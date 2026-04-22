週末のお買い物ついでに、親子でDJデビュー！AlphaThetaが横浜高島屋で無料のDJ体験・レッスンを開催

AlphaTheta株式会社

AlphaTheta株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：片岡芳徳、以下：AlphaTheta）は、横浜高島屋（横浜市）が4月22日（水）～27日（月）に開催する催事【LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA】において、2026年4月26日（日）にDJレッスンおよびDJ体験イベントを開催します。

■イベント開催の背景

AlphaThetaは、「音楽で人をつなぐ」という思いを軸に、より多くの人に音楽を楽しむきっかけを届けるため、体験を通じた音楽の魅力発信に取り組んでいます。その一環として運営する公式スクール「横浜DJ Lab」では、地域イベントや教育機関と連携しながら、子どもから大人まで幅広い層にDJ体験を届けてきました。

こうした地域連携の中、横浜高島屋の催事担当者より「店舗の催会場でも展開したい」とのお声を

いただき、【LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA】におけるDJレッスンおよびDJ体験イベントの

開催が実現しました。なお、AlphaThetaとして百貨店内でDJレッスンを実施するのは、今回が初の

試みとなります。

今後もこのような取り組みを継続的に広げていくことで、DJ体験の裾野を広げ、より多くの人が音楽と出会える接点を創出していきます。企業・自治体・商業施設との連携をさらに深め、DJの楽しさが日常に根付く文化の浸透を目指します。

■週末のおでかけに、気軽に楽しめる3つのDJ体験

横浜高島屋の催会場に、特設のDJブースが登場。未経験の方やお子様でも、音楽の楽しさに触れられる特別なプログラムをご用意しています。年齢制限はなく、親子でも参加いただけます。

1.DJスクール：プロ講師によるDJグループレッスン（事前予約制）

プロDJから直接教わる、初心者・未経験者歓迎の少人数制レッスンです。

時間： 11:00-12:00 / 13:00-14:00 / 15:00-16:00

定員： 各回6名

予約URL： https://takashimaya-2.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=3830&x=1776678186(https://takashimaya-2.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=3830&x=1776678186)

2.誰でも参加可能！DJ体験ブース(事前予約不要)

予約不要で最新のDJ機材を自由に体験いただけます。

時間：10:00-17:00

定員：なし

3.横浜DJ Lab受講生によるDJパフォーマンス(事前予約不要)

横浜DJ Labで学ぶ受講生が、本番さながらのDJプレイを披露します。ぜひ間近でお楽しみください。

時間：10:00-11:00 / 12:00-13:00 / 14:00-15:00 / 16:00-17:00

定員：なし

■開催概要

企画名：【LOVE YOKOHAMA LOVE KANAGAWA】 DJレッスンおよびDJ体験イベント

開催日時： 2026年4月26日（日）10:00-17:00

会場： 横浜高島屋 8階 催会場（神奈川県横浜市西区南幸1-6-31）

参加費： 無料

主催： 株式会社高島屋横浜店

URL：https://www.takashimaya.co.jp/yokohama/special/love_yokohama_love_kanagawa/

■横浜DJ Labについて

横浜を拠点に、お子様や未経験者を対象とした「ひらかれたDJ体験」を毎月開催しているAlphaThetaの公式DJスクールです。

地域イベントや教育機関とも連携し、次世代の創造性とコミュニティを育むプログラムを提供しています。未経験者・キッズ向けのレッスンに加え、商業施設や屋外イベントでの発表・体験機会の創出を通じて、学びから実践までをつなぐ活動を広げています。

URL：https://alphatheta.com/ja/landing/alphatheta-yokohama-dj-lab/

■AlphaThetaについて

AlphaThetaは「One Through Music - 音楽で人をつなぐ」をミッションに、音響機器やソフトウェア、サービスを通じて、

豊かな音楽体験を世界中に提供しています。1994年にパイオニア株式会社の一部門としてDJ事業を開始し、2015年にPioneer DJ株式会社として独立、2020年に現社名へ変更。「Pioneer DJ」「AlphaTheta」などのブランドを展開し、革新的な製品とサービスでお客様の多様なニーズに応え、社会に貢献しています。

企業名：AlphaTheta株式会社（アルファシータ、英: AlphaTheta Corporation）

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号

URL：https://alphatheta.com/ja/