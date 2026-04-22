スカイマーク株式会社がクラウド型健康管理システム「mediment」を導入

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳の提供や、企業の健康経営(R)支援を行うメディフォン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、この度、スカイマーク株式会社（本社：東京都大田区羽田空港3丁目5番10号ユーティリティセンタービル8階、以下「スカイマーク」）に、クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）」を提供開始したことをお知らせいたします。

スカイマークは、約2,800人の従業員が在籍する国内航空運送事業者で「安全を全ての基盤とし、安心かつ高品質で、シンプルでありながら心のこもった快適な航空サービスを、身近な価格で提供する」ことを企業ミッションとして、お客様の利便性の向上と社会の持続的な発展に貢献することを事業の目的としています。

■mediment導入の背景

スカイマークでは、不規則な勤務形態で働く社員一人ひとりの健康を、企業活動を支える重要な基盤

と位置づけ、日常的な健康管理体制の整備・充実に取り組んできました。航空業界においては、社員

の健康状態を適切に把握し、継続的にフォローしていくことが、安全で安定した運航を支えるうえで

欠かせません。

一方で、拠点ごとに発生する健康関連の情報を効率的かつ正確に管理し、全社で活用していくために

は、より統一された仕組みの構築が求められていました。こうした背景から、健康管理業務をデジタ

ルで一元化し、運用の安定性と継続性を高めることを目的に、クラウド型健康管理システム「mediment」を導入いただく運びとなりました。

■mediment導入により実現される効果

「mediment」の導入により、健康管理に関わる情報をデジタルで一元管理できる環境を整え、業務運

用の安定化と管理品質の向上を図ります。これにより、社員の健康管理を継続的に支え、安全運航を

下支えする健康経営の推進につなげていきます。

【スカイマーク ご担当者のコメント】

労務室・室長、阪口 量 様

当社が掲げる『安全で安心かつ高品質な航空サービス』の提供において、全社員が心身ともに万全

な状態で業務に臨むことは、安全運航を支える上での大切な基盤です。航空業界特有の不規則な勤務

形態や、多拠点にわたる現場を持つ当社にとって、一人ひとりの健康管理をより高い精度で、かつ継

続的に行える体制を整えることは、常に重要な事項と捉えてきました。

この度、健康管理業務をデジタルで一元化できる『mediment』を導入したことで、拠点ごとに管理し

ていた情報を全社横断的に集約・活用することが可能になります。これにより、心身の不調のリスク

を早期に把握し、より迅速で細やかなフォローアップを実現できると考えております。メディフォン

様とともに、従業員一人ひとりが健康でいきいきと活躍し、安全運航に寄与できる環境づくりを推進

してまいります。

メディフォンは今後も「mediment」の提供を通じて、企業の健康経営を安全かつ効率的なデータ管理

の側面から後押しいたします。そして「すべての多様な人々が自分の意思でできるだけ長くいきいきと活躍する社会」の実現を目指してまいります。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」について】

「mediment」は、企業の健康経営を一気通貫で支援するクラウド型健康管理システムです。

健康診断やストレスチェック、勤怠情報、面談記録などの従業員データを一元管理し、人事労務担当者の煩雑で工数のかかる業務を効率化します。蓄積されたデータは統合的に把握でき、複数の情報を掛け合わせたクロス分析により、リスクの高い従業員の可視化や、適切な対応・施策検討につなげることが可能です。

さらに、受診勧奨の一括配信や労基署報告書の自動作成など、日常業務の多くをシステム上で完結できるほか、従業員画面の多言語対応やオンライン産業医面談・診療における医療通訳サービスの提供により、増加する外国人従業員にも対応し、ダイバーシティ経営にも貢献します。

【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）(https://mediphone.jp/)」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健康診断データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社：東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表者：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL：https://corp.mediphone.jp/