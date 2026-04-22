株式会社リベルスカイ　Google Cloud「2026 Partner of the Year」において「Security - Japan」部門を2年連続受賞

株式会社リベルスカイ

株式会社リベルスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山崎 真、以下 リベルスカイ）は、Google Cloud が発表した「2026 Google Cloud Partner of the Year」において、「Security - Japan」部門を受賞したことをお知らせいたします。

当社は2025年に続き、2年連続での受賞となります。

本受賞は、Google Cloud セキュリティソリューションの導入支援を通じて、日本企業の高度なセキュリティ体制の構築を支援してきた実績が評価されたものです。

◆2026 Google Cloud Partner of the Yearについて

Google Cloud ソリューションの適切な組み合わせによって優れたサービスを提供し、お客様の成功を後押ししたパートナーを表彰するプログラムです。

2026 Google Cloud Partner Award詳細はGoogle Cloud公式ブログをご覧ください：

https://cloud.google.com/blog/topics/partners/2026-partners-of-the-year-winners-next26

◆受賞の背景と評価ポイント

リベルスカイは次世代セキュリティ運用プラットフォーム 「Google Security Operations」 の導入支援を中心に、企業のセキュリティ体制強化を支援してまいりました。

日本を代表するエンタープライズ企業に対し、既存システムを停止することなく大規模なログ監視基盤を新基盤へ移行する高難易度プロジェクトを成功に導くなど、Google Cloud セキュリティ領域における専門性と実績が評価されました。

また、Google Cloud が主催するセキュリティ関連イベント「Security Summit '25」において、Google Security Operationsの導入事例を紹介するセッションに登壇するなど、日本企業のセキュリティ高度化に向けた取り組みを推進しています。

日本国内における Google Security Operations導入支援の実績を多数有するパートナーとして、企業のセキュリティ運用高度化を支援しています。

◆今後の展望

リベルスカイは、2年連続のアワード受賞により実証された実績と技術力を強みに、さらなる事業拡大および提供価値の高度化を図ってまいります。

今後も、Google Security Operations を活用したセキュリティ対策の高度化支援や、ゼロトラストセキュリティ環境の整備支援を強化するとともに、企業のDX基盤となる堅牢なクラウドインフラの構築を推進し、お客様のビジネス変革と持続的成長を支える基盤の提供に注力してまいります。

◆導入事例について

リベルスカイの Google Security Operations導入事例については、以下のページをご参照ください。

https://www.libersky.com/casestudy-dentsu

【株式会社リベルスカイ 会社概要】

会社名：株式会社リベルスカイ

ウェブサイト：https://www.libersky.com/

設立：2021年1月

所在地：東京都中央区日本橋２－１１－２太陽生命日本橋ビル１５階

代表者：代表取締役社長 山崎 真

資本金：5,000万円

主要株主：株式会社テラスカイ

事業内容：

・セキュリティ＆データ活用を軸としたDX推進支援およびコンサルティング活動

・クラウドを活用したシステムのクラウドインテグレーション・開発・運用サポート

・Google Cloudご利用におけるリセールサービス

※Google Cloud、Google Security Operations は Google LLC の商標です。