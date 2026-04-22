障がいのある方が描くご当地フォントに「湘南フォント(SHONAN FONT)」が新たに登場!

株式会社リンクライン

合同会社Angkor(アンコール)(本社:神奈川県足柄下郡湯河原町)は、一般社団法人シブヤフォント(本社:東京都渋谷区、共同代表:磯村 歩 氏)が運営している「ご当地フォント」*事業において、相模湾沿岸全域を望む三浦半島から湯河原町までの神奈川県湘南地区、西湘地区を対象として、“湘南”の誇る山・陸・海の大自然から連想されるイメージをデザイン化して制作する「湘南フォント」(SHONAN FONT)*を新たに立ち上げることとなりました。

ロゴのイメージは、合同会社 Angkor マーケティングディレクター神原 薫 氏が自ら描いたイルカや大仏、電車、文化など“湘南”の象徴的なモチーフを取り入れ、海を軸に皆の想いが繋がっている地球をイメージしたデザインとなっております。

湘南フォント第一弾となる作品は、神原 薫氏が創業した化粧品のギフトブランド「li’ili’i」(リィリィ)*を手がける株式会社リンクライン(本社:神奈川県小田原市、代表取締役:青野 真幸 氏)の障がいのある職人達が独創的なデザインの製作を担当しました。神原氏は「神奈川の海岸線は素晴らしい才能の宝庫。障がいのある人もない人もデザインを通して皆が繋がりを感じられるよう、これからたくさんの地域アーティストとコラボレーションできることを楽しみにしています。」と想いを掲げる。

リンクラインの青野社長は、「当社はこれまで『障がい者が主役』となり、宝石のような透明感と高いデザイン性を備えた石鹸づくりを通じて、彼らの持つ無限の可能性を社会に発信してきました。今回、石鹸づくりという「立体的な表現」で磨かれた社員たちの感性を、パターン・フォントという「平面の表現」へと拡張することで、新たな自己表現の場を創出したい。」と語っている。

石けん職人がカービングナイフを筆に持ち替えて様々なアート作品は、4 種類のフォントと20 種類のデザインパターンとなっており、シブヤフォント社が提供するご当地フォントのWeb サイト(https://www.gotouchifont.jp/)にて、2026 年4月より画像提供を開始予定。

湘南フォントを利用したい個人の方は、同サイトよりフォントは無料、デザインパターンについては 500 円でダウンロードできます。また、事業者は所定の利用料を支払うことで、フォント、デザインパターン共に雑貨や小物、服飾品など自社の商品にデザインを採用して販売することも可能となっています。

障がい者や新興国の人々が社会と共生し、活躍できる場を目指す合同会社Angkorの想いと一般社団法人シブヤフォントの共創アートを通して、地域と障がいのある方を繋ぎ、新たな雇用と仕事を創出する想いは相通ずるものがあります。

全ての働ける人に喜びを提供することをビジョンに掲げる株式会社リンクラインの作品を広めていくことで、手に取る全ての方に笑顔をお届けし、3社ともに、社会における関係人口を増やして、障がいのある人の「収入支援」と「共創」に挑戦してまいります。

■湘南フォント運営団体

合同会社Angkor(https://angkor.link/)

所在地:(本社)神奈川県足柄下郡湯河原町

業種:新興国、障がい者に関連するプロダクトマーケティング、コンサルティング

創立:2021 年 8 月

■湘南フォント参画団体

株式会社リンクライン(https://www.linkline.co.jp/)

所在地:(本社)神奈川県小田原市

業種:石鹸製造/販売(OEM・自社ブランド)・清掃業務・就労継続支援業務

創立:2010 年 10 月

■ご当地フォント運営団体

一般社団法人シブヤフォント(https://shibuyafont.jp/)

所在地:(本社)東京都渋谷区

業種:シブヤフォント・ご当地フォントの事業運営 及び デザイン、コンサルティング

創立:2021 年 4 月

*本記事内に記載している「湘南フォント」ならびにロゴデザイン、「シブヤフォント」、「li’ili’i」は各社の商標・著作権等により保護されている知的財産です。

本件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

(「湘南フォント」の件とお申し出ください)

合同会社 Angkor マーケティングディレクター 神原 薫

kambara@angkor.link