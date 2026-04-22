インディーゲーム開発コンテスト「NEOWIZ INDIE QUEST」の受賞者を発表！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、インディーゲーム開発コンテスト「NEOWIZ INDIE QUEST」（NEOWIZ QUEST)の受賞作品を決定、昨日2026年4月21日（火）に授賞式を開催いたしました。

なお、同授賞式は、NEOWIZ本社で行われ、共同代表：キム・スンチョルをはじめ、新作グループ開発グループ長：パク・ソンジュン、ブランドディレクター：チェ・ウヒョク等が出席いたしました。

同コンテストは、世界中の有望なインディーゲームを発掘するため、創作者に開発環境を支援するプロジェクトです。特に、独創的な世界観、ストーリーやキャラクターが織りなすナラティブ性が結合された作品を促すために進めてきました。

応募期間の約９か月間、韓国をはじめ、米国、中国、日本など、世界中のインディーゲーム開発者から、数多くの高水準な作品が寄せられました。

◆受賞作品

審査の結果、受賞作品は、1位「Glasshouse」、2位「INARI」、3位「NAME OF THE WILL」、「Hawthorn」、「Gretel＆Hansel」になりました。

いずれの作品も、しっかりしたシナリオと、独創的なストーリーテリング技法がゲームに落とし込まれている点が審査員達の高評価につながりました。

受賞作品の開発者には、合計で＄100,000（1,500万円相当）以上の賞金が授与されました。

「NEOWIZ INDIE QUEST」（NEOWIZ QUEST) 授賞式「NEOWIZ INDIE QUEST」（NEOWIZ QUEST) 授賞式



なお、当社では、インディーゲーム発掘のため様々な活動を展開しています。

昨年10月31日（金）～11月10日（月）には、アメリカのゲームコミュニティプラットフォーム「Game Jolt」と、グローバルインディーゲームコンテスト「Narrative Game Jam」を共同開催いたしました。今後もインディーゲームに貢献すべく各種活動を進めてまいります。

NEOWIZ共同代表：金 承徹（キム・スンチョル） コメント

これまで当社では、『Skul』、『SANABI』、『shape of dreams』など優れたインディーゲームと出会うことができ、グローバルに向けたパブリッシングの実績を重ねることができました。世界中に散らばっている、優れたゲーム開発に邁進している創作者に新たな挑戦の機会を提供できたことを嬉しく思います。