開始8日で目標3,416%達成。ポンプ内蔵の全自動圧縮バッグ「MIGARU」が提案する、″預け荷物なし″のミニマル旅行という新しいスタイル

合同会社onigiri

▼ 本リリースの要旨

・Makuake開始8日で目標10万円の3,416%（約341万円／サポーター233人）を達成

・"預け荷物を避けたい"旅行者が世界で71%、日本人の一人旅は5年で2倍--背景に「身軽な旅」志向の加速

・ポンプ内蔵で約40秒圧縮・体積最大90%カットの全自動圧縮バッグ「MIGARU」が、ミニマル旅行を後押し

合同会社onigiri（東京都渋谷区、代表：青木真美）は、ポンプ内蔵の全自動圧縮バッグ「MIGARU（ミガル）」を、応援購入サービスMakuakeにて4月14日よりプロジェクトを開始しております。本リリースでは、「荷物を減らすと旅が変わる」という視点から、MIGARUが提案する「ミニマル旅行」のスタイルをご紹介します。

【Makuake 開始8日で目標3,416%達成】

応援購入総額は約341万円を突破し、目標金額10万円の約3,416%を達成（4月22日時点／サポーター233人）。Makuakeページには「キャンプで服を持っていくのに使おうと思っています」「衣替えに使いたい」など、旅行以外の用途でも共感の声が集まっている。

MIGARUは、内蔵ポンプで衣類を約40秒※で最大90%※まで自動圧縮するトラベルバッグ。外付けポンプや掃除機は不要で、ボタンひとつで旅行の荷造りが完了する。Mサイズ（内寸40×30×14.5cm／17.4L）は国内主要航空会社の機内持ち込み基準に対応し、預け荷物なしのミニマル旅行を実現する。

1. 「預け荷物を避ける」が世界の旅行者のスタンダードに

米国の旅行調査会社LugLessが2025年に実施した調査（1,019名対象）によると、旅行者の71%が預け荷物を避けていることがわかりました。理由はコストと利便性。さらに34%が「預け荷物代を避けるために余分に重ね着して搭乗する」と回答するなど、荷物を減らすための工夫が旅行者の間で常態化しています。

出典：LugLess 2025 Travel Survey（2025年2月、N=1,019）https://www.businesswire.com/news/home/20250617837060/en/

この傾向は日本でも同様です。LCCの国内線シェアは2023年夏期に31%まで拡大（JTB総合研究所調べ）。手荷物7kgの制限がある中で、「いかに身軽に旅するか」は多くの旅行者にとって切実なテーマになっています。

2. 日本人の一人旅が5年で倍増。「身軽な旅」志向の加速

ユーロモニターが39カ国を対象に実施した調査によると、日本人の一人旅実施率は2024年時点で19.2%。2019年の10.4%から5年間でほぼ倍増しました。世界平均の7.2%と比べると約2.7倍の水準です。

出典：ユーロモニター調査（2024年、39カ国対象） ※中間年は補完値https://www.travelvoice.jp/20240719-155842



一人旅の最大のメリットは「自由」。そして自由を最大化するのが「身軽さ」です。荷物が少なければ、階段の多い古い街を歩き回ることも、急にローカルバスに飛び乗ることも自在。荷物の量は、行動範囲に直結しています。

ここで登場するのが MIGARU です。 ポンプ内蔵の全自動圧縮バッグ MIGARU（Mサイズ / 機内持ち込み対応）は、衣類を約40秒※でコンパクトに圧縮。荷物を「引き算」する手間をボタンひとつに変え、旅の身軽さを誰でも手に入れられるようにします。

※衣類の種類・量により異なります

3. ミニマリスト意識の広がり--特別な人だけのものではなくなった

「ミニマリスト」は、もはや特定のライフスタイル層だけのものではありません。ネイチャーズウェイの調査（2020年、1,000名対象）では、自らをミニマリストと自認していない人の68.7%が「ミニマリストのライフスタイルに好感」を持っていると回答。さらに42.2%が「モノを厳選すること」を重視していると答えています。

出典：ネイチャーズウェイ「ポジティブミニマル」調査（2020年11月、N=1,000）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000012734.html

旅行においても「量より質」へのシフトが進んでいます。観光庁の調査（2024年確報値）によると、国内旅行者1人あたりの旅行支出は2019年比25%増。旅行者数はコロナ前より約8%減ですが、1人あたりの消費は増加。「たくさん」ではなく「上質に」旅をするスタイルが定着しつつあります。

出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」（2024年確報値）

4. 荷物を減らすと、旅はこう変わる

荷物が多い旅行には、実は多くの「見えない制約」がかかっています。

学術研究でも、重い荷物を引く旅行者はネガティブな感情を抱きやすいことが報告されています（Frontiers in Public Health）。「荷物の量は不安の量」--これは旅の本質を突いた言葉かもしれません。

5. MIGARUで実現する「バックパック1つの旅」

MIGARU Mサイズ（内寸40×30×14.5cm / 17.4L）は機内持ち込み対応。衣類を圧縮してバックパックやキャリーケースに収めれば、預け荷物なしでの旅行が実現します。

