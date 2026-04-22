株式会社パソナふるさとインキュベーションでは、「ハローキティ」をテーマにした「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」公式オンラインショップにて、これまで店舗限定で販売し、品薄状態が続いていた大人気グッズ３商品を、5月11日（月）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/online_shop/

今回オンラインに登場するのは、来場者から高い支持を集めていた注目アイテム。「ショルダーバッグ」は乙姫と人魚の衣装を着たハローキティが描かれた実用的なサイズ感で、可愛さだけでなく、普段使いしやすい収納力も兼ね備えたアイテムです。さらに、落ち着いたカラーリングのハートモチーフが大人可愛い「ハートのカラビナ」や、本施設限定デザインのハローキティが描かれた「アクリルキーホルダー」が登場。これまで淡路島でしか手に入らなかったアイテムを、自宅から気軽に購入できるチャンスとなります。 また、オンラインショップでは、「HELLO KITTY SMILE」限定の乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされたマスキングテープや、オリジナル名刺ケース、オリジナルパジャマ、HELLO KITTY APPLE HOUSE限定のオリジナル Tシャツ、HELLO KITTY SHOW BOX限定のおすわりトランペットぬいぐるみなど、人気商品が勢ぞろい！ お出かけが楽しいこの季節に、かわいいハローキティのグッズを是非ご覧ください。

■『新作グッズ登場』 概要

販売開始： 5月11日（月） 商品： ショルダーバッグ／2,970円、 ハートのカラビナ／1,320円、アクリルキーホルダー／1,540円 ※全て税込価格 URL：https://awaji-resort.com/online_shop/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-903

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/