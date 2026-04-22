今すぐできる！家にいながら世界とつながる稼ぎ方｜AIとクラウドファンディングを組み合わせた次世代の「ひとり貿易」を完全解説した『AIでラクラク　資金ゼロから始める輸入ビジネス4.0』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『AIでラクラク 資金ゼロから始める輸入ビジネス4.0』（大竹 秀明・著）を2026年4月22日（水）より順次発売します。本書は、AIとクラウドファンディングを活用して資金ゼロ・英語力ゼロから「ひとり貿易」を始め、成功するまでの道のりを完全解説した一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/author/otake_hideaki/book/866803746

■１０００人の人生を変えた

「貿易家」という生き方「変わりたい」「もっと違う働き方があるのではないか」「もっと自由に、もっと自分らしく生きたい」と願っているのだとしたら、この本はあなたのために書かれました。



２０１９年、『資金ゼロではじめる輸入ビジネス3.0』（フォレスト出版）が出版。この本をきっかけに「ひとり貿易家」が一気に誕生しました。



著者は13年以上にわたり、延べ１万３０００人以上に講演・指導を行い、多くの人生が変わる瞬間に立ち会ってきました。

・主婦が、子育ての合間に累計２０００万円のビジネスを築き上げる姿。

・会社員が、副業から始めて独立し、世界中を飛び回る貿易家になる姿。

・定年退職後のシニアが、70代から新しいキャリアをスタートさせ、１０００万円以上の売り上げを達成する姿。

・転売ビジネスで疲弊していた方が、価格競争から解放され、胸を張って取り組めるビジネスに出会う姿。



しかも、彼らの多くは、英語がほとんど話せませんでした。海外に行ったこともなく、貿易の「ぼ」の字も知らない、完全な初心者でした。

だから、「自分には無理だ」「英語もできないし、資金もないし、人脈もない」、最初はそう思っていました。それなのになぜ成功したのでしょうか？



答えは、革新的なビジネスモデルを知り、実践したからです。

そして今、彼らは言います。

「もっと早く知りたかった」「人生が変わった」「こんなに楽しい働き方があるなんて」。



彼らが証明しているのは、やりたいことは何歳からでも始められるということ、そして必要なのは

「特別な才能」でも「莫大な資金」でもなく「最初の一歩を踏み出す勇気」だけだということです。



「ひとり貿易家」とは、単なる職業名ではありません。それは「働き方」であり「生き方」です。

世界中から、まだ日本に届いていない素晴らしい商品を発掘し、海外メーカーと独占販売契約を結び、クラウドファンディングで先行販売を行い、その後ＥＣサイトや店舗での一般販売へと展開していく──そんなビジネスを、ひとりで完結させる人のことです。



この働き方の最大の魅力は、場所と時間に縛られないことです。ノートパソコン１台あれば、自宅でも、カフェでも、旅行先でも仕事ができます。



規模も自由です。副業として月収10万円から始めることもできれば、独立して年商数億円の本格的な貿易会社を築くこともできます。そして何より、年齢、性別、学歴、キャリア、資金力、語学力のすべてを問いません。

■なぜ「今」が最大のチャンスなのか。



20年前は、貿易ビジネスといえば潤沢な資金、在庫を保管する倉庫、業界内のコネクション、流暢な英語力が必要であり、失敗のリスクも大きく、個人が挑戦するなんて夢のまた夢でした。

でも、時代は変わりました。

インターネットの普及により自宅にいながら世界にアクセスできるようになりました。

また、クラウドファンディングという仕組みが生まれて「先に売ってから仕入れる」という無在庫販売が可能になりました。



そして２０２２年以降、ＡＩ（人工知能）が登場し、英語力ゼロでも海外メーカーとの商談は飛躍的に簡単になり、言語の壁はもはや存在しないも同然です。今、個人が世界を相手にビジネスをするために必要なのは、大金でも、語学力でも、人脈でもありません。



