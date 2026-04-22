MODE、ソフトバンクなどから総額約9.7億円の資金調達を実施

MODE, Inc

現場データの活用を支援するシリコンバレー発スタートアップMODE, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、日本支店：東京都千代田区、CEO：上田 学、以下「MODE」）は、総額620万米ドル（9億6689万円 ※1）の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

今回の調達により、2014年の当社設立以降の累計調達金額は3,596万米ドルになります。

資金調達の概要

MODEは、建設・製造・物流などの現場のリアルタイムデータを統合・活用し、現場DXを支援する「BizStack」を開発・提供する、シリコンバレー発のスタートアップです。

この度、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）をリードインベスターとして、ベイシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉村 公孝、以下「ベイシス」）、Sankyu-SBI イノベーションファンド1号投資事業有限責任組合（※2）より、総額620 万米ドルの資金調達を実施いたしました。

調達資金の使途

今回調達した資金は、BizStackの社会実装フェーズを加速するための開発体制強化・プロダクト機能拡充・セールス組織の拡充に充当いたします。これまでPoCレベルで実施してきたAIと人間の協調による現場支援の仕組みを、実際の業務現場に広く展開し、より多くの現場課題の解決に貢献してまいります。

出資企業との主な連携内容

ソフトバンクとの資本業務提携

建設・インフラ業界を中心に「BizStack」の提案を強化するとともに、ソフトバンクが有する生成AI（人工知能）・通信基盤および法人顧客基盤と、MODEのデータ統合技術を組み合わせることで、現場におけるデータ活用の社会実装と定着を加速させます。

ベイシスとの業務提携

現場でのIoTデバイスの設置・設定・保守において、ベイシスがソリューションパートナーとして対応することで、導入から運用までを一貫してサポートできる体制を構築します。

（関連プレスリリース：https://news.tinkermode.jp/20251212 ）

山九との連携開始

製造・物流など多くの現場を有する山九と、現場起点の新たなソリューションの社会実装に向けて連携を開始します。

本資金調達における出資者一覧（順不同）

投資家コメント

- ソフトバンク- ベイシス- Sankyu-SBI イノベーションファンド1号投資事業有限責任組合ソフトバンク株式会社 法人事業統括 IoT&プラットフォーム本部 本部長 梅村 淳史 氏

このたびの提携は、生成AIとIoTを組み合わせることで、現場業務におけるデータ活用の実装と定着を加速させるものです。建設分野での具体的な「BizStack」の活用を足掛かりに、MODEのデータ統合技術とソフトバンクの生成AI・通信基盤および法人顧客基盤を組み合わせることで、さまざまな現場における意思決定の高度化に貢献していきます。そして、今後もパートナーの皆さまと共に、産業や社会が抱える課題の解決に取り組んでいきます。

ベイシス株式会社 取締役 田中 裕輔 氏

MODEの生成AI × IoTによる「データで現場を強くする」というビジョンに深く感銘を受けました。

ベイシスのIoTエンジニアリングサービス「スマセッチ」および現場作業DXクラウド「BLAS」と、「BizStack」「BizStack Assistant」を掛け合わせることで、革新的なIoTプラットフォームサービスの提供に加え、現場のラストワンマイルである機器の設置から保守までをワンストップで提供することが可能になります。

Sankyu-SBI イノベーションファンド 投資運用担当部長 野田 大輔 氏

MODE, Inc.が提供する『BizStack』は、現場データの収集・統合・活用を通じて、我々が多く関わる機工・物流現場のDXを大幅に前進させる可能性を有しています。山九は現場ノウハウとネットワークを活かし、MODE, Inc.とともに実用的なソリューションの社会実装を進めてまいります。本投資を通じて、現場の生産性向上と安全性強化に貢献できることを非常に期待しています。

MODE, Inc CEO / Co-Founder 上田 学 のコメント

この度、新たな資金調達を実施できたことを大変嬉しく思います。

建設・製造・物流などの現場では、人手不足や業務の属人化といった課題が深刻化する中、現場データをリアルタイムに活用し、意思決定につなげていく重要性が高まっています。

MODEはこれまで、現場のリアルタイムデータを統合する「BizStack」を通じて、現場のデータを誰もが活用できる形に変え、企業のオペレーションを進化させることを目指してきました。

今回の資金調達とパートナー企業との連携を通じて、AIとデータを活用した次世代の現場DXの社会実装を加速させていきたいと考えています。

※1：2025年12月の為替レート（1ドル=155.95円）で換算

※2：Sankyu-SBI イノベーションファンド1号投資事業有限責任組合は、山九株式会社がSBIインベストメント株式会社と共同で運営するコーポレートベンチャーキャピタルファンドです。

BizStackとは

「BizStack」は、現場のリアルタイムデータや既存システムのデータを一元的に統合し、AIを活用した直感的な操作による業務効率化や安全性向上を実現するIoTプラットフォームです。

建設・製造・物流などの「現場」で発生する多様なデータをつなぎ、センサーやカメラからのIoTデータ・既存の業務システム・SaaSなどから取得した情報をリアルタイムに収集・解析できます。

MODEについて

サービスサイト :https://lp.tinkermode.jp/bizstack

MODEは、現場のリアルタイムデータのインテグレーションを支援する「BizStack」を開発・提供する、シリコンバレー発のスタートアップです。

建設・製造・物流などの現場が抱える人手不足や業務の属人化といった課題に対し、デジタル技術と現場理解に基づいたアプローチで、多くの企業のDXを支援しています。

■会社概要

会社名：MODE, Inc.

代表者：CEO / Co-Founder 上田 学

所在地：1840 Gateway Dr. Suite 250 San Mateo, CA 94404 USA

設立：2014年7月

事業内容：IoTプラットフォーム「BizStack」の企画・開発・提供

URL：https://www.tinkermode.jp