株式会社スタジオサザンカ｜クリエイターの「本当の自由」を守るために ～創業期からAZXをパートナーに選んだ理由～

弁護士法人AZX総合法律事務所

法務・会計・税務・労務・特許など会社にまつわるプロフェッショナルのサービスをワンストップで提供するAZX Professionals Group（本社：東京都千代田区／CEO：後藤 勝也、以下AZX）は、株式会社スタジオサザンカ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：小澤 健司）様のクライアントの声を公開いたしました 。

(左)AZX Professionals Group パートナー弁護士 貝原 怜太、（右）株式会社スタジオサザンカ 代表取締役社長 小澤 健司

■インタビュー概要

大手ゲームメーカーでのプロデューサーキャリアを経て独立した、株式会社スタジオサザンカ代表の小澤健司様は、独立を本格的に検討されていた段階からAZXをアドバイザーとして迎えました。

現在は、煩雑なバックオフィス業務にかける時間を月1～2営業日程度に抑え、クリエイティブや経営といった「本来の仕事」に邁進できていると言います 。起業前に抱いていた「不安しかなかった」という葛藤をどのように乗り越え、理想的な制作環境を構築したのか、インタビューを通じて紹介します。

＃本記事のポイント- 大手出身クリエイターの「起業への不安」を、専門的な壁打ちで解消- ゲーム・エンタメ業界特有の「共通言語」と「最新領域」への深い知見- 創業期から法務・税務・労務をワンストップでAZXに任せたことで、クリエイティブや経営に集中できる環境を構築◆株式会社スタジオサザンカ様 インタビュー（全文）

URL：https://note.com/azxgroup/n/n0906de64eb61

貝原 怜太弁護士のコメント

貝原弁護士

AZX Professionals Groupでは、スタートアップの成長支援はもちろんのこと、起業や独立を検討されている起業家の皆様のサポートにも注力しております。特に私はゲーム、アニメ、YouTuber、VTuberなどのエンターテインメント領域の支援を数多く扱っており、クリエイターの皆様が起業の不安から解放され、本来の仕事に集中できる環境を共に築き上げたいと考えております。

スタジオサザンカ様の事例のように、情熱を持つ起業家の皆様の伴走者として、これからも全力で支援して参ります。

AZX Professionals Group

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■AZX Professionals Groupについて■

AZXは、法務・会計・税務・労務・特許の事務所を合わせて一つのプロフェッショナルグループを形成しています。

プロフェッショナルとしてあらゆるサービス（from A to Z）を提供し、特別な価値（extra value）を実現することにより、「Super Highway for the Future」として、夢と情熱を持ったすべての人とともに革新的な未来を創造することを使命としています。これまでに7,000社以上をサポートし、185社以上のIPO達成実績があります。

AZX Professionals Groupエントランス■スタートアップ支援プログラム『SeriesAZX』■

AZXでは資金調達を希望するスタートアップに弁護士が無料で投資家をご紹介しております。

応募条件・詳細はこちら： https://www.azx.co.jp/series-azx(https://www.azx.co.jp/series-azx)

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■グループ概要■

AZX総合法律事務所 ／ AZX総合会計事務所 ／ AZX国際特許事務所 ／ AZX社会保険労務士事務所 ／ AZX Group株式会社 ／ AZXビジネスサポート株式会社

CEO：後藤 勝也 COO：菅原 稔

住所 ：東京都千代田区麹町1丁目4番地 半蔵門ファーストビル3F

ホームページ：https://www.azx.co.jp/

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