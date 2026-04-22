ハイブリッドロケット推進市場、年平均成長率（CAGR）6.50%で加速へ――2033年までに63億米ドルに達する見通し

ハイブリッドロケット推進市場、年平均成長率（CAGR）6.50%で加速へ――2033年までに63億米ドルに達する見通し