NECレッドロケッツ川崎・佐藤淑乃選手とAIツーショット動画！シリコンバレー発スタートアップが日本初AIファン体験 PoC成功

ベアーレ・コンサルティング株式会社

佐藤淑乃選手とのAIツーショット動画

米国シリコンバレー発のAIスタートアップ企業Zooly.ai（ズーリー）は、SV.LEAGUE所属の女子バレーボールチーム「NECレッドロケッツ川崎」と連携し、2026年3月29日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催された2025-26シーズン ホーム最終節において、AIツーショット動画生成サービス「PhotoBomb（フォトボム）」を活用した日本初の実証実験（PoC）を実施しました。

本試合はNECレッドロケッツ川崎のレギュラーシーズン優勝が決定した記念すべきホーム最終戦となり、大きな注目を集めました。この取り組みには来場者の約20%にあたる555人のファンが参加。会場内の大型スクリーンや特設ブースに設置されたQRコードからセルフィーを1枚撮影・アップロードするだけで、女子バレーボール日本代表でもあるNECレッドロケッツ川崎所属の佐藤淑乃選手とのAIツーショット動画を受け取ることができました。また、本施策の参加率は、米国NBA・シカゴ・ブルズでの実施や海外スポーツイベントにおける同種のインタラクティブファン体験の一般的な水準を大幅に上回る高い数字となりました。

大型スクリーンに設置されたQRコード会場内10箇所に設置されたQRコード会場内特設ブース

■実証実験（PoC）概要

実施対象：2025-26大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第21節 GAME2

NECレッドロケッツ川崎 vs 東レアローズ滋賀

実施日時：2026年3月29日（日）

実施場所：東急ドレッセとどろきアリーナ(神奈川県川崎市)

来場者数：3,062名

体験参加者数：555名（参加率約20%）

システム稼働率：100％

肖像権・IP：チームおよび選手から正式許諾済み

■佐藤淑乃選手について

佐藤淑乃（さとう よしの）選手は、2001年11月12日生まれ、千葉県出身。ポジションはアウトサイドヒッター。敬愛学園高校、筑波大学を経て、現在はNECレッドロケッツ川崎に所属しています。日本代表にも選出されており、今シーズン終了後には、イタリア・セリエAの強豪クラブ「ヴェロバレー・ミラノ」への移籍が決定しており、さらなる飛躍が期待されています。

■Zooly.ai CEO ジョナサン・グリフィット氏コメント

「PhotoBombは、企業にとってファン体験を通じたブランド接点の創出と顧客データの取得を同時に実現できる、AI時代の新たなマーケティング手法です。Zoolyは、コンテンツを“生成するAI”ではなく、“体験そのものを進化させ続けるAI”として、IP（知的財産）を活用した多様なファンエンゲージメントサービスを提供しています。NEC様とのPoC成功を通じて、Zoolyの技術が日本市場で実用段階に入ったと確信しています。今後は、急速に進化するAIのスピード感を背景に、日本企業との連携をさらに加速し、具体的な導入とビジネス成果の創出を推進していきます。

■NECレッドロケッツ川崎について

NECレッドロケッツ川崎は、神奈川県川崎市を本拠地とする女子バレーボールチームであり、SV.LEAGUEに所属しています。1978年に創部され、日本の女子バレーボール界を代表する強豪チームの一つとして知られています。これまでに国内主要大会で数多くの優勝実績を持ち、日本代表選手も多数輩出しています。スピードと組織力を生かしたプレースタイルを特徴とし、長年にわたり高い競技力と人気を誇ります。ホームアリーナは東急ドレッセとどろきアリーナで、地域に根ざした活動やファンとの交流にも積極的に取り組んでいます。

公式サイト：https://red.necrockets.net/

＜会社概要＞

社名：Zooly.ai (Free Royalties, Inc.)

本社所在地：米カリフォルニア州シリコンバレー

設立：2024年

代表者：Co-Founder & CEO, Jonathan Griffitt (ジョナサン・グリフィット)

ウェブサイト：

英語版：https://zooly.ai

日本語版：https://beare.tokyo/partner/zooly-photobomb/

事業内容：AI技術を活用したファンエンゲージメントサービスの開発・提供

主なサービス：

・PhotoBomb（フォトボム）：有名人やキャラクターとのAIツーショット動画生成サービス

・Merch（マーチ）：有名人やキャラクターとのAIツーショット画像のグッズ化、販売・配送サービス

※なお、Zoolyの日本市場における事業立ち上げおよび事業開発は、ベアーレ・コンサルティング株式会社が日本側の専任パートナーとして推進しています。

＜本件に関するお問い合わせ窓口＞

ベアーレ・コンサルティング株式会社

米国Zooly社 日本事業開発マネージャー／広報窓口

平野 皓大（ひらの こうだい）

メール：koudai@zooly.ai

Tel: 03-5464-3188

＜販売に関するお問い合わせ窓口＞

三信電気株式会社 映像システム営業部

杉山 徳明（すぎやま のりあき）

メール：eizo-info@sanshin.co.jp