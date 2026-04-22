【無料・先着申込制】AIオフレコ会議｜2026年、マーケターの仕事はどう変わるのか？を4/28(火)に開催
デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料・先着申込制】AIオフレコ会議｜2026年、マーケターの仕事はどう変わるのか？を4/28(火)に開催いたします。
今回のイベントでは、事業会社の最前線で活躍するマーケターが集結！
AIの進化によるマーケティングの変化、成果につながっている実際の取り組みや対策、
今後のマーケターに求められる役割やスキルなど、リアルな実践知をご紹介！
前半は上記のようなテーマについて、フリー株式会社のかがやん氏とLegalOn Technologiesの唐土氏と共にパネルディスカッション、後半は軽食を楽しみながらの交流会を予定しています。
ここでしか聞けないAI時代のマーケターたちの実践知と、成功事例をぜひ持ち帰ってください！
開催日時
2026年4月28日（火）18:30～20:30（18:00 受付開始）
タイムテーブル
- 18:00 会場OPEN
- 18:30 挨拶 / イベントや会場説明
- 19:00 トーク開始
- 19:45 交流会
- 20:15 閉会の挨拶
- 20:30 閉会
お申し込み方法
下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。
https://www.lany.co.jp/event/2026-4-28-off-recording
参加費
無料
定員
最大50名程度（先着制）
会場
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F WeWork内
最寄り：新宿駅・代々木駅・新宿三丁目駅
参加手順
1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください
2. お申し込み内容を確認後、詳細についてご連絡させていただきます
3. ご参加いただく方には合わせて参加詳細をメールにてお送りいたします
4. 当日は18:00より開場しております。16F受付までお越しください
注意事項
申し込みはお一人様１回限りとさせていただきます。
申し込み後も料金はかかりません（完全無料です）
申し込みは簡単1分で完了します
お申し込みは先着制です。定員に達し次第、お申し込みを終了することがございます。
営業、スカウト目的の方は参加をご遠慮いただいております。
■株式会社LANYの概要
株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。
■会社概要
株式会社LANY（レイニー）
公式サイト：https://www.lany.co.jp/
事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
▼週に数回、国内外の最新のSEO情報を配信する無料メールマガジンの登録はこちら▼
https://www.lany.co.jp/mailmag
▼週に1回社員が持ち回りで社内の様子などを発信している、採用メールマガジンの登録はこちら▼
https://www.lany.co.jp/mailmag_recruitment
【本件の取材に関してのお問合せ】
担当者名：崎田
メール：yuki.sakita@lany.co.jp