必要なのは、ただひとつ。「やってみよう」という、小さな一歩だけです。



この本は、あなたが「ひとり貿易家」として最初の一歩を踏み出し、成功するまでの道のりを、６つの章に分けて案内します。

第１章は、あなたの「好き」が最強の武器になる理由。

第２章は、世界中から「ワクワクする商品」を見つける具体的な方法。

第３章は、英語ができなくてもできる、海外メーカーとの交渉について。

第４章は、最強の販売ツールの使い方。

第５章は、成功した人たちのリアルストーリー。

第６章は、海外展示会での必勝法。

■次は、あなたの番です

世界には、まだ日本に届いていない素晴らしい商品が無数に眠っています。その商品を発掘し、日本のお客様に届けることで、あなたは「世界と日本をつなぐ架け橋」になれます。



その過程で得られるのは、お金だけではありません。



海外のメーカーとの深い信頼関係。お客様からの「ありがとう」という言葉。自分の力でビジネスを作り上げる達成感。そして何より、「自分の人生を自分で切り拓いている」という、かけがえのない充実感。これらすべてが、あなたを待っています。



それでは、あなたの「ワクワクする未来」への旅を、一緒に始めましょう。

物語はいつも「普通の人」から始まります。世界は、あなたの挑戦を待っています。



１０００人の人生を変えた「貿易家」という生き方。

次は、あなたの番です。

■本書の構成

第１章 ひとり貿易のススメ--―世界のワクワクを見つけて届ける仕事

第２章 宝探しをやってみよう――日本未発売の「お宝商品」を発掘する方法

第３章 世界とつながる第一歩――海外メーカーとの交渉術

第４章 クラウドファンディングで実現――応援されながら販売しよう

第５章 ゼロからの逆転ストーリー――知識ゼロ・英語ゼロで夢を掴んだ貿易家たち

第６章 ひとり貿易家のための海外展示会 完全攻略ガイド

実践 今日から始めるあなたのアクションプラン

■著者プロフィール

大竹 秀明

クラウドファンディング物販(R) × ひとり貿易(R)の第一人者

１９７４年横浜市生まれ。

１０年以上の貿易実務経験をもとに、資金や語学力がなくてもクラウドファンディングを活用して貿易物販を立ち上げられる「ひとり貿易」メソッドを確立。

クラウドファンディングのプロデュース実績は累計33億円超・1500件以上。業界黎明期からその将来性に着目し、大手プラットフォーム「Makuake」とは12年以上にわたりパートナーシップを継続。２０１９年には最高位の協力者に贈られる「ベスト・エバンジェリスト賞」を受賞。さらにCAMPFIREにおいてもパートナーアワードを３年連続（２０２３～２０２５）受賞するなど、複数の主要プラットフォームにおいて継続的に評価されている。

その実績が認められ、Makuake／CAMPFIRE／GREEN FUNDING／韓国Wadizの４大クラウドファンディング公式パートナーを史上唯一務める存在となる。

ひとり貿易コンサルタントとしての活動も１３年間におよび、延べ１.3万人以上に講演・指導を実施。これまでに日本郵便、Yahoo!、東京・インターナショナル・ギフト・ショー、東京都中小企業振興公社など、多数の民間・公的機関でも登壇している。

著書は累計３万部を突破したベストセラー『資金ゼロではじめる輸入ビジネス３.0』（フォレスト出版）、『１日で１０００万円売り上げるクラファン物販の教科書』（扶桑社）など。

「セカイをワクワクさせる貿易家を生み出す」を理念に掲げ、クラウドファンディングを基点とした日本発の越境ビジネス創出に取り組み続けている。



※「クラウドファンディング物販」「クラファン物販」「ひとり貿易」「貿易家」は、一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会の登録商標です。

■担当編集の一言コメント

「輸入ビジネスは、男性はもちろんですが、女性にこそ向いています」という著者大竹さんの一言から本書のプロジェクトは始まりました。しかし、「漫画を入れたい」というアイデアでつまずき、数年。

実現のきっかけになったのは、AI漫画家とのちさんとの出会いでした。本書の図版も大竹さんがAIで作成。AIがあればひとり貿易も難しくない。人とAIの可能性を感じさせてくれる一冊になりました。

■書籍概要

書籍名 ： AIでラクラク 資金ゼロから始める輸入ビジネス4.0

著者 ： 大竹 秀明

ページ数： 372ページ

価格 ： 2,310円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年4月22日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-374-6

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/author/otake_hideaki/book/866803746

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803746/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp