔、【ラ・ボンヌ・ターブル】中村和成 、【中むら食堂】中村拓登、【リストランテナカモト】、【コケ京都】中村有作、仲本章宏、【レーヌデプレ】中原文隆、【ビストロ64】能田耕太郎、【鰻はし本】橋本正平、【てのしま】林亮平、【パーラー江古田】原田浩次、【チェネッタ・バルバ】藤田紘一、【御料理ほりうち】堀内さやか、【レストランMOTOÏ 】前田元 、【ラペ 】松本一平、【ラチュレ】室田拓人【チョンプー】森枝幹 、【鮨やすみつ】綿貫安秀

２.トークイベント

以下３つのテーマでのトークを展開。29名全シェフが集合してのフォトセッションも行います。司会は、Chefs for the Blueの教育プロジェクト「ブルーキャンプ」卒業生で、ミス日本「海の日」にも選ばれた野口絵子が担当します。

●時間/定員：14:30～16:00（受付14:00～）定員80名

●場所：4F「BELCOMO」

●参加費：5,000円（税込／オリジナル商品のお土産つき）

サステナブルシーフード10年の歩みとこれから

社会に新しいコンセプトを提案するチームとして、今後の展望やチャレンジを社会起業家のゲストとともにディスカッションします。

登壇者：【シンシア】石井真介、【日本橋蛎殻町すぎた】杉田孝明、【チェンチ】坂本健、Chefs for the Blue 佐々木ひろこ、

ゲスト：マザーハウス代表取締役副社長 山崎大祐



シェフ×生産者セッション

生産者の語る水産現場のリアルと、その思いや現実を料理を通じて表現するシェフ達のクロストークをお届けします。

登壇者：TBD



初のオリジナル商品の発表と開発裏舞台

家庭で味わえるサステナブルシーフードを、トップシェフ達が本気で向き合って開発したChefs for the Blue念願のオリジナル商品を発表。レシピ開発を担当した3名のシェフが語ります。

登壇者：【ノーコード】米澤文雄、【慈華】田村亮介、【恵比寿えんどう】遠藤 記史

３.コラボレーションディナーコース

約10年間、世の中にその言葉すらなかった頃からサステナブルシーフードを世に発信し続けたChefs for the Blue。そのメンバーシェフたちが、会場となるロッシのシェフがコラボレーションし、ここにしかない、海の未来を感じるレストランをお楽しみいただきます。

●時間/定員：19:30～22:00 （受付19:00～）定員40名

●場所：20F「Rossi」

●参加費：40,000円（税込／料理＋ドリンク）

●参加シェフ：【メログラーノ】後藤祐司、【チェンチ】坂本健、【ロッシ】椎野翔平、【ドロワ】森永宣行、【ノーコード】米澤文雄



※メディア関係者の皆さんには、２.トークイベントにおいてメディア席を設け、トークイベント後に試食とシェフ達へのインタビュー時間を持たせていただきます。ご希望者はリリース後半記載のフォームにご入力おください。

チケット情報

4月22日（月）10:00より以下のサイトで販売を開始します。

https://www.tablecheck.com/shops/the-top-event/reserve?menu_lists=69e5e63c8101dde3627395c5&start_date=2026-06-08(https://www.tablecheck.com/shops/the-top-event/reserve?menu_lists=69e5e63c8101dde3627395c5&start_date=2026-06-08)

<活動の背景とこれまでの活動>

日本は海に囲まれた島国という立地から、古くより魚介を使った料理が豊富で、世界でも有数の洗練された魚食文化を築いてきました。一方で、2023年の漁業・養殖業生産量は383万トン（※１）と、ピークだった1984年の1,282万トン（※２）と比べて1/3以下に落ち込んでいます。私たちの食文化の根幹をなす魚が、このままでは食卓から消えてしまいかねない状況です。

Chefs for the Blueは日本の食文化継承を担うトップシェフチームとして、この海の課題に2017年から全力で向き合ってきました。漁業現場を真に変え、海の豊かさを取り戻し、食文化を未来につなぐためには、流通事業者から小売事業者、飲食店や生活者まで、水産サプライチェーン全体で変わっていく必要があります。

今年で活動10年目を迎えるChefs for the Blueは、これまでイベント等を通じた一般生活者への海の持続可能性に関する啓発や、飲食業界の底上げを行うためのコミュニティ運営、次世代を担う学生向けの教育プログラムの提供、そして政府への政策提言などを行ってきました。

注釈：

※1：令和6年度版『水産白書』

※２：農林水産省統計部「漁業・養殖業生産統計」

<（ご参考）2025年の提供メニュー（一部抜粋）>

大西洋クロマグロ -- 伝統が未来と出会う、その瞬間（【恵比寿 えんどう】遠藤 記史、【日本橋蛎殻町すぎた】杉田 孝明、【鮨 やすみつ】綿貫 安秀 の3名合同メニュー）

宮城・気仙沼の遠洋漁業会社、臼福本店の「第一昭福丸」は、厳しい漁獲制限を遵守することはもちろん、クロマグロの国際漁業認証を取得したことでも知られます。

こちらのサステナブルな大西洋クロマグロを使い、伝統を踏襲しながらも未来を見据えた赤身の握りと巻き物で、持続可能な一貫をお届けします。

インディーズ魚のシュウマイ（【レストラン モトイ】前田 元）

明石浦漁港は全て活魚で水揚げされます。それは、低利用魚も然り。浜仲買人である「つる一」の鶴谷真宜さんが、低利用魚(彼はインディーズと呼んでます)を全て神経〆にしてくださいました。今回はインディーズの魚を叩き、ハーブを加えてその場で包んで焼売にします。インディーズの魅力を味わってください。

