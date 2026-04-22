韓国メイクアップブランド「LUNA」がポップアップイベントを開催！ラインアップ豊かな新商品をお披露目・来場者限定イベントも

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する韓国発のメイクアップ専門ブランド「LUNA（ルナ）」は、2026年4月22日(水)から5月13日(木)にかけて、K-BeautyセレクトショップA:PERS (東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階)にてポップアップイベントを開催いたします。国民的コンシーラーである『ロングラスティングチップコンシーラー』、『コンシールブレンダーパレット』、『ロングラスティングコンシールクッション』、『バブリングガムグロス』、『グロウレイヤーブラーチーク』などラインアップ豊かな新商品を含めたLUNAのメイクアップ専門性が感じられる商品を幅広く販売いたします。また、来場者向けの様々なイベントの開催も予定しています。

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。

韓国の「国民的コンシーラー」と呼ばれる『ロングラスティングチップコンシーラー』は累計販売1,100万個※1を突破し、日本でも着実に人気を獲得しています。今回のポップアップイベントでは、その『ロングラスティングチップコンシーラー』だけでなく、『コンシールブレンダーパレット』、『ロングラスティングコンシールクッション』、『バブリングガムグロス』、『グロウレイヤーブラーチーク』などラインアップ豊かな新商品をお披露目するほか、来場者向けの様々なイベントの開催を予定しています。

※1 2014年1月～2025年12月ロングラスティングチップコンシーラーの累計販売額、自社調べ。

開催概要

K-BeautyセレクトショップA:PERSにてポップアップイベントを開催いたします。

商品のご購入や、SNSのフォローなどでプレゼントがもらえる来場者向けの様々なイベントも開催予定です。

日時： 4月22日(水)から5月13日(木)まで

店舗名：A:PERS（エイパース）

所在地：東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階

営業時間：毎日 10:00～22:00

アクセス：JR山手線「新大久保駅」徒歩5分

EVENT 1 ポップアップ限定プレゼント

■ポップアップ期間中ご購入いただいた全員にメイクの質を上げる「指パフ」をプレゼント

■コンシールブレンダーパレットのお買い上げでプロのようなメイクが叶う「ミニブラシ」をプレゼント

※在庫がなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

EVENT 2 クミギイベント

「クミギ」とは！？

韓国語で「装飾」「デコレーション」を意味する言葉。

コスメやスマホケースなど、様々なアイテムにクミギパーツで可愛く飾ってみましょう！

■1,500円以上お買い上げで「クミギパーツ」 2個 もらえる！

■2,500円以上お買い上げで「クミギパーツ」 4個 もらえる！！

EVENT 3 インスタフォローイベント

■LUNAの公式インスタをフォローした方にコンシーラー＆コレクターをプレゼント！

「LUNA」について

トータルKビューティーメイクアップブランド「Every day, New Me LUNA」

「LUNA」は新たに「Every day, New Me」をスローガンとして掲げ、ありのままの自分を受け入れて変化していく全ての姿を堂々と表現することをサポートする韓国メイクアップブランドです。

日本においては、2021年にQoo10やAmazonなどのオンラインでの販売を開始しました。2022年には全国バラエティショップ及びドラッグストアなどへの進出を拡大し、日本での販売を強化しています。実際に、2022年に日本のオフライン店舗650店以上に出店した後、2025年12月現在10,316店の出店を記録し、日本でのブランド認知度を拡大しています。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/

LUNA 公式 インスタグラム：https://www.instagram.com/luna_makeup_jp/

LUNA 公式 X： https://x.com/luna_makeup_jp