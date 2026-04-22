【ABCマート限定】京都の布文化を、足元に。「CONVERSE」と「京都一布や」による特別なコラボレーション商品京都の伝統布文化をまとい、日本の美を足元から表現する特別な一足

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、「CONVERSE」と京都・清水のふもとに店舗を構える布工房「京都一布や」のコラボレーションモデルを、2026年4月23日(木)より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて販売開始いたします。

本商品は、「京都一布や」とCONVERSEの定番モデル「ALL STAR」がコラボすることで、伝統的な和柄や風合い豊かな生地を随所に取り入れ、京都ならではの布文化の魅力が伝わるスニーカーデザインとなっております。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/30782/

■「CONVERSE」×「一布や」日本文化を感じられる新たなコラボレーション

京都・清水のふもとに店を構える京の布工房「一布や」。本コラボレーションでは、「一布や」が手がける京友禅や縮緬（ちりめん）といった、京都で生まれた伝統的な生地をアッパーに採用しました。CONVERSEのアイコンである「ALL STAR」に、その背景にある文化やストーリーごと落とし込んだ特別な一足に仕上げています。

また、本ビジュアルには舞妓を起用し、京都の街並みや土地に根付いた空気感とともに、本コレクションの世界観を表現しています。

■対象商品ご購入者にオリジナルポストカードをプレゼント

本商品の発売を記念し、対象商品をご購入のお客様に、数量限定でオリジナルポストカードをプレゼントいたします。ポストカードは、京都の街並みを背景に舞妓さんが商品を手にするビジュアルや、玄関先に本商品を並べ、まるでお客様を迎えるかのような情景を表現したデザインなど、日本文化の魅力を感じていただける特別仕様となっております。

対象商品：CONVESE一布やコラボシューズ

対象店舗：全国のABC-MART店舗、ABC-MART公式オンラインストア

開催期間：2026年4月23日（木）00:00~

キャンペーン特典：ポストカード（2種類セット）

※無くなり次第終了となります

■商品概要

商品名：ALL STAR KY HI / IPPUYA

サイズ：22.5~28.0cm（0.5cm刻み）,29.0cm,30.0cm

価格 ：16,500円（税込）

アッパーには京都で染色した京友禅を採用した特別なモデル。一布やのロゴと京都で生地が染色されていることを示すピスネームを踵に採用。カタカナで表現したアンクルパッチもポイント。

商品名：ALL STAR WF HI / IPPUYA

サイズ：22.5~28.0cm（0.5cm刻み）,29.0cm,30.0cm

価格 ：14,300円（税込）

アッパーには京都でプリントされた椿柄の縮緬（ちりめん）生地を採用した特別なモデル。一布やのロゴと京都で生地がプリントされていることを示すピスネームを踵に採用。カタカナで表現したアンクルパッチもポイント。

商品名：ALL STAR WF OX / IPPUYA

サイズ：22.5cm～28.0cm(0.5cm刻み),29.0cm,30.0cm

価格 ：13,200円（税込）

アッパーには京都でプリントされた桜柄の縮緬（ちりめん）生地を採用した特別なモデル。一布やのロゴと京都で生地がプリントされていることを示すピスネームを踵に採用。

商品名：ALL STAR WF OX / IPPUYA

サイズ：22.5cm～28.0cm(0.5cm刻み),29.0cm,30.0cm

価格 ：13,200円（税込）

アッパーには京都でプリントされた菊柄の縮緬（ちりめん）生地を採用した特別なモデル。一布やのロゴと京都で生地がプリントされていることを示すピスネームを踵に採用。

■会社概要

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：服部喜一郎

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）