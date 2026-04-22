和のインテリアを日常に ふすま屋発、ふすま紙デザインのマスキングテープ新柄を発売

谷元フスマ工飾株式会社

谷元フスマ工飾株式会社が展開するオリジナルブランド「waccara」は、ふすま紙デザインをもとにしたマスキングテープの新柄4種を発売しました。

和のインテリアを気軽に日常に取り入れてもらいたいをコンセプトに、空間を彩るオリジナルデザインのふすまの柄をマスキングテープに展開しました。

製造は、マスキングテープブランド「mt」で知られるカモ井加工紙株式会社が手がけています。

■ブランド「waccara」について

「waccara」は、ふすまの製造・施工を手がける谷元フスマ工飾株式会社が展開するオリジナルブランドです。

伝統的な和柄を現代の暮らしに取り入れやすいかたちにリデザインし、現代の和室に合うふすま紙やふすまリメイクシート、障子紙などを提案しています。オリジナルデザインの和柄を用いた日常に寄り添う雑貨も人気です。

空間づくりから生まれたデザインを、暮らしの中で楽しめるかたちで展開しています。

■ふすま屋だからこそ生まれたデザイン

本商品は、同ブランドで昨年の10月10日（ふすまの日）に発売されたふすま紙のデザインをもとに制作されたマスキングテープの新柄です。

伝統的な文様をベースにしながら、現代のインテリアやライフスタイルに合うよう仕立てたオリジナルデザイン。



貼るだけで、さりげなく和の雰囲気を取り入れることができます。

■願いを込めた4つの柄

それぞれの柄には、古くから受け継がれてきた意味や願いが込められています。

・万寿菊かほる

コロンと丸い形がお饅頭に似ていることから“饅頭菊（まんじゅうぎく）”ともよばれ、古くから人々に愛されてきた文様です。

菊の花には「長寿」や「無病息災」など健康にまつわる願いが込められています。

・波うろこ

連続した三角形が連なった鱗文は魚が水中で自由に動き、成長していくことから「成長」を願う文様として人々に親しまれています。

・四季あられ

伝統文様の大小あられとひなあられをかけた粋な文様。

季節の移ろいと彩りを表現しています。

・多福の花

ひょうたんは多くの種を持つことから「幸福」や「子孫繁栄」の意味を持つとされています。

豊臣秀吉の馬印にも使われている縁起の良い文様です。

願いのこもった文様は、手紙や贈り物に添えるだけで、さりげなく想いを伝えることができます。

■春の贈り物や季節の行事にも

入学や就職などの新生活のスタート、母の日のギフト、季節のご挨拶など、贈り物にも適しています。ちょっとした一手間で、贈り物に意味や気持ちを添えられるアイテムです。

■カモ井製の品質

製造は、マスキングテープブランド「mt」で知られるカモ井加工紙株式会社。

和紙のやさしい質感と、貼ってはがせる使いやすさを兼ね備えています。

■商品概要

- マスキングテープ（全4柄）- サイズ：約15mm幅 × 7m- 素材：和紙- 製造：カモ井加工紙株式会社

■和室を彩るアイテムを多数販売

waccaraではマスキングテープと同じ柄のふすま紙も販売しております。

オリジナル障子紙や施工が簡単タイプのシール状のふすまリメイクシートも取り扱い中です。

■販売ページ

新生活の始まりや春のお部屋の衣替えに、暮らしの中へモダンな和を取り入れてみませんか？

waccaraでは、ふすま紙をはじめ、障子紙や手軽に貼れるふすまリメイクシートなど、和室を彩るアイテムも取り揃えています。

商品詳細・販売ページはこちら

https://waccara.t-f-kosyoku.com/

(https://waccara.t-f-kosyoku.com/)

─ 和からつながる、暮らし彩る ─

創業80年の老舗ふすま屋・谷元フスマ工飾株式会社が展開するオリジナルブランド。ブランド名には、“和” のテイストをもつインテリアを入り口に「和から」「輪っか」という広がりを重ねています。現代の暮らしになじむ和のアイテムが、数珠つなぎ（輪っか）のようにやさしく広がっていく ── そんな願いが込められています。

日々の暮らしに寄り添う、“和のアクセント”を感じるインテリアアイテムを企画・展開しています。

●お問い合わせ先

谷元フスマ工飾株式会社 （担当：西口）

〒581-0815 大阪府八尾市宮町4丁目1-15

TEL: 072-998-8661 FAX: 072-999-6365

Email: koho@t-f-kosyoku.com URL : https://t-f-kosyoku.com/