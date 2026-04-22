SBフレームワークス、AI時代の物流DX・現場改善に特化した専門メディア「LOGi INSIGHT(TM)」を公開

SBフレームワークス株式会社

SBフレームワークス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：菅野 信義、以下「当社」）は、物流・倉庫・サプライチェーン領域に関わるビジネスパーソン向け専門メディア「LOGi INSIGHT(TM)」を、2026年4月22日（水）に公開します。



「LOGi INSIGHT」は、物流業界を取り巻くさまざまな課題や変化に対して、実務に役立つ知見や情報をわかりやすく提供する専門メディアです。今回の公開時点では60本の記事を掲載し、物流・サプライチェーン領域に携わる皆さまの情報収集や課題解決に役立つコンテンツをお届けします。

URL : https://www.sbfw.co.jp/logiinsight/

開設の背景

専門メディア「LOGi INSIGHT(TM)」トップページ

近年、物流・サプライチェーン領域では、人手不足や業務の高度化に加え、AIやデジタル技術の進展により、企業が向き合う課題は急速に複雑化しています。AI時代においては、データやテクノロジーの活用が重要である一方で、現場や実態に基づく判断力や運用設計の重要性はむしろ高まっています。しかし、こうした実務に直結する知見を体系的に得られる機会は十分とは言えません。

そこで、当社がこれまでロジスティクス事業、テクニカルソリューション事業を通じて培ってきた現場知見を、より多くの方にわかりやすく届ける場として、「LOGi INSIGHT」を開設しました。コーポレートサイトが当社の企業情報やサービス情報を伝える役割を担う一方で、「LOGi INSIGHT」は、物流に関する課題やテーマに関心を持つ方々が情報収集を行い、理解を深めるための接点として活用いただくことを想定しています。一般的な業界メディアがニュースや概論を中心とする中で、「LOGi INSIGHT」は現場視点に立った実務解説に特化している点が特徴です。当社が実際の物流現場で培ってきた知見をもとに、再現性のあるノウハウとして整理・提供します。

「LOGi INSIGHT(TM)」について

「LOGi INSIGHT」では、物流・倉庫・サプライチェーンに関する基礎知識から、現場改善、物流DX、EC物流、キッティングなど、実務に近いテーマを幅広く取り上げます。また、現場担当者が直面する課題に対して「すぐに実務で活用できる」ことを重視し、具体的な手順やポイントまで踏み込んだコンテンツを提供していきます。これにより業務効率化や品質向上、コスト削減に直結する意思決定を支援します。

主な読者としては、荷主企業の物流担当者、SCM・調達部門、EC運営担当者、物流現場の責任者、物流DXを推進する担当者などを対象としています。

今後も、業界動向や課題別コンテンツ、事例紹介、インタビュー記事、お役立ち資料などの拡充を進め、読者にとって実務に役立つ情報発信を継続していきます。

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専門メディア概要