イメチェン動画の総再生数は驚異の3億回超え！月の売り上げは約6倍に！？ヘアカットで人生を変える“奇跡の美容師”が登場！稲垣・草磲・香取の知られざる美容室事情とは？｜ななにー 地下ABEMA #114

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月19日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#114を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.go.link/26dEV）

#114は、「SNSで話題沸騰！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP」と題し、「髪を切ってもらったら6歳くらい若く見られる」、「ヘアカット後、彼女ができて、結婚した」など、お客さんの人生を変える奇跡の美容師たちが大集合。SNSで話題のビフォーアフター動画の裏側について赤裸々に語りました。

東京・渋谷にある「VIEW TOKYO」の美容師・レナさんは、ロングヘアの女性をバッサリとショートヘアにカットする動画で500万回再生越えを連発。SNSを始めてから月の売り上げが「4、50万ぐらいから200万、300万に上がった」となんと6倍近くアップしたと語り、スタジオを驚かせました。

続いて、「Null 原宿店」の梅比良快斗さんが登場。ピンクや水色、赤など奇抜な色のほかに「サーモグラフィーをイメージした色」など、どんなカラーにも染め上げる“激変動画”の総再生回数は3800万回を超え、スタイリスト歴1年目にして売り上げ月150万円オーバーという衝撃の記録を樹立した人気美容師です。人気の理由をお客さんに聞くと、奇抜な見た目に反し、接客が丁寧というギャップに加え、どんな難題にも応える技術力の高さだといいます。梅比良さんは施術のこだわりについて「一本一本の薬剤の知識を深く理解することや、ブリーチでしっかりと色を抜かないときれいに色が入らなかったり色落ちがかわいくなかったりするので、そこに注力しています」と語りました。

そんな梅比良さんは全国のヘアカラーをしたい人に伝えたいこととして、「過去の黒染めや縮毛矯正の履歴を隠すお客さんがいるけれど、カウンセリングで髪を見た時点で大体わかります」と断言。さらに「髪のレントゲン」と呼ばれる履歴確認用のブリーチを通すことで、お医者さんのように過去の施術履歴がすべてバレてしまうという美容師ならではの裏話で盛り上がりました。

さらに番組では、EXIT・りんたろー。が稲垣、草磲、香取の美容室事情に迫る一幕も。「3人は美容室とか行かないんですか？」という質問に対し、香取が「（僕たちは）現場のヘアメイクさんの自宅とか、あと、サロンもやってるヘアメイクさん（のところ）」と回答。貸切状態でカットしてもらっているという知られざるプライベートが明らかになりました。

ほかにも、縮毛矯正の動画などでSNS動画総再生数3億回を突破したという「Tia.表参道」の美容師・遠井春彦さんは、「僕が担当しているアイドルのファンの方が“推しと同じ前髪にしたい”と来店。気づいたらアイドルとしてデビューしていた」と語り、スタジオは仰天。さらに、“激変動画”の総再生回数3億回超えの東京・恵比寿「Amoute」の代表・横井拓徹さんの凄腕カットを番組スタッフが体験することに。果たして気になる仕上がりは？『ななにー 地下ABEMA』#114は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/26dEV）

次週4月26日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#115は、「スターに似すぎて話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP」と題し、マスクをつけると有名スターに激似のゲストが大集合する人気企画をお届け。なにわ男子・高橋恭平やTWICE・モモなどにそっくりな面々が登場し、「似ているだけで30万円分のブランド品をもらった」「韓国・明洞で本物と勘違いされた」「知らない人からお金をもらえた」など、衝撃の“激似エピソード”を次々と告白します。中には、本人のサインを似せて書いたり、キャバクラでの生々しい爆モテエピソードを語り出し、キャイ～ン・天野が「（マスクを）外せ！もうダメだって！」と激ツッコミを入れる事態に…！？放送をお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#114番組概要

放送日時：2026年4月19日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/26dEV

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#115放送日時：2026年4月26日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/892UP

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/