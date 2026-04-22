はるやまの「TOKYO RUN」から酷暑に打ち勝つ高機能セットアップが３種類登場！

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）のオリジナルブランド「TOKYO RUN（トウキョウ ラン）」から、２０２６年４月２５日（土）より、新作セットアップ３種を全国のはるやま店舗（一部商品を除く）にて発売いたします。機能性とファッション性を高次元で融合させた本シリーズの拡充により、多様化する現代のクールビズにおいて「何を着るのが正解か分からない」と感じている方々に向けた、機能的かつ品格を保ったビジネスウェアの提案をいたします。

「蒸れ」と「重さ」からビジネスパーソンを解放する、３つの先進アプローチ

今シーズンの「TOKYO RUN」は、着用シーンに応じたアプローチで快適さを追求しました。まず「BREATH EFFECT(R)（ブレスエフェクト）」は、透け感を抑えつつ糸の隙間を広げることで、衣服内の湿気を逃がし、通年での快適な着用を可能にしました。

上記に撥水・撥油機能を加えた「CLEAR EFFECT(R)（クリアエフェクト）」モデルは、急な雨や食事の汚れも気にせずアクティブに動ける多機能さが魅力です。

さらに、盛夏に特化した「シアサッカー軽量セットアップ」は、付属品を極限まで削ぎ落とすことで、まるで羽のような軽さと立体的なフォルムを両立。足元にスニーカーを合わせる軽快なスタイリングから、タイドアップしたビジネススタイルまで、現代のビジネスパーソンが求める「着回し力」と「機能」を網羅したラインアップとなっています。

各商品の概要

〈TOKYO RUN BREATHEFFECT(R) セットアップ〉

特殊生地「BREATHEFFECT(R)」を採用し、プレーンな見た目を維持しながら通気性を向上。

蒸れにくく、ストレッチ性にも優れたオールシーズン対応モデル。

毎日清潔に着られるよう、家庭用洗濯機で丸洗いが可能。

【価格】 ジャケット 15,900円 / パンツ 8,900円（税別）

【カラー】 ブラック、ネイビー、ミディアムグレー

【販売店舗】 はるやま一部店舗

〈TOKYO RUN BREATHEFFECT(R)×CLEAREFFECT(R) セットアップ〉

高い通気性に加え、汚れても安心な撥水・撥油加工「CLEAREFFECT(R)」をプラス。

メッシュ裏地や薄型肩パットにより、見た目以上の軽さを実現した多機能モデル。

毎日清潔に着られるよう、家庭用洗濯機で丸洗いが可能。

【価格】 ジャケット 15,900円 / パンツ 8,900円（税別）

【カラー】 ネイビー、チャコールグレー

【販売店舗】 はるやま一部店舗

〈TOKYO RUN シアサッカー軽量セットアップ〉

凹凸のあるサッカー素材で肌離れが良く、付属を極限まで省いた超軽量設計。

ウエストシャーリング仕様のパンツで、酷暑の中でも涼やかな着心地を提供する盛夏特化モデル

【価格】 ジャケット 17,900円 / パンツ 8,900円（税別）

【カラー】 ネイビー、ブラック、ベージュ

【販売店舗】 はるやま全店舗

【発売日】 ２０２６年４月２５日（土）

【お問い合わせ】はるやまお客様相談室 0120-923-924

※BREATH EFFECT(R)：大栄既製服株式会社の登録商標です。

※CLEAR EFFECT(R)：大栄既製服株式会社の登録商標です。

◆はるやま商事株式会社

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