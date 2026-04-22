株式会社HQ、次世代BIツール「Codatum」を導入。自社プロダクト内に高品質な分析環境を構築。

株式会社CODATUM

株式会社CODATUM（本社：東京都、代表取締役：柴山 直樹）は、同社の提供する次世代BIツール「Codatum（コダタム）」が、株式会社HQ（読み：エイチキュー、本社：東京都千代田区、代表取締役：坂本 祥二、以下 HQ）に導入されたことをお知らせします。

HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するプラットフォームを展開しています。同社は、自社プロダクト内でユーザーに高品質な分析環境を提供するために、Codatumを導入しました。

導入企業の概要

HQは、「福利厚生をコストから投資へ」をビジョンに掲げ、従業員体験（EX）を最大化するEXプラットフォームを展開。カード型福利厚生「食事補助HQ」、次世代型福利厚生「カフェテリアHQ」、本格法人コーチング「コーチングHQ」など、企業の持続的な価値向上と個の成長を支えるソリューションを統合的に提供しています。

導入の経緯

HQでは、自社プロダクト内にレポート機能を提供しているものの、ユーザーの属性をはじめとするさまざまな軸での分析が十分に行えない点が課題となっていました。複数のデータソースをBigQueryに集約し、それらを組み合わせた本格的な分析環境をプロダクト内でユーザーに提供したいと検討していました。

この課題に対し、Codatumの署名付き埋め込み機能を活用することで、マルチテナント環境においてセキュアにダッシュボードを構築・提供できることが分かりました。加えて、ダッシュボードの品質担保、柔軟な権限制御、監査性を備えた運用基盤を整えられる点も評価され、導入が決定しました。

今後は、プロダクト内のデータ分析体験をさらに進化させ、ユーザーが自らの属性やビジネス状況に応じた多角的な分析を自在に行える環境の構築を目指します。

株式会社HQ VP of Engineering 佐生 友行 氏 コメント

自社開発のダッシュボードからCodatumへの移行を決断した最大の理由は、埋め込み時にエンドユーザーへのライセンス費用が不要な料金体系です。

コストから投資への福利厚生を可視化する基幹機能である分析データ提供をスケールさせるには、この柔軟性が不可欠でした。

またSQLベースの設計思想により、ダッシュボード固有のロジックではなく再利用可能なデータ資産として蓄積できる点もエンジニア組織として評価しています。

多様なコネクション対応により、将来的にCSやセールスが自律的に分析できる基盤としての拡張性も見込んでいます。加えて、ダッシュボード開発・保守をCodatumに委ねることで、エンジニアリソースをプロダクトのコア開発に再配分でき、開発投資のROIを高められる点も導入の決め手となりました。

Codatumはこれからもプロダクトの提供を通じ、顧客データの可能性を引き出し、真のデータドリブン経営を引き続き支援してまいります。

■ 次世代BIツール「Codatum」について

Codatumは、AIとNotebookを活用し、チーム全員がデータを自在に扱える次世代のBIツールです。AI・SQL・ノーコードを組み合わせることで誰でも高度な分析を高速に行え、そのまま分析結果を共有・活用できる「オールインワン・データワークスペース」を提供します。

直感的なNotebookで、SQLの結果を瞬時に表示し、分析の過程とコンテキストをまとめて管理できます。また、AIに自然言語で問いかけるだけで、誰でも高度で自由度の高い分析が可能に。高度なビジュアライゼーション機能や柔軟な権限管理も備えており、データをビジネスの戦略的資産へと変換することを目指しています。

サービスサイト：https://codatum.jp/(https://codatum.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=hq_20260422)

■株式会社CODATUMについて

株式会社CODATUMは「ソフトウェアとデータの無限の可能性とスピードを引き出す」をミッションとするスタートアップです。CXプラットフォーム「KARTE」シリーズを提供する株式会社プレイドからスピンオフし、2023年10月に設立されました。

CODATUMは、データ解析ソフトウェアの開発を通じて、企業がデータの可能性を最大限に活用できることを目指しています。ユーザーが直感的に操作できる高い自由度と拡張性を持つツールを提供し、データに基づく迅速で的確な意思決定をサポートします。

▼会社紹介ページ

日本語：https://codatum.jp/about(https://codatum.jp/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=hq_20260422)

英語：https://codatum.com/about(https://codatum.com/about?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=hq_20260422)

創業者プロフィール