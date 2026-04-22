【無料・先着申込制】AIオフレコ会議｜2026年、マーケターの仕事はどう変わるのか？を4/28(火)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料・先着申込制】AIオフレコ会議｜2026年、マーケターの仕事はどう変わるのか？を4/28(火)に開催いたします。

今回のイベントでは、事業会社の最前線で活躍するマーケターが集結！

AIの進化によるマーケティングの変化、成果につながっている実際の取り組みや対策、

今後のマーケターに求められる役割やスキルなど、リアルな実践知をご紹介！

前半は上記のようなテーマについて、フリー株式会社のかがやん氏とLegalOn Technologiesの唐土氏と共にパネルディスカッション、後半は軽食を楽しみながらの交流会を予定しています。

ここでしか聞けないAI時代のマーケターたちの実践知と、成功事例をぜひ持ち帰ってください！

開催日時

2026年4月28日（火）18:30～20:30（18:00 受付開始）

タイムテーブル

- 18:00 会場OPEN- 18:30 挨拶 / イベントや会場説明- 19:00 トーク開始- 19:45 交流会- 20:15 閉会の挨拶- 20:30 閉会

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-4-28-off-recording

参加費

無料

定員

最大50名程度（先着制）

会場

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F WeWork内

最寄り：新宿駅・代々木駅・新宿三丁目駅

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. お申し込み内容を確認後、詳細についてご連絡させていただきます

3. ご参加いただく方には合わせて参加詳細をメールにてお送りいたします

4. 当日は18:00より開場しております。16F受付までお越しください

注意事項

申し込みはお一人様１回限りとさせていただきます。

申し込み後も料金はかかりません（完全無料です）

申し込みは簡単1分で完了します

お申し込みは先着制です。定員に達し次第、お申し込みを終了することがございます。

営業、スカウト目的の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、デジタルマーケティング支援と採用支援サービスの2軸で企業の成長に伴走する「グロースパートナー」です。戦略立案から実行まで、クライアントのチームに入り込み、持続的な事業成長を見据えたマーケティングを一貫して支援します。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援、採用支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：崎田

メール：yuki.sakita@lany.co.jp