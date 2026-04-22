大人気『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のキャラクターグッズ新商品を発売します！

株式会社ピーエルエム▲銀河をイメージしたオーロラ、ラメ入り商品などをご用意 大人気『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の各キャラクター、シーン等をデザインした 各キャラクターグッズを発売いたします！▲銀河をイメージしたラメ入りフレーム仕様の「六角ミニキャンバスマグネット」全10種、ブラインド商品です。

・六角ミニキャンバスマグネット

→ラメ入りフレームで、銀河をイメージした六角ミニキャンバスマグネットです。 全10種、ブラインド商品になります。

▲こちらも銀河をイメージしたラメ入り生地仕様の「ICカードケース」 全3種でメインデザインの他、各シーンのデザインをご用意しました。 バネコイル付きで、バックにつけても使いやすいです。▲マキナおよび排除くんをデザインした「ソフビジョン」はピーエルエムオリジナルのソフビフィギュアです。飾り方は積み上げても並べても！

上記の他にも、オーロラPVCステッカー、ラバーコースター、オーロラPVCポーチなど

コレクションして楽しめる商品をご用意しました。



ぜひこの機会にお取り扱い等ご検討頂けますと幸いです。



『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』各キャラクターグッズ

■発売日程：2026年4月末発売

■設置場所：PLM オンラインストア他 各販売店様でお取り扱い販売予定

■発売元：株式会社WIZARD、製造元：株式会社ピーエルエム



問い合わせ先

〒376-0013 群馬県桐生市広沢町6-294-1

株式会社ピーエルエム

担当：清水

mail：shimizu@plm.co.jp