豪快鰹のわら炙りたたき、てのしま流究極のアジフライ（【てのしま】林 亮平）

「日本料理こそ、直球で誰がみても味の想像がつくメインを提供し、魚料理の美味しさを再確認していただきたい！」という想いから、「おろしたて」「藁で燻したて」の鰹のタタキを、選べるソースでお召し上がりいただく「豪快鰹のわら炙りたたき」を作ります。

揚げたてアジフライに漬物黄身酢と実山椒ウスターを添えた、「てのしま流究極のアジフライ」もご用意します。

アカエイとブロッコリーのローマ風スープ（【Bistrot 64 Japan】能田 耕太郎）

このレシピは非常に古く、ローマ帝国時代約2000年前から食べられている料理です。それが年月とともに精査され現代に伝わっています。当初はガルムという魚醤が使われていました。現在ではそれに変わりアンチョビが入り、パスタも入ります。美味しいものは時がたっても変わらないということを証明しています。

エイは日本ではあまり食べられることのない魚ですが、どこか懐かしい味のスープです。

<今回のイベントに向けたコメント>

【シンシア】オーナーシェフ 石井 真介

昨年はじめて開催した"ブルーフェス"。僕たちはとても大きな手応えを感じました。

ジャンルや世代や場所を越え、シェフたちが集まって一緒に料理をつくり、みなさんに伝えてたのしむ。キックオフではシェフたちも皆でこの価値を分かち合いましたが、一度で終わらせてしまっては意味がない。

すべては継続して行くことで未来に繋がりります。この世界海洋DAYに毎年開催しよう！！

そう決めました。

未来は必ず変えられると信じてます。

【日本橋蛎殻町すぎた】店主 杉田 孝明

日本の水産資源に対して飲食業界が出来ることは何か？私たち一人ひとりが出来ることは何か？

美味しく、幸せな食事を通して、共に考え、一歩踏み出すきっかけになれば、と思います。

未来にとって、素晴らしい過去をつくっていきましょう！

【モトイ】オーナーシェフ 前田元

今年のブルーフェスは昨年以上に特別なイベントになりそうです。

料理を作る僕たちがワクワクするほど。どんな化学反応が起こるか本当に楽しみです。

日本の海の未来のためにメンバーシェフがどんな料理で表現するのか？一日限りの特別な日を楽しみにお越しください。

【ノー・コード】オーナーシェフ 米澤 文雄

サステナブルシーフードの最高到達地点。

時代が少し変わり、生産者さん達の拘りや資源管理の元、今まででは絶対に体験出来なかったのでは？と言うコースメニューで今年はお迎えさせて頂きます。

是非、今の最高到達地点を体験しにご来店頂けたら嬉しいです！

<ご取材について>

取材ご希望のメディア関係者の皆さんには、15:00からのトークイベントにおいてメディア席を設け、トークイベント後に試食とシェフ達へのインタビュー時間を持たせていただきます。ご希望の方は以下のフォームより、申請をお願い致します。

お申し込みフォーム：https://forms.gle/vSMzBqToVDV1oegp9

＜一般社団法人Chefs for the Blueについて＞

Chefs for the Blue (シェフス フォー ザ ブルー) は2017年5月、日本の水産資源の現状に危機感を抱いたフードジャーナリストの声がけに応え、東京のトップシェフ約30名が集まった海についての深夜勉強会を起点とする料理人チームです。2021年9月には京都チームも発足。「日本の豊かな海を取り戻し、食文化を未来につなぐ」ことを目指し、NGOや研究者、政府機関などから学びを得ながら、持続可能な海を目指す自治体・企業との協働プロジェクトや各種ダイニングイベント、海の未来を担う次世代の教育事業、飲食業界を中心とした海の学びのためのコミュニティ運営、国への政策提言など、様々な活動を行っています。

【事業内容】

持続可能な海と食文化の未来を実現するため、4つのターゲットに向けた事業を柱としています。収益は、自治体や企業との協働プロジェクト、助成金、スポンサーシップを基盤としています。

１.国・行政へのアクション

政策提言や関係省庁との対話を通じ、水産資源管理の強化など、国の仕組みづくりに働きかけます。

２.飲食業界へのアクション

海の学びを広げるオンラインコミュニティ「ブルーコミュニティ」の運営を通じ、業界全体の意識と行動変容を促します。

３.生活者へのアクション

シェフの力を活かしたフードフェスやイベント、企業・自治体との課題解決プロジェクト、サステナブル・シーフードを使った商品開発等を通じ、海の現状とサステナブルな選択肢を社会に発信します。

４.次世代へのアクション

学生対象の実践型教育プログラム「ブルーキャンプ」を通じ、海と食の未来を担う人材を育成します。

【概要】

・法人名：一般社団法人Chefs for the Blue （シェフス フォー ザ ブルー）

・設立日：2018年6月6日 コックさんの日（活動開始は2017年）

・住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷３-７-１３東急アパートメントB1

・代表理事：佐々木ひろこ フードジャーナリスト

・理事： 【カンテサンス】 オーナーシェフ 岸田周三

【シンシア】オーナーシェフ 石井真介

【ノーコード】オーナーシェフ 米澤文雄

【チェンチ】オーナーシェフ 坂本健

「シーフードレガシー 」代表取締役社長 花岡和佳男

・相談役：【菊乃井】主人 村田吉弘

公式HP：https://chefsfortheblue.jp