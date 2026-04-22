VTIジャパン、Odooの公式パートナーとして、グローバル展開を進める日本企業を支援

株式会社Ｖ ＴＩジャパン

2026年3月、東京-VTIジャパンはこのたび、Odooの公式パートナー(https://odoo.vti.com.vn/ja/?utm_source=prtimes&utm_medium=vjp_odoo_partner)となったことを発表しました。これは、日本企業が抱えるレガシーシステムの制約を乗り越え、グローバル市場で求められるデジタル機動力を実現するという同社の取り組みにおいて、大きな節目となりました。Odooの柔軟なERPスイートと、VTIジャパンの地域に根ざした深い知見を組み合わせることで、国内業務のモダナイゼーションと海外市場への展開を進める企業に、強固な基盤を提供します。

「2025年の崖」への対応とユニファイドコマースの加速

日本の産業界が「2025年の崖」という重大な局面を迎えるなか、保守負担の大きい硬直的なレガシーシステムから、俊敏性の高いクラウドネイティブなアーキテクチャへの移行は、もはや競争優位ではなく、企業存続のための前提条件になりつつあります。VTIジャパンは、Odooのモジュール型アーキテクチャを活用することで、データサイロを解消し、分断された業務フローを統合されたデータドリブンなエコシステムへと転換します。

日本企業にとって信頼できるパートナーとして多くの実績を重ねてきたVTIジャパンは、戦略コンサルティング、高度なカスタマイズ、シームレスなシステム連携まで含めた、エンドツーエンドのOdooソリューションを提供しています。この強みは、とりわけ小売業界において大きな効果を発揮しています。直近では、日本の大手スーパーマーケット向けプロジェクトにおいて、購買・在庫・物流を単一のOdooエコシステム上に統合し、俊敏かつデータに基づく意思決定に不可欠なリアルタイムの業務可視化を実現しました。

「Two-Tier ERP」モデルによる戦略的アジリティの実現

海外展開を進める日本企業、特に高成長市場である東南アジアへの進出を図る企業にとって、本社主導のガバナンスを維持しながら、各国・各地域の法規制や運用要件に対応することは長年の経営課題です。VTIジャパンの「Two-Tier ERP」モデルは、本社によるグローバルな統制を維持しつつ、海外子会社にはOdooの柔軟なローカライズ機能を通じて、各地域に適した運用を可能にします。

導入効果の実例：

● 製造業における業務最適化：VTIジャパンは直近では、従業員6,000人超を擁する大規模製造企業向けに、包括的な人員管理・給与システム(https://vtijapan.co.jp/multi-shift-workforce-and-payroll-governance-in-a-6000-employee-manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_medium=vjp_odoo_partner)の最適化を実施し、大量処理における高い精度を実現しました。

● 小売業のグローバル展開支援：日本の大手ドラッグストアチェーンによるベトナム市場への迅速な進出を支援しました。VTIジャパンは、POS、在庫管理、調達を含むエンドツーエンドのOdooプラットフォーム(https://vtijapan.co.jp/localized-pharmacy-pos-system-for-a-japanese-drugstore-chain/?utm_source=prtimes&utm_medium=vjp_odoo_partner)を導入し、現地の税務・会計要件にも対応した形で統合を実現しました。

VTIジャパン(https://vtijapan.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=vjp_odoo_partner)について

VTIグループの一員であるVTIジャパンは、日本企業の持続的な成長を支援する、AI活用型のIT戦略パートナーです。150名以上のOdoo専門人材と、1,200件を超えるプロジェクト実績を有し、日本、ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシアにまたがる強固なデリバリー体制を構築しています。日本企業特有の文化的・業務的特性を踏まえ、DXコンサルティングから実装まで一気通貫で支援しています。

VTIジャパンのグエン・ハイ・ズン最高執行責任者（COO）は、次のように述べています。

「モダナイゼーションは、もはや単なるソフトウェアの刷新ではありません。グローバル市場で求められる事業機動力を取り戻すことそのものです。VTIジャパンは、日本企業の皆さまが業務基盤をスケーラブルな成長エンジンへと転換し、シームレスなデジタル機動力を獲得しながらグローバルでの事業拡大を実現できるよう伴走してまいります」。

VTIとOdooのパートナーシップについて

Odooは、CRM、ERP、eコマース、会計などを統合的に提供する、世界有数のオープンソース型ビジネスアプリケーションスイートです。企業規模を問わず、成長に応じて柔軟に拡張できるシームレスなプラットフォームを提供しています。

VTIとOdooの戦略的な協業は、革新的なテクノロジーを通じて企業の業務運営の効率化を図るという共通のビジョンのもと、2022年3月に開始されました。その後、3年間にわたるデリバリー実績を経て、VTIは2025年3月にOdooの公式パートナーとなりました。さらに、日本市場特有のニーズに対応した、高度な支援体制を一層強化するため、VTIジャパンは2026年3月より、Odooの公式パートナーとして新たな役割を担います。