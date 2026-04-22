日本一のクリエイティブディレクターが明かす、毎日8時間睡眠でも最高の結果を出す“とっておき”の時間術『もう、時間に追われない。 逆算時間術』 本日発売

株式会社ダイヤモンド社

くまモンや中川政七商店など数々のブランドを生み出したクリエイティブディレクター・水野学氏が実践する、限られた時間で最高のパフォーマンスを生み出す方法を明かした一冊『もう、時間に追われない。 逆算時間術』（水野学：著）が、本日4月22日に発売となります。

水野学：著 『もう、時間に追われない。 逆算時間術』 （ダイヤモンド社）

■日本を代表するトップクリエイターが習慣にしている、圧倒的な結果を生み出すための「逆算」の時間術とは？

働き方の見直しが社会的なテーマとなって久しい昨今、現代のビジネスパーソンにはこれまで以上に「効率的な働き方」が求められています。しかし、いざ時間をうまく使おうと意気込んでも、目の前の作業や急な仕事に振り回され、思い通りにいかず悩む人は多いのではないでしょうか。そんな「いつも時間に追われている」と悩む人に向けた、時間をコントロールするための強力な“武器”が、本書『もう、時間に追われない。 逆算時間術』です。

著者の水野学氏は、熊本県「くまモン」、久原本家 茅乃舎、相鉄グループ、Panasonicなど数々の有名ブランドを手掛けたクリエイティブディレクター。過去には世界三大広告賞の「Cannes Lions」金賞を受賞し、2024年発表のGlobal Creative Rankingでは「Executive Creative Director」部門で日本1位に輝くなど、まさに日本を代表するクリエイターとして第一線で活躍し続けています。常に複数の大型案件を同時並行で進めており、周囲からは「さぞや忙しいのでは？」と言われることも多い水野氏ですが、実際のライフスタイルは驚くほどゆとりのあるもの。毎日8時間の睡眠をしっかりと確保し、ランチには1～1.5時間をかけ、週末は家でのんびりとパジャマで過ごす日もあるというのです。

そんな水野氏が本書で明かすのが「未来のゴールから逆算して時間をコントロールする方法」＝逆算時間術です。どんなに効率的な働き方をして時間を短縮したとしても、ゴールの方向性が異なっていた場合、あちこち走り回って大きな時間のロスが生まれてしまう――。だからこそ、目指すべきゴール、さらにはありたい自分から逆算して時間の使い方を考えることが、無駄を生まずに最高のアウトプットを導くための秘訣であると水野氏は言います。

「『持ち帰って、次回持ってきます』をやらない」「キーワードで仕事をスピードアップさせる」など、才能やセンスではなく、誰にでも応用可能な「最短で成果を生み出すための時間の使い方」を本書では解説。時間に追われる毎日に終止符を打ちたい、すべてのビジネスパーソン必読の一冊です。

■本書の内容（一部抜粋）

はじめに

「さぞや忙しいのでは？」と問われますが……

スケジュール調整に何時間もかけていた会社員時代

第1章 人生と時間 自分に合う時間術がきっとある

ありたい自分から逆算して考えてみる

時間は、小さな「交渉」でつくれる

第2章 仕事と時間 締め切りが完成である

「持ち帰って、次回持ってきます」をやらない

キーワードで仕事をスピードアップさせる

第3章 インプットと時間 アイデアの源泉にこそ時間を使う

ミーティングで次々にアイデアが出る理由

飲食店に入ったら、自分なりに動線を考えてみる

第4章 プロジェクトと時間 長期のゴールを共有する

打ち合わせは、笑えるくらいがちょうどいい

否定しない。「黒船理論」をうまく使う

第5章 チームマネジメントと時間 短時間で大量の仕事を回す方法

言葉にできることが、武器になる

非効率な「お茶出し」をあえてやっている理由

第6章 生活と時間 余裕を持つ、焦らない、慌てない

洋服のコーディネートに時間をかけない

時間の使い方が、生き方になる

おわりに

■著者プロフィール：水野学（みずの・まなぶ）

good design company 代表。 クリエイティブディレクター、クリエイティブコンサルタント 。

1972年生まれ。1998年 good design company 設立。長期的なブランド戦略を軸に、コンセプト設計から企画開発、グラフィック、プロダクト、空間、広告宣伝まで、領域を横断したトータルディレクションを手掛ける。主な仕事に相鉄グループ、熊本県「くまモン」、Panasonic、三井不動産、HOTEL THE MITSUI、JR東日本「JRE POINT」、中川政七商店、Oisix、久原本家「茅乃舎」、ロック・フィールド、黒木本店ほか。 企画運営するブランド『THE』ではクリエイティブディレクションを担当。世界三大広告賞の「Cannes Lions」金賞、「The One Show」金賞、「Clio Awards」銀賞ほか国内外で受賞歴多数。The One Clubによる2024年発表のGlobal Creative Ranking「Executive Creative Director」部門で日本1位、アジア太平洋2位、世界30位。主な著書に『センスは知識からはじまる』『世界観をつくる「感性×知性」の仕事術』〈山口周氏との共著〉（ともに朝日新聞出版）、『いちばん大切なのに誰も教えてくれない段取りの教科書』（ダイヤモンド社）など。

■『もう、時間に追われない。 逆算時間術』

著者：水野学

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年4月22日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六版・並製・248ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478123756