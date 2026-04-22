【先着10名限定】世界にひとつの「写真と手書きメッセージ」を添えて贈る。Olive Union、母の日に「聞こえと脳の健康」を願う特別ギフトキャンペーンを開催

株式会社Olive Union

スマート集音器を展開する株式会社Olive Union（本社：東京都台東区上野7-4-7、代表取締役：Owen Song）は、2026年の母の日に向けた特別ギフト企画を実施しております。 今回のテーマは、「聞こえの新習慣をプレゼントしよう」。独自のアプリ機能『耳脳トレーニング』を搭載した「Olive Air（オリーブエアー）」を通じて、ご家族との会話を前向きに楽しむための健康習慣を提案します。アンケート回答による10%OFF特典や、先着10名様限定で、自筆メッセージと写真を1枚のカードにする「特別ギフトサポート」を提供いたします。

■ 背景：離れて暮らすご家族の「小さな変化」に寄り添う

「最近、会話で聞き返されることが増えた」「テレビの音が大きくなっている気がする」。こうした変化は、ご本人よりも周りのご家族が先に気付くことが多いものです。Olive Airは、単に音を大きくするだけでなく、耳と脳を毎日動かす「トレーニング」という新しい習慣を贈ることで、ご家族のハツラツとした毎日をサポートします。

■ 独自機能：川島隆太教授 監修の「耳脳トレーニング」

音を認識するには、耳だけでなく「脳」の働きが不可欠です。Olive Airに搭載された『耳脳トレーニング』は、東北大学 加齢医学研究所・川島隆太教授、人間環境大学 総合心理学部・野内類教授の特許技術（特許第7584788号）と、その研究成果である論文（※1）を基に共同開発されました。

- 「聞く力」をサポート： Olive Airから届くクリアな音を活用し、アプリで1日5分、音を聞き取って覚える「エピソード記憶」や「注意力」などのトレーニングを実施します。- 聞こえの総合力を養う： デバイスの「聞こえ」とアプリの「トレーニング」を組み合わせることで、いつまでも冴えた毎日を目指す新習慣を提案します。

■ キャンペーン詳細：想いを形にする「特別ギフトサポート」

デジタル時代だからこそ、手書きの「ぬくもり」を大切にしたいという想いから、先着10名様限定の特別プランを用意しました 。

- アンケート回答で「10%OFF」特別価格 簡単なアンケートに回答いただくだけで、定価から10%割引（5,990円引き）でご購入いただけます。- 【先着10名様限定】世界にひとつの「写真＆自筆カード」作成サポート 手書きメッセージの画像とお母さんとの思い出の写真データをお送りいただき、弊社にて1枚の特製カードにレイアウトして同梱いたします。- 母の日特別ラッピング キャンペーン期間中、丁寧で落ち着いた装いのギフトラッピングを無料で実施いたします。

■ 実施期間：当日を過ぎても感謝を伝える「母の月」対応

「当日までに準備が間に合わなかった」という方も安心してお贈りいただけるよう、5月末までを「母の月」として受付期間を延長します 。

母の日当日お届け受付： 2026年4月20日（月）～5月6日（水）

「遅れてごめんね（母の月）」受付： 2026年5月26日（火）まで

■Olive Unionマーケティング担当からのメッセージ

「最近、ご家族との会話で聞き返されることが増えたような気がする」「テレビの音が大きくなっているような気がする」。そのような、離れて暮らすご家族の小さな変化を心配されるご相談が本当に多くなっています。意外とご本人は気付かなくても、実は周りのご家族のほうが小さな変化に気付くスピードが早かったりします。Olive Airは、音を大きくする会話をサポートする集音器という役割だけでなく、耳と脳を毎日トレーニングするという新しい習慣をプレゼントできます。最初は１人でトレーニングするのは大変かもしれません。ぜひ最初はご家族の方が寄り添ってあげて、ご家族で楽しみながら一緒にトレーニングをしてあげて下さい。そんなひと時をOliveの集音器が作ることができたら幸いです。

※1 Kawata, N. Y. S., et al. Front. Aging Neurosci. (2022) 14:826672.

※本研究は、ゲーム形式のトレーニングが認知機能と聴力の維持・向上に寄与することを示唆したものです。

■ Olive Air製品仕様

製品名： スマート集音器 Olive Air（オリーブエアー） 販売価格： 59,900円（税込・送料無料）

※ご注意： 本製品は集音器です。医療機器（補聴器）ではありません。特定の疾患の治療や予防を目的としたものではありません。

〇母の日特設ページ

https://www.oliveunion.com/jp/mothersday2026/

〇耳脳トレーニング

https://www.oliveunion.com/jp/miminou_training/

〇Olive Air（オリーブエアー）

https://www.oliveunion.com/jp/product_air/