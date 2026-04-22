「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」植物の力で夏肌を美しく快適に保つベースメイクを数量限定発売

株式会社ネイチャーズウェイ

天然由来成分100％・スキンケア発想のメイクブランド「Naturaglacé（ナチュラグラッセ）」より、毛穴をカバーし透明感*のある肌を演出するフェイスパウダーと、素肌にうるおいを与えながらテカリを防ぐ、涼感くずれ防止下地を数量限定で発売いたします。

*メイクアップ効果

【先行発売】

5月13日(水) 公式オンラインショップ、Cosme Kitchen、Biople、ロフト（一部店舗除く）

【全国発売】

6月1日(月)

※発売日以降、随時店頭展開の予定。

製品概要

テカリ知らずの透明感*が続く。素肌を守り抜く、スキンケアUVパウダー

クリアラスティング ルースパウダー UV【数量限定】

〈フェイスパウダー〉 8g パフ付き 4,840円（税込）

*メイクアップ効果

Point1.毛穴をカバーし、透明感*¹をプラス。テカリのないサラサラ美肌を10時間キープ*²

淡いブルーのカラー補正効果で肌の赤みを抑え、澄んだ透明感*¹と自然なツヤをプラスします。

毛穴や凹凸を自然にカバーし、なめらかでサラっとした仕上がりに。皮脂や汗をしっかり吸着し、

テカリや化粧崩れを防いで、毛穴の目立たない

サラっとした肌が持続します。

*1 メイクアップ効果 *2 メイクアップ効果（効果には個人差があります）

Point2.強力な紫外線やブルーライト・近赤外線から徹底ガード

天然ミネラル*³と天然由来成分*⁴が均一な化粧膜を形成し、肌表面をコートすることで、肌に悪影響を与える紫外線・ブルーライト・近赤外線を徹底カットします。

*3 酸化チタン *4 キサントフィル（保湿）

Point3.夏の乾燥から肌を守る、天然由来成分100%のスキンケア処方

肌のうるおいを守る美容成分と、肌を引き締め、日差しや冷房などによる乾燥ダメージを受けやすい夏の肌を健やかに保つ美容成分を配合しています。

素肌うるおって、テカらない。涼感くずれ防止下地

オイルコントロール ミルクC【数量限定】

〈メイクアップベース〉 30ｍL 3,630円（税込）

Point1.皮脂やテカリを抑え、美しい仕上がりを長時間キープ

天然由来のダブルの皮脂吸着パウダー*¹が余分な皮脂を吸着し、メイクしたての仕上がりを長時間

キープ。テカリやべたつきを防ぎ、一日中すっきりと心地よい、さらさらな肌を叶えます。清涼感のあるみずみずしいテクスチャーで、暑い季節も快適な使い心地です。

*1 シリカ、カポック繊維（すべて皮脂吸着・ソフトフォーカス） *2 当社調べ。効果には個人差があります。

Point2.素肌にうるおいを与える、天然由来成分100%のスキンケア処方

肌にうるおいを与える植物エキスや、肌を引き締め、冷房などによる乾燥ダメージを受けやすい夏の肌を健やかに保つ植物エキスを贅沢に配合しています。

Point3.ソフトフォーカス効果で、自然に明るい肌印象へ

天然ミネラルのシリカと天然の繊細なパールが毛穴や凹凸を自然にぼかし、なめらかな肌印象へ。

やわらかいベージュトーンのベースが素肌になじみながら、くすみや色ムラを整え、自然な明るさのある仕上がりを叶えます。

Naturaglacé（ナチュラグラッセ）について

ブランド名は「ナチュラル」と「グラッセ」の造語。天然由来成分だけで高機能な製品を作り出し、「本物のツヤとともに心躍るような日々を届けたい」という想いを込め、ナチュラグラッセは2008年に誕生いたしました。

仕上がりや発色、機能面ばかりが着目されがちだった2008年当時から、素肌そのものをいたわる

スキンケアメイクを提唱し、「メイクアップ クリーム」をはじめ、数々の製品を生み出してきました。

自社農場を持ち、自らの手で原料から作り出すほどに安全性や効果効能にこだわり、天然由来成分

100%を徹底しながらも、オーガニックコスメの概念を覆すほどの美しい仕上がりと機能性、使うほどに実感できるスキンケア効果を実現すること。

お客様に本当に喜んでいただける製品を生み出すために、私たちは常により良い品質を目指し、研究を重ねています。

ネイチャーズウェイ認証マーク

近年、天然由来成分を部分的に使用した化粧品は一般的になりつつありますが、それらと、天然由来成分100％の製品には大きな違いがあると考えています。天然由来成分100％でありながら、それぞれの原料がきちんと基準を満たしていること、真に肌にやさしく、効果的、そして自然とも共存できる製品であること。

新たに誕生した「ネイチャーズウェイ認証マーク」はそんな厳しい開発基準をクリアした製品の証であり、私たちの強い意思と誇りを示す特別なマークです。

【ナチュラグラッセ 公式HP/SNS】

ナチュラグラッセ公式ブランドサイト：https://www.naturesway.jp/naturaglace/

ナチュラグラッセ公式Instagram：https://www.instagram.com/naturaglace_official/

ナチュラグラッセ公式X：https://x.com/naturaglace



