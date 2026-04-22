株式会社イーオン、ハオ中国語アカデミーにて2026年6月実施の中国語検定2級・3級対策として「短期集中コース」「直前対策ゼミ」をオンラインで開講

株式会社イーオン

株式会社イーオン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：重野卓、以下「イーオン」）が運営するハオ中国語アカデミー（以下「ハオ」）は、2026年6月に実施される中国語検定（以下「中検」）の2級・3級対策として、5月から「短期集中コース（全4回）」を、6月に「直前対策ゼミ（全2回）」をオンラインで開講いたします。

「短期集中コース」では、指定教材の重要箇所の解説と演習を行います。最大6名限定の少人数クラスで、講師が一方的に話すのではなく、受講生の皆様に発言や質問をいただきながら進める参加型のインタラクティブ授業です。独学や大人数の講義ではカバーしきれない「個別のつまずき」を解消するため、一人ひとりの弱点に徹底的に寄り添う指導を行い、合格をサポートします。

「直前対策ゼミ」は、試験直前の6月に行います。定員30名の講義形式で過去問を使用し、重要ポイントを総ざらいして確実な得点力アップを図ります。

2025年11月に開催した「オンライン中検直前コース（2級・3級）」を受講いただいた後、実際に中検に合格された受講者様からは「満点に近い点数で合格できた（3級）」「正答率の低い拼音問題を全問正解できた（3級）」などのお声をいただきました。



今回は「短期集中コース」と「直前対策ゼミ」の同時申し込みでお得になる「セット受講特別価格」をご用意しています。さらに、講座に興味はあるけれど受講できるか不安な方や、講座の雰囲気や流れを知りたいという方に向けて「短期集中コース」と「直前対策ゼミ」ではどのように学習していくのかを体験できる無料講座（参加特典つき）も5月16日（土）に開催いたします。

ハオは日頃より単なる暗記や自己流の独学ではなく、正確な発音や文法などの基礎を体系的に身につける中国語学習の普及に努めております。また学習者のモチベーションを高く保つ環境も提供として様々な講演会やセミナーを開催し、直近では中検協会理事長を招いた特別講演会を実施いたしました。

ハオ中国語アカデミーは今後も中国語学習者の語学力向上を全力でサポートしてまいります。

■講座概要：短期集中コース（全4回）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/264_1_f956c5071999da2d5d1e6b2c118cecd0.jpg?v=202604221151 ]

■講座概要：直前対策ゼミ（全2回）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/264_2_b9005a3a7a8e07765927f6a79ec53935.jpg?v=202604221151 ]

■特別割引

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/264_3_05d5b44a3388bb54a467b5bb689d7c38.jpg?v=202604221151 ]

■無料講座概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/264_4_8c3c3fbd5ceceac3b16812b8ca0de829.jpg?v=202604221151 ]

【中国語検定（中検）とは】

中国語検定（中検）は、一般財団法人日本中国語検定協会が主催し、日本人の中国語学習者を対象にした検定試験です。レベルは準4級・4級・3級・2級・準1級・1級の6段階で、特に3級・4級は中国語の基礎力を測定する内容なので、語学力の証明や就職・進学時のアピール材料としても有効です。

【ハオ中国語アカデミーについて】

ハオ中国語アカデミーは2004年の開校以来、中国語（中国語標準語・台湾華語）の学習において「高品質な中国語レッスン」と「誠実なサービス」を提供することを使命とし、日本の中国語教育の発展に寄与してきました。多様化の時代に対応すべく、「eラーニング」「オンラインレッスン」「通学レッスン」など様々な学習スタイルを確立し、中国語教育専門機関として、入門中国語・ビジネス中国語・中国語検定試験対策・国家試験通訳案内士試験と、中国語学習の内容も充実させています。今後も日本における中国語教育の更なる発展のための改革を続けていきます。

◆ハオ中国語アカデミー公式HP：https://www.hao-net.com/

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。