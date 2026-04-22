株式会社勇進(本社： 高知県宿毛市、代表取締役： 荒木 俊慶)は、SNS等で話題を集めている自社ブランド「荒木さん家のブリ」を取り扱う「TikTok Shop」公式アカウントを、2026年4月22日(水曜日)より開設いたしました。

本ショップでは、荒木さん家のブリの魅力を体感いただけるラインナップを順次展開してまいります。今後は、TikTokならではのショート動画やLIVE配信を通じて、商品のこだわりや活用シーンをリアルにお届けし、お客様との新しいコミュニケーションの場としてまいります。





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■ TikTok Shop開設の背景

近年、食品市場において、SNSを通じた情報収集と購買活動が主流となっております。当社でもこれまでSNSでの発信やECサイト・クラウドファンディングでの販売を行ってまいりましたが、よりお客様に商品のリアルな魅力や美味しさをお伝えし、スムーズにお買い物をお楽しみいただきたいという思いから、この度「TikTok Shop」の開設に至りました。









■ 取扱商品

1. ブリスペアリブ

価格： 3袋3900円(税込)

特徴： 「魚の中で一番脂が乗っている部分(トロの部分)」です。加熱してもパサつかず、旨みとコクがしっかり残ります。





ブリスペアリブ





2. ブリホルモン

・価格： 3袋3900円(税込)

・特徴： 1匹からわずか0.05kgしか取れない希少部位のブリホルモン(ブリの胃袋)。癖になるコリコリ食感と、ホルモンなのにあっさりしていて食べやすい特徴がございます。





ブリホルモン





■荒木さん家のブリについて

荒木水産株式会社： 荒木 章政(父)が35年前からハマチ養殖を開始、当時3万尾からスタートした事業は現在年間約30万尾を飼育。父と事業をしていく中で、他所より飼育環境や飼育方法にこだわって飼育している魚が問屋を通せば「高知県産養殖魚」とひとまとめにされ、私たちが育てた魚というのは一切分からない状況や、一生懸命育てた魚を出荷開始時期から原価を割って出荷せざるを得ない年があるなど、価格の乱高下が再々起こる現場を見て、仕事をする内に様々な疑問を持つようになりました。





「荒木さん家のブリ」と言う自社ブランドで販売し、浜相場に左右されない加工会社を作りたい！と考えるようになり周りの方々の協力のおかげで、2015年1月に別法人 株式会社勇進(代表： 荒木 俊慶)を立ち上げ、同年11月から加工事業を開始しました。





販売開始のタイミングで痛感したのが販売の難しさ。生産量で言えばお隣の愛媛県、九州では鹿児島・宮崎・大分などが圧倒的に多く1日の加工量は数尾のみ。最初は販売に苦戦しました。その中でも、首都圏で行われる展示商談会に積極的に出展していく中で価格では他所に勝てなくても、ブリそのものの身質を評価してくれる所や生産から加工・販売までを一貫しているストーリー性の強さを評価していただける会社が増え販売も徐々に増えていきました。 徐々に加工業も軌道に乗り始めた2021年に荒木水産株式会社 代表の荒木 章政が病気のため他界、息子の荒木 俊慶が現在、株式会社勇進・荒木水産株式会社の代表を務めております。





加工事業を始め、当社のブリが「荒木さん家のブリ」と言う自社ブランドで販売されることにより現場スタッフたちも「名前を出して販売する以上、下手な魚は作れない。」と言う、これまで以上にブリに対する思いが強くなったように感じます。私としてもブリに対する情熱はもちろんのこと、ここまで父が大きくしてくれた事業、宿毛市の重要な基幹産業でもあるこの水産業を私の代でもしっかりと守り、次世代にも繋げたいと思います。









【会社概要】

商号 ： 株式会社勇進

代表者 ： 荒木 俊慶

所在地 ： 〒788-0028 高知県宿毛市新港1124-9

設立 ： 2015年1月

資本金 ： 300万円

オンラインショップ ： https://arakisanchino-buri.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/arakisanchino_buri

TikTok ： https://www.tiktok.com/@fisherman_733









【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社勇進

担当者 ： 荒木 里穂・安岡 りか

電話番号： 0880-79-0300

Email ： yu-shin3131@mb.pikara.ne.jp