AIの回答作成プロセスを読み解き、AI時代の正しいキーワード選定方法を解説します。

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年4月28日（火）に、AIの回答作成プロセスを読み解き、AI時代のキーワード選定方法を解説する『AI時代に選ばれるための「戦略的キーワード選定術」～サジェストを制する者がAI検索を制する～』を開催いたします。

ウェビナー概要

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14328

2026年、検索のあり方は劇的な変貌を遂げました。

AIによる回答が検索結果のトップに表示されるのが当たり前になり、従来の「キーワードを詰め込むSEO」だけでは、ウェブサイトへの流入を維持することが困難になっています。

「AIが答えるなら、もうSEOは不要なのでは？」という懸念の声も上がる中、本質はむしろ逆です。

AIはWeb上の情報を参照して回答を構成しているため、適切なキーワード戦略に基づいた「信頼性の高い土台」を持つサイトこそが、AIからの引用を勝ち取り、ユーザーからも指名される時代へと突入しています。

本ウェビナーでは、AIの思考プロセスを先回りし、サジェストキーワードを軸とした最新のキーワード選定術を、初心者の方にも分かりやすく解説いたします。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティング部

前田 玲奈

前職ではECサイトの運営に従事し、集客・売上向上に向けたマーケティング業務を担当。

マーケターとしてリスティング広告運用およびSEOを担当し、競争の激しいビッグワードにおいて順位が10位まで下落したキーワードを約半年で1位へ回復させるなど、実務での改善経験を持つ。

現在は株式会社オロパスにてパスカルのマーケティング部に携わり、ウェビナー企画を主に担当し、企業のSEO課題に寄り添った情報発信を行っている。

こんな方におすすめ

- 「AI時代、SEOを何から始めたらいいか分からない」と不安を感じている方- 記事を書いても書いても、検索順位やAIの引用に繋がらず、焦りを感じている方- 自然検索やAI検索からの「資産になる流入」を本気で増やしたい方- 最新のキーワード選定を学び、一足早くAI検索対策（LLMO）に着手したい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/117_1_12e88f192838bd17a1dcc64cbe377fb8.jpg?v=202604221051 ]

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=14328

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

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