これで、預け荷物ゼロの身軽な旅が可能になります。

MIGARUがミニマル旅行に最適な3つの理由

1. 機内持ち込みサイズ

→ Mサイズは内寸40×30×14.5cm。国内主要航空会社の機内持ち込み基準をクリア。預け荷物の料金も待ち時間もゼロに。

2. ハンズフリーで約40秒※

→ ボタンを押したら自動圧縮。旅先のホテルでも、帰りのパッキングでも、手間なく使えます。

3. 繰り返し使える＝サステナブル

→ USB-C充電で何度でも使用可能。使い捨て圧縮袋を買い足す必要がなく、環境にも優しい選択です。

※衣類の種類・量により異なります

6. サステナブルな旅行を志向する85%の旅行者へ

Booking.comが毎年実施するサステナブル・トラベル調査（2025年版）によると、日本の旅行者の85%が「よりサステナブルな選択をしたい」と回答しています。2016年の25%から10年で3倍以上に急伸したこの数値は、旅行のあり方そのものが変わりつつあることを示しています。

出典：Booking.com サステナブル・トラベル調査（2025年版） ※中間年は補完値https://www.travelvoice.jp/20250627-157709



MIGARUは「使い捨てない圧縮」を実現するプロダクトです。USB-C充電で繰り返し使え、使い捨て圧縮袋のプラスチックごみを削減。身軽に旅することは、環境にも優しい選択です。

番外. サポーターからの声--広がる使い道

4月14日のプロジェクト公開直後から、Makuakeページには旅行用途にとどまらず多様な場面を想定した応援コメントが寄せられています。

「衣替えに使いたい。早めの到着、待ってます！！」 （かんなみ 様）

「キャンプで服を持っていくのに使おうと思っています！ 到着楽しみにしています！」 （songtian 様）

「欲しかったものを作っていただきありがとうございます。」 （山本譲司 様）

当初ミニマル旅行用途を想定して開発したMIGARUですが、クローゼットの衣替え、アウトドア、出張など、実購入者から示される用途の広がりが、「旅のための道具」から「生活の道具」へと裾野を広げつつあることを示しています。

※引用元：Makuakeプロジェクトページ 応援コメント欄（2026年4月18日時点）

7.「足し算と引き算」--身軽さは自由

MIGARUのコンセプトは「足し算と引き算」。パッキングにおける「足し算の悩み」（何を持っていくか）と「引き算の悩み」（スーツケースに入るか）のうち、MIGARUは「引き算の悩み」をボタンひとつで解消します。

ミニマル旅行は、あえて「引き算」をすることで自由を手に入れるスタイル。MIGARUは、その「引き算」のハードルを限りなくゼロに近づけます。



「開発チームには、月に2～3回の出張で"荷物が多すぎて動けない"経験を重ねてきたメンバーがいます。荷物を半分にしたとき、旅の景色が変わった--その実感を、MIGARUは"身軽さが生む自由"として、ボタンひとつで多くの人に届けるプロダクトにしたいと思って開発しました」

--合同会社onigiri 代表 青木真美

8. 製品概要

※衣類の種類・量により異なります※最大90%カット：Tシャツ（綿100%）5枚をMサイズで圧縮した場合の自社測定値※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合がございます

9. Makuakeプロジェクト概要

本プロジェクトは応援購入サービス「Makuake」を通じた先行販売です。リターンの配送時期は変更となる場合がございます。

【数量限定の早割リターンをご用意】

本プロジェクトでは「M+Lセット 超早割30%OFF（150個限定）」「同 早割27%OFF（200個限定）」「M単品 超早割（100個限定）」など、数量限定の応援購入プランをご用意しています。残数はMakuakeプロジェクトページにてご確認ください。

10. データ出典一覧

LugLess 2025 Travel Survey（2025年2月、N=1,019） https://www.businesswire.com/news/home/20250617837060/en/

ユーロモニター調査（2024年、39カ国対象） https://www.travelvoice.jp/20240719-155842

ネイチャーズウェイ「ポジティブミニマル」調査（2020年11月、N=1,000） https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000012734.html

観光庁「旅行・観光消費動向調査」（2024年確報値） https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/shohidoko.html

Booking.com サステナブル・トラベル調査（2025年版） https://www.travelvoice.jp/20250627-157709

JTB総合研究所「LCCの利用動向（2024年3月）」

Makuake 応援購入サービス「MIGARU」プロジェクトページ https://www.makuake.com/project/migaru/

プレスキット

製品画像（高解像度）・ロゴデータ・インフォグラフィック素材・圧縮デモ動画は以下よりダウンロードいただけます。

ダウンロードURL：https://drive.google.com/drive/folders/1ENDRW1B7KBIiIpambcRinAvu44z12Qce?usp=drive_link

※製品サンプルの貸出も承ります。ご希望の方は下記連絡先までお問い合わせください。



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本件に関するお問い合わせ

合同会社onigiri 広報担当：魚住・長谷川

TEL：080-3945-6017

E-mail：hello@onigiri-japan.jp