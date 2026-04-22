4月23日(木)から東武百貨店池袋店にて【昭和西川】初夏の快適寝具セールを開催

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は2026年4月23日(木)から5月10日(日)まで東武百貨店池袋店6階 6番地 昭和西川ショップにて「初夏の快適寝具セール」を開催します。季節の変わり目に合わせた寝具のお得な商品や各種キャンペーンを展開いたします。

「初夏の快適寝具セール」では、昭和西川がおすすめする羽毛ふとんや初夏の睡眠環境を快適にするアイテムなど多数のお買い得品をご用意しております。

今年55周年を迎えるムアツマットレスもご体感いただけます。

ウォッシャブル羽毛肌掛けふとん

価格：税込33,000円

詰め物：ウクライナ/ホワイトグースダウン93%・フェザー7% 0.3kg 150×210cm

また、期間中は対象商品の特別販売のほか羽毛ふとんのリフォームキャンペーンも同時開催します。

＜ご購入特典＞

期間中、昭和西川の寝具を税込49,500円以上お買い上げの方にお得な特典をご用意しております。

・ 配送料当社負担サービス（東京都・埼玉県・千葉県限定）

・ ご不要の寝具を無料にてお引き取り（一部除外品がございます。詳しくは売場スタッフまで）

これから迎える初夏を心地よく過ごすための寝具選びをぜひこの機会にお楽しみください。

【昭和西川 春の寝具バーゲン概要】

開催期間：2026年4月23日(木)～5月10日(日)

開催場所：東武百貨店池袋店6階6番地 昭和西川ショップ

〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25

電話番号：03-5951-8506（直通）

営業時間：午前10時～午後7時

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/