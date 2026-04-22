「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」3 万 5,000 名以上の来場者数を記録し盛況のうちに閉会

株式会社 三栄

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会（東京都新宿区 株式会社三栄内）は、「シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ」を 2026 年４月 19 日（日）に開催し、過去最多となる 3 万5,828 名の来場者にお越しいただきました。

2026 年に開催 10 周年を迎えた本イベントは、新たに「シン」の名称を冠して大きく生まれ変わりました。5 つの大型コンテンツ（「新型車大試乗会」「スーパーグリッドウォーク」「JDM クロニクル」「D1GP エキシビションマッチ “ラウンドゼロ”」「スーパーカー／レーシングカーデモラン」）を柱としながら、1960-70 年代のクラシックレーサーによるエキシビションラン「THE CLASSIC」など新コンテンツも勢ぞろいしたことで、クルマ好きからファミリーまで幅広い来場者が心躍らせる 1 日となりました。レーシングコースでは F1 マシン「ウイリアムズ FW11」をはじめとする新旧レーシングカーが疾走し、豪快なエキゾーストノートを響かせて来場者を魅了しました。

そしてパドックやピットでは 100 を超える出展者がブースを構えて来場者をお迎えしました。デモカーの体験試乗やカスタマイズカーの展示、各種パーツやグッズの販売、ステージでのトークショーやアトラクションでイベントを大いに盛り上げました。

＜開催概要＞

名称

シン・モーターファンフェスタ 2026 in 富士スピードウェイ

開催日時

2026 年 4 月 19 日（日） 8：00～17：00（予定）

会場

富士スピードウェイ（静岡県駿東郡小山町中日向 694）

主催

モーターファンフェスタ 2026 運営委員会

後援

株式会社三栄

協力

富士スピードウェイ株式会社

メディアパートナー

アメ車マガジン / webCG / FM FUJI / オートキャンパー / CAR トップ /

Kazi / カスタムカー / カミオン / K-MIX / 月刊自家用車 / コリズム /

ZIP-FM / ドライバー / ノスタルジックヒーロー / ベストカー /

モーターマガジン / LE VOLANT / レッツゴー 4WD ※五十音順

天候

晴れ

来場者数

35,828 名（25,548 名）

出展社数

102 社（108 社）

【内訳】 ・国内自動車メーカー 8社（8社）

・輸入車インポーター 13社（15社）

・自動車用品・関連メーカー&ショップ等 81社（85社）

試乗・同乗車両数

83 台（92 台）

D1 エントリー数

19 台

モトチャンプ最高速チャレンジ

21 台

プレス数

53 媒体・182 名

メディアパートナー

18 社

（ ）内は2025年実績

※実施コンテンツの詳細は、公式ホームページをご参照ください。

シン・モーターファンフェスタ 2026 関連

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