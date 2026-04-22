アドビ製品が叶える、クリエイティビティを存分に発揮できる小中高一貫の学び。カネディアン・アカデミイ様のAdobe Creative Cloud導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、カネディアン・アカデミイ（本校／兵庫県神戸市、校長／リンジー・バーンズ）様のAdobe Creative Cloud導入事例を公開しました。

●カネディアン・アカデミイ様のAdobe Creative Cloud導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/adobe-cc/canacad.html

Tooは、「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」をミッションに、100年以上にわたり、デザイン・クリエイティブの制作現場をサポートしています。アドビ株式会社が認定する最上位リセラープログラム「アドビプラチナリセラー」として、アドビ製品の導入から活用を総合的に支援しています。

カネディアン・アカデミイ様は、100年以上の歴史のある、日本でも有数の幼小中高一貫のインターナショナル・スクールです。同校では、デザイン・アート・クリエイティブの領域の授業において、創造力・探究心・基礎技術を育成し、AIリテラシーや主体的に学び続ける力、社会とつながりながら表現する力を身につけることを目指しています。その中のデジタルツールの一つとしてAdobe Creative Cloudを500ライセンス導入しており、ライセンスがなくても使用可能なAdobe Expressについても活用されています。

事例記事内では、Adobe Creative CloudやAdobe Express、アドビのAIを活用した授業の内容や、小中高で一貫したクリエイティブな学びを叶えるアドビ製品の導入効果についてお話しいただいています。ぜひご覧ください。

■カネディアン・アカデミイ様のAdobe Creative Cloud導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/adobe-cc/canacad.html

■アドビ製品の教育機関導入についてはこちら

https://www.too.com/adobe/lp/edu_creative.html

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail adobe_sales@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル