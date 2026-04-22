タイを拠点に活動するマルチアーティストNOTEP、Earth Dayに新曲「Radio」リリース＆MV公開！5/2(土）開催のアジア音楽イベント「SETSUZOKU」出演も決定

合同会社PROPAGANDA ENTERTAINMENT MARKETING

EP『PAKARANG』より先行配信、5/2代官山UNITで開催のアジア音楽イベント「SETSUZOKU」出演も決定

タイを拠点に活動するマルチアーティスト／音楽家／環境活動家 NOTEP（Note Panayanggool）は、新曲「Radio(https://youtu.be/3j3eJ58okX0)」を2026年4月22日（Earth Day）にPlatoonよりリリースする。本作は、今後リリース予定の6曲入りEP『PAKARANG』からの先行シングルとなる。

『PAKARANG』（タイ語で「サンゴ」）は、サンゴ礁、海、人間の身体の静かな共通性をテーマに制作された作品。アンビエント・テクスチャーとエセリアル・ポップを基調とし、自然界のリズムと共鳴する音楽表現を探求している。

Radio

「Radio」について

NOTEPは本作について次のように語っている。

「Radioは、もともと自分の中にあった周波数を見つけることについての楽曲です。新しいものを発見するというより、すでに持っているものを思い出すこと。海と身体は同じミネラルからできていて、同じロジックで動いているのです。」

NOTEPはボーカルを楽器として使用し、電子音楽、自然音、伝統楽器を融合した独自の音楽表現を展開。A/VパフォーマンスやハイブリッドDJセットでは、没入型の音響体験を提供し、内面的な感覚を呼び起こす音楽体験を創出している。

海上で撮影されたミュージックビデオ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3j3eJ58okX0 ]

「Radio」のミュージックビデオは、タイ・タオ島沖の外洋で撮影された。NOTEPは、リサイクルされたソーダ缶のプルタブで制作されたクチュー

ルドレスを着用し、タイの伝統的なロングテールボート上に登場する。

さらに、海から回収されたゴーストネットやブイなどを再利用した装飾を使用し、「自然界では何も失われず、形を変えて循環する」というEPのコンセプトを視覚的に表現している。

https://youtu.be/3j3eJ58okX0

アジアの音楽シーンが代官山に集結「SETSUZOKU」出演決定

NOTEPは、2026年5月2日（土）に代官山UNITで開催されるカルチャー・パーティー「SETSUZOKU」https://www.setsuzoku2026.com/

への出演が決定している。本イベントは10年ぶりの開催となり、タイ・フィリピン・日本からアジアの音楽シーンを代表するアーティストが集結する。

代官山UNITの3フロアを使用し、国境を越えた音楽とカルチャーの交流を目的とした一夜限りのイベントとして開催。アジア各都市で生まれている多様なクラブミュージックやシーンにフォーカスし、各地域の個性やサウンドを一つの空間に集約する。

近年急速に発展するアジアのクラブカルチャーを横断的につなぎ、アーティストとオーディエンスが交流する新たなプラットフォームとして注目を集めている。

日本アーティストとのコラボレーション

NOTEPは、日本のDJ／プロデューサー、カワムラユキの楽曲Remixも手がけており、日本の音楽シーンとのコラボレーションでも注目を集めている。

NOTEPプロフィール

タイを拠点とするマルチアーティスト・音楽家・環境活動家。

サウンドヒーリングや古代の楽器、自然音（フィールドレコーディング）と電子音楽を融合させる独自のスタイルを確立。

瞑想的なアンビエントから、海やジャングルを想起させるエレクトロニック・ビートまで、境界のない音楽体験を提供する。

これまでにMixmag(https://mixmag.asia/read/potato-head-light-sound-vibration-residency-notep-wellness)、ELLE、Vogue(https://www.voguehk.com/en/article/fashion/notep-interview/)、Prestige(https://www.prestigeonline.com/th/lifestyle/art-plus-design/note-panayanggool-metamorphogenesis/)、Lifestyle Asiaなどのメディアで紹介され、タイの電子音楽シーンを代表するアーティストの一人として評価されている。

リリース情報

アーティスト名：NOTEP

タイトル：Radio

リリース日：2026年4月22日（Earth Day）

レーベル：Platoon

EP：PAKARANG（6曲）

MV撮影地：タイ・タオ島

Instagram

https://www.instagram.com/notep/