AIの回答作成プロセスを読み解き、AI時代の正しいキーワード選定方法を解説します。
SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年4月28日（火）に、AIの回答作成プロセスを読み解き、AI時代のキーワード選定方法を解説する『AI時代に選ばれるための「戦略的キーワード選定術」～サジェストを制する者がAI検索を制する～』を開催いたします。
詳細を見る :
https://www.pascaljp.com/blog/?p=14328
ウェビナー概要
2026年、検索のあり方は劇的な変貌を遂げました。
AIによる回答が検索結果のトップに表示されるのが当たり前になり、従来の「キーワードを詰め込むSEO」だけでは、ウェブサイトへの流入を維持することが困難になっています。
「AIが答えるなら、もうSEOは不要なのでは？」という懸念の声も上がる中、本質はむしろ逆です。
AIはWeb上の情報を参照して回答を構成しているため、適切なキーワード戦略に基づいた「信頼性の高い土台」を持つサイトこそが、AIからの引用を勝ち取り、ユーザーからも指名される時代へと突入しています。
本ウェビナーでは、AIの思考プロセスを先回りし、サジェストキーワードを軸とした最新のキーワード選定術を、初心者の方にも分かりやすく解説いたします。
登壇者情報
株式会社オロパス
マーケティング部
前田 玲奈
前職ではECサイトの運営に従事し、集客・売上向上に向けたマーケティング業務を担当。
マーケターとしてリスティング広告運用およびSEOを担当し、競争の激しいビッグワードにおいて順位が10位まで下落したキーワードを約半年で1位へ回復させるなど、実務での改善経験を持つ。
現在は株式会社オロパスにてパスカルのマーケティング部に携わり、ウェビナー企画を主に担当し、企業のSEO課題に寄り添った情報発信を行っている。
こんな方におすすめ
- 「AI時代、SEOを何から始めたらいいか分からない」と不安を感じている方
- 記事を書いても書いても、検索順位やAIの引用に繋がらず、焦りを感じている方
- 自然検索やAI検索からの「資産になる流入」を本気で増やしたい方
- 最新のキーワード選定を学び、一足早くAI検索対策（LLMO）に着手したい方
ウェビナー概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/117_1_12e88f192838bd17a1dcc64cbe377fb8.jpg?v=202604221051 ]
詳細を見る :
https://www.pascaljp.com/blog/?p=14328
SEOツール『パスカル』について
「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。
内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。
製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。
WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